Rügen-Buch: Tatsachen, Zahlen und Anekdoten

Bergen

Die Bergener Urgesteine Karl und Barb Zerning legen den zweiten Teil von „ Inselleben“ vor. Wie der erste Teil auch bietet das Buch im ersten Kapitel Episoden von auf Rügen weilenden Persönlichkeiten gefolgt von Anekdoten aus der Geschichte der Insel.

„ Barb und Karl Zerning verstehen es immer wieder, regionale Geschichten anschaulich und unterhaltsam zu erzählen, um dem Leser Tatsachen, Zahlen und kleine Anekdoten anregend und lehrreich zu vermitteln“, schreibt Museumsleiterin Marika Emonds in ihrem Vorwort. Wie in der Geschichte über Dr. Rudolf Baier, dem ersten Direktor des 1859 gegründeten Provinzialmuseums für Neuvorpommern und Rügen, „der sich anschickte, die zahlreichen archäologischen Funde der Insel Rügen in der Region zu bewahren oder der Gräfin Adeline von Schimmelmann, einst Hofdame der Kaiserin Augusta, die im 19. Jahrhundert in Göhren ein Seemannsheim gründete, um das Elend der Fischer zu lindern.“

Ehepaar verschrieb sich der Geschichte Bergens

Die Aufenthalte des Malers Jakob Philipp Hackert oder Philipp Otto Runge, dem neben Caspar David Friedrich bedeutendsten deutsche Maler der Frühromantik, zählen ebenso dazu, wie die Besuche des preußischen Bildungsreformers Wilhelm von Humboldt. Die Reihe der Erzählungen von Ereignissen reicht vom heutigen Bergener Rathaus, das einst als Spalding-Jakobsches Jungefrauenkloster erbaut wurde, bis zu Küsters-Keller-Band, die 1989 die damaligen Friedensandachten in der St. Marienkirche mit ihren kritischen Texten musikalisch begleiteten. Dazwischen ist von den großen Sturmfluten an der Ostsee, der Entwicklung des Wegenetzes auf Rügen oder dem ersten „Wettfahren der Radler auf der Insel Rügen“ 1895 zu lesen.

Karl und Barb Zerning haben sich der Heimatgeschichte Rügens, namentlich der Inselhauptstadt Bergen, verschrieben. Seit gut 40 Jahren sammelt das Paar alles, was damit zu tun hat. Schon vor der Wende schrieb das Paar Artikel zur Heimatgeschichte für die Lokalzeitung und kurz danach erschienen zwei Bände zu Bergen und Rügen in alten Ansichten. 2014 gaben die Zernings das Buch „Mühlen im Inselwind“ heraus.und zwei Jahre später folgte der erste Teil von „ Inselleben“. Der zweite Teil ist im Stadtmuseum Bergen oder auch direkt bei Familie Zerning (Tel. 03838-3191885) erhältlich.

Von Uwe Driest