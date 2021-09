Lietzow

Seit rund fünf Jahren haben die Eigentümer eines Waldgrundstücks am Schloss Semper in Lietzow eigenmächtig einen Teil des wegen am Hochufer des Großen Jasmunder Boddens gesperrt. Zu Unrecht, wie nicht nur die Forstbehörde und das Verwaltungsgericht meinen. Vor allem viele Wanderer ärgern sich über die Barrikaden, die sie beim Spaziergang am Hochufer zu Umwegen zwingen. Im August 2017 hatten mehrere Insulaner mit einem Barrikaden-Picknick für eine Beseitigung der Absperrungen und die Öffnung des Weges protestiert. An diesem Sonntag, dem 19. September, soll es ab 14 Uhr eine Neuauflage der Protestveranstaltung geben. Wir sprachen mit dem Lietzower Gemeindevertreter Reinhart Schroeder-Baumgart, der zu den Initiatoren des 2. Barrikaden-Picknicks zählt.

Herr Schroeder-Baumgart, ein Teil des Weges am Hochufer ist nun schon seit Jahren gesperrt. Können Sie sich noch an die Zeit erinnern, als man dort ungehindert entlang spazieren konnte?

Reinhart Schroeder-Baumgart: Aber ja. Ich hatte diesen Pfad mit den wunderschönen Aussichten etwa um das Jahr 2000 für mich entdeckt und war seitdem wieder und wieder dort.

Wann zuletzt?

Vor wenigen Wochen, also in diesem Sommer. Und ich habe gesehen, dass die Situation nach wie vor unverändert und der Weg auf dem Abschnitt des Hauses Semper versperrt ist.

Regt das eigentlich noch jemanden auf oder haben sich die meisten Insulaner und Gäste inzwischen an diesen Zustand gewöhnt?

Soweit ich das mitbekomme, kann das kaum jemand verstehen und akzeptieren. Jahr für Jahr beschweren sich Wanderer und Spaziergänger. Das Thema ploppt jedes Frühjahr erneut hoch, wenn es die Leute hinaus in die Natur zieht und sie den Wald bei Lietzow bevölkern. Dann regt sich nach wie vor der Unmut. Zu Recht, wie ich meine. Die Wege sind ja schließlich öffentlich und dazu bestimmt, den Menschen den Wald zu erschließen. So steht es sinngemäß auch im Landes-Waldgesetz. Das muss nur durchgesetzt werden.

Reinhart Schroeder-Baumgart ist Gemeindevertreter in Lietzow und gehört zu den Organisatoren des 2. Barrikaden-Picknicks am gesperrten Hochuferweg. Quelle: privat

Die Landes-Forstverwaltung hatte den Eigentümern Dr. Christiane Speckhahn und Rainer Wünsche ja auch entsprechende Auflagen erteilt . . .

. . . die bis heute nicht umgesetzt wurden. Die Waldbesitzer hatten gegen die Auflagen beim Verwaltungsgericht in Greifswald geklagt und waren damit in allen Punkten gescheitert. Einen Widerspruch gegen die sofortige Umsetzung hat das Verwaltungsgericht nicht zugelassen, weil es keine Zweifel an der Richtigkeit seines Urteils hatte und auch keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten erkennen konnte.

Dennoch wurden die Anordnungen der Forstbehörde nicht umgesetzt.

Wie die OZ bereits berichtete, prüft das Oberverwaltungsgericht ja den Antrag auf Berufung der Kläger, also der Grundstückseigentümer.

Ja, seit dem vergangenen Jahr setzt man sich dort mit der Frage auseinander, ob eine Berufung überhaupt zulässig ist . . .

Ja, es ist unglaublich, wie lange das dauert. Mir fällt da die Anekdote ein, die sich Juristen über das einstige Reichskammergericht in Wetzlar erzählten. Dort seien die eingehenden Fälle erst einmal auf dem Dachboden aufgehängt worden. Von Zeit zu Zeit sah man nach, welche Akte heruntergefallen war. Und die wurde dann bearbeitet. So kommt mir das Tempo beim Oberverwaltungsgericht vor. Ich habe meinen Unmut über die lange Bearbeitungszeit in einer Beschwerde formuliert.

Wurde das Verfahren dadurch beschleunigt?

Man sagt ja ironischerweise, eine Beschwerde sei formlos, fristlos und fruchtlos. Aber ich hoffe, dass sie in diesem Fall die Prüfung der Zulässigkeit der Berufung um einen oder mehrere Monate beschleunigt.

Haben Sie eine Antwort vom Oberverwaltungsgericht bekommen?

Ja, in der Tat. Die Begründung hat mich dann doch überrascht. Ich hatte erwartet, dass man den langen Bearbeitungszeitraum wie üblich mit Personalmangel erklärt. Stattdessen schreibt das Oberverwaltungsgericht, dass es ein schwieriges Verfahren sei. Das hat mich nicht überzeugt. Aus meiner Sicht ist die Rechtslage eindeutig.

Sind Sie Jurist?

Nein, meine Einschätzung beruht lediglich auf jahrelanger Erfahrung in der Arbeit mit Verwaltungsgerichten. Dort trete ich seit Jahrzehnten als Gutachter in verschiedenen Verfahren auf, die den Bahnverkehr betreffen.

Und wie schätzen Sie den bisherigen Verlauf des Verfahrens zur Öffnung des Hochuferweges ein?

Ich hätte mir vorstellen können, dass die Gemeinde das Problem löst. Schließlich gibt es auch ein allgemeines Wegerecht, das man durchsetzen kann. Wir haben uns entschieden, dass sich die Forstverwaltung um die Problematik kümmert, die meiner Meinung nach zum Teil sehr zurückhaltend vorgeht. Allein wenn man sich das angedrohte Zwangsgeld in dreistelliger Höhe ansieht – das ist doch unverhältnismäßig wenig im Vergleich zu dem, was der Öffentlichkeit durch die Sperrung zugemutet wird. Aber wir müssen jetzt den einmal beschrittenen Rechtsweg mit der Forstverwaltung zu Ende gehen, auch wenn es dauert.

Denken Sie, dass noch ein drittes oder viertes Barrikaden-Picknick folgen muss, bevor sich etwas tut?

Das können wir nicht abschätzen. Aber nach der unbestimmten Antwort des Oberverwaltungsgerichts haben wir uns entschlossen, unseren Protest erneut deutlich zu machen. Eingeladen sind Abgeordnete der Region, Vertreter der Forstverwaltung, des Vereins „Insula Rugia“, die betreffenden Grundstückseigentümer und natürlich alle interessierten Insulaner und Gäste. Das Thema darf nicht von der Tagesordnung verschwinden, wir brauchen in dieser Frage einen langen Atem.

Wanderung zum gesperrten Durchgang Vor fünf Jahren hatte die Eigentümer des mitten im Wald gelegenen Hauses Semper begonnen, ihr Grundstück mit einer sogenannten Totholzhecke einzufrieden. Das, so kritisierte später die Forstverwaltung, hätte laut Waldgesetz nur in Abstimmung mit der Forstbehörde erfolgen dürfen. Anfangs endete die Umzäunung kurz vor dem Weg, später wurden die Durchgänge verbarrikadiert. Das Forstamt hatte die Eigentümer aufgefordert, die ungenehmigte Umfriedung zu beseitigen und die Durchgänge zu öffnen. Dagegen klagten die Waldbesitzer vor dem Verwaltungsgericht, das die Klage im vergangenen Jahr abwies und sich der Argumentation der Forstverwaltung anschloss. Die Eigentümer zogen vor das Oberverwaltungsgericht. Das prüft seitdem, ob ein Berufungsverfahren überhaupt zugelassen wird. Wann diese Prüfung abgeschlossen sein wird, kann das Gericht derzeit nicht abschätzen. Um ihren Unmut zu äußern, haben Lietzower und andere Insulaner ein 2. Barrikaden-Picknick organisiert (das erste fand im vergangenen Jahr statt). Treffpunkt ist am Sonntag um 14 Uhr vor dem Lokal „Strandgut“ am Lietzower Strand, kurz darauf geht es auf dem Hochuferweg bis zum gesperrten Bereich, wo bis etwa 16 Uhr ein Picknick stattfinden wird. Kaffee und Kekse haben die Initiatoren besorgt, weitere Speisen und Getränke können die Teilnehmer gern mitbringen.

