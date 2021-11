Schaprode

Dieser Spaziergang wird Svenja Rudolph noch lange in Erinnerung bleiben. Die Frau aus Hannoversch Münden aus Niedersachsen ist mit ihrer Familie Dauercamper in Schaprode und wollte an diesem nieselig-grauen Herbsttag einen Spaziergang machen. Plötzlich kehrte einer ihrer Hunde nicht mehr zurück. Erst suchte sie alleine, dann halfen Leute aus dem Ort und auch die Feuerwehr. Selbst einheimische Jäger waren am Einsatz beteiligt.

Kurz bevor es dunkel wurde, warteten alle gespannt auf ein Lebenszeichen von Yuna. Doch es kam keines. Die Französische Bulldogge war im Schilfgürtel zwischen Schaprode und Streu versteckt. Helfer durchkämmten jeden Quadratmeter. Dann kam die erlösende Nachricht: Sie lebt. „Der Hund war schon blau angelaufen, ebenso die Zunge und Schleimhäute. Das war Rettung in letzter Sekunde. Lange hätte sie nicht mehr durchgehalten“, sagt Svenja Rudolph.

Der Hund hatte sich mit ihren Vorderfüßen am Schilf festgehalten und somit den Kopf über Wasser halten können. Und das über mehrere Stunden. Svenja Rudolph wickelte ihr Haustier in ihre Jacke. Erst dabei merkte sie, dass sie selbst nass ist und friert. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie mehr als drei Stunden nach Yuna gesucht.

Nur ein Hund kehrte zurück

Svenja Rudolph ist seit einigen Jahren Dauercamper in Schaprode, ortskundig und kennt den Weg, den sie auch am 18. Oktober um 13 Uhr wählte. Mit dabei waren zwei ihrer Kinder und drei Hunde, darunter Yuna. „Dann ist mein Rottweiler ins Schilf gerannt und die Bulldogge hinterher. Aber nur mein großer Hund kam zurück“, sagt sie. Die knapp sechs Kilogramm schwere Bulldogge gab keinen Ton von sich. Nach kurzer Suche ging Svenja Rudolph von dem Schlimmsten aus. „Sie kann nicht schwimmen. Ich dachte, sie ist durch das Schilf durch und in den Bodden gefallen. Sie drohte zu ertrinken.“

Svenja Rudolph (r.) ist glücklich, dass Yuna gefunden wurde. Eine Drohne mit Wärmebildkamera spürte das Tier auf. Quelle: Thomas Nießen

Sie rief eine Freundin an, die sich um ihre Kinder kümmerte, solange sie nach Yuna sucht. Gegen 15 Uhr wusste sie sich keinen Rat mehr und verständigte die Feuerwehr. „Ich wollte mit Yuna zurück nach Hause, auch wenn sie tot ist. Ich wollte nur nichts unversucht lassen, sie dennoch zu retten, solange es eine kleine Chance gibt.“ Mit acht Kameraden und mehreren Privatpersonen machten sich die Helfer auf den Weg und suchten im dichten Schilfgürtel und teilweise knietiefem Wasser nach dem Tier.

Mit Wärmebildkamera, Drohne und Boot

„Zwei Kameraden sind mit dem Boot von der Wasserseite an das Schilf heran und haben mit einer Wärmebildkamera nach dem Tier gesucht“, sagt Feuerwehrfrau Ines Böttrich. Diese Technik wird eingesetzt, um nach einem Brand Glutnester aufzuspüren. „Doch das Schilf war zu dicht. Hier hatten wir auch nur einen Meter Sicht. Diese Kamera konnte in diesem Fall nichts ausrichten“, sagt sie.

Die Kinder von Svenja Rudolph: Mia, Aaron, Sam und Tom – zusammen mit den Hunden Yuna, Carlos und Max. Quelle: Svenja Rudolph

Bevor der Akku vom Handy leer war, versuchte Svenja Rudolph mehrfach, weitere Hilfe zu organisieren, denn sie hatte erfahren, dass die Jägerschaft auf der Insel Rügen über eine Drohne mit Wärmebildkamera verfügt. Über Mitarbeiter der Tierarztpraxis Puvogel wurde sie darauf aufmerksam gemacht.

Am späten Nachmittag trafen Thomas Nießen, Vorsitzender des Jagdverbandes, und seine Frau Franziska in Schaprode ein. „Die Bedingungen waren nicht optimal. Es regnete leicht und dämmerte, als wir losgelegt haben“, sagt er. Bevor die Drohne aber auch nur einen Meter abhöbe, musste er eine Sondergenehmigung einholen. Denn dieses Gebiet gehört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Da es schnell gehen musste, holte sich der Jäger eine telefonische Zusage.

Yuna ist wieder wohlauf

Die Rettungsaktion mit dieser Technik musste gezielt ausgeführt werden, denn der Akku reichte nur für wenige Flüge über dem Schilf. „Nach knapp zehn Minuten hatte die Wärmebildkamera ein Tier im Röhricht entdeckt. Aber noch waren wir nicht sicher, ob es auch der gesuchte Hund war. Ich steuerte die Drohne nach unten. Dann endlich hatten wir Gewissheit: Es war die Bulldogge, die den ganzen Nachmittag über gesucht wurde“, sagt Thomas Nießen. Ein Helfer musste dann nur noch der Drohne folgen, die über dem Schilf kreiste, konnte das Tier greifen und es schließlich an Svenja Rudolph übergeben.

Yuna an der Ostsee Quelle: Svenja Rudolph

Damit hatte sich diese Anschaffung schon mehr als gelohnt. Neben den zahlreichen Kleintieren und Rehkitzen, die vor der Mahd gerettet wurden, kam nun eine Hunderettung hinzu. Für Ines Böttrich war es auch ein Einsatz, den sie so noch nicht hatte und auch nicht mehr vergessen wird. Rettungseinsätze im Schilf sollen nun nicht gesondert trainiert werden. „Es ist aber gut, zu wissen, wie die Verhältnisse vor Ort sind und wie wir uns künftig auf solche Einsätze vorbereiten müssen“, sagt sie.

Svenja Rudolph ist mittlerweile mit ihren Kindern und Hunden wieder in ihrer Heimat. „Ich bin auch überrascht, dass Yuna den Ausflug gut weggesteckt hat. Sie hat zwar zwei Tage lang durchgeschlafen, aber weder eine Erkältung noch Blessuren davongetragen“, sagt sie.

