Lauterbach

Blinkende Lichter in Lauterbach: Vorneweg in Blau die Polizei, dahinter mit gelben Rundumleuchten zwei Sattelzugmaschinen, die sich durch den Ortsteil drückten. Stück für Stück, Meter für Meter kämpften sich die Fahrzeuge voran. Sie bewegten eine große Stahlbrücke.

Da es fast unmöglich ist, das 68,1 Tonnen schwere Konstrukt in einem Stück zu transportieren, wurde das Bauwerk geviertelt. In der Firma flz Lauterbach ist es entstanden. Und statt wie gewöhnlich auf Straßen, legt es den größten Teil des Weges auf dem Wasser zurück.

Premiere für Firma

Es ist eine Premiere, wie Juniorchef Martin Hurtienne sagt. Noch nie haben Bauteile in dieser Größenordnung seine Firma verlassen und sind danach mit dem Schiff befördert worden. „Wir hatten zwar Transporte auf dem Wasserweg, das waren aber Container. Das ist nicht vergleichbar“, sagt er. Sorgen bereitet es ihn aber nicht. Er ist zuversichtlich, dass das rund eine Million teure Bauwerk unverzerrt ankommt.

Wetter muss mitspielen

Bis nach Berlin muss die Brücke gebracht werden. Hier wird sie später zwei Bauwerke verbinden. Doch bis die vier Teile in der Hauptstadt zu einer Brücke zusammengebaut werden können, liegt noch ein weiter Weg vor ihnen. Ralf Hacker ist dafür zuständig, dass sie sicher ankommen werden. Er ist bei diesem Projekt der Fachmann, wenn es um Logistik, Verschiffung und Transport geht.

Die Brücke besteht aus vier Teilen. Bis tief in die Nacht dauerte die Verladung am Hafen. Quelle: Mathias Otto

Alles war vorbereitet: Die Brücke lag abholbereit auf dem flz-Hof. Ein Schiff sollte im Lauterbacher Hafen anlegen und die Bauteile verladen. Auf dem Wasserweg über den Greifswalder Bodden, Stettiner Haff und Oder wird sich das Schiff bis zum Westhafen Berlin begeben. Von hier sind es noch einmal 1,2 Kilometer bis zur Baustelle. Doch ein Element spielte in der Planung nicht mit.

Der Wind am vergangenen Wochenende machte die Ausführung zunichte. Erst nach zwei Tagen Verzug startete das Projekt. „Es hängt viel davon ab. Das Wetter muss mitspielen. Denn diesen Transport organisiert man nicht in ein paar Tagen“, sagt Ralf Hacker.

Highlight für Anwohner

Am Montagabend war es soweit. Zur besten Sendezeit verließen die schweren Spezialtransporte mit den ersten beiden Bauteilen das Firmengelände. Ein Einsatz dieser Art hat auch für die Lauterbacher Bürger Seltenheitswert. Anwohner standen am Straßenrand und filmten mit Handys, wie die schweren Brückenteile um die Kurven manövriert wurden. Die Männer der Grimmener Firma „Krandienst Lange“ hatten alles im Griff. Die Experten vom Festland wurden für diese schwere Aufgabe engagiert.

Ralf Hacker leitet das Projekt in Sachen Logistik, Verschiffung Transporte. Quelle: Mathias Otto

Der Fahrer empfing auf der knapp einen Kilometer langen Strecke seine Kommandos über Funk, die ihm ein Kollege alle paar Sekunden mitteilte. „Links einschlagen!“ „Spur halten!“ Ein wenig nach rechts!“ Immer wenn Hindernisse wie Baumkronen, Verkehrsschilder oder Bordsteinkanten auftauchten, reagierte der Fahrer. Kein Problem bei einer moderaten Reisegeschwindigkeit von knapp fünf Kilometern pro Stunde. Ein 60 Tonnen schwerer Kran wartete am Hafen, der die einzelnen Bauteile verlud. Bis tief in die Nacht dauerte die Aktion an der Kaikante.

Brücke verbindet zwei Gefängnisse

Teil eins des Transportes ist erledigt. Knapp zwei Wochen lang werden die Bauteile nun im Schiff liegen. „Es wird bis zum 22. März auf dem Wasser unterwegs sein, bis es die Hauptstadt erreicht“, sagt Ralf Hacker.

Die Firma von der Insel hat sich in der Metropole einen Namen gemacht, hatte in den vergangenen Jahren Aufträge unter anderem für das Deutsche Technikmuseum, Paul-Löbe-Haus oder Pergamonmuseum bekommen. Nun ist das Lauterbacher Unternehmen für Stahlbauarbeiten an der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee verantwortlich, wurde beauftragt, eine Brücke zu bauen, die diese Einrichtung mit der JVA Charlottenburg verbindet.

„Sie wird über eine öffentliche Straße gehen und hat eine Besonderheit: Mittig kann sich ein Segment anheben, um die Transporte des naheliegenden Siemenswerkes mit großen Bauteilen durchzulassen“, sagt Martin Hurtienne. Das heißt, in der Mitte besitzt das Brückenkonstrukt Gelenke. Die Brücke faltet sich zusammen. Der Boden kommt in diesem Bereich hoch, sodass die Siemens-Transporte unbeschwert passieren können.

Von Mathias Otto