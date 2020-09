Sassnitz

Während sich Stefan Kerth in Sachen Königsstuhltreppe auf die Schultern klopft, wirft die CDU-Fraktion im Kreistag dem Landrat eine etwa eineinhalb Jahre währende Untätigkeit in dieser Angelegenheit vor. „Vielen Dank, dass Sie endlich anfangen, den Beschluss des Kreistages umzusetzen“, kommentiert die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Julia Präkel den Fakt, dass der Sozialdemokrat Kerth am Dienstag dieser Woche eine Machbarkeitsstudie für einen dauerhaften Abstieg in Auftrag gegeben hat.

Dabei waren die Mitglieder des Kreistags bereits im März 2019 mehrheitlich einem Antrag der CDU-Fraktion gefolgt und hatten sich so zum dauerhaften Erhalt eines Treppenabstieges am Königsstuhl bekannt. Danach sei lange aber nichts passiert. „In der Dezember-Kreistagssitzung berichtete der Landrat lediglich von Gesprächen mit den zuständigen Landesbehörden.“ Ende Februar dieses Jahres wurde Kerth dann per Beschluss des Kreistages aufgefordert, jenen vom 11. März 2019 „ohne weiteres Zögern umzusetzen“.

Beschlüsse müssen schneller umgesetzt werden

„Nun endlich, noch einmal mehr als sechs Monate später, gibt der Landrat die Machbarkeitsstudie in Auftrag. Leider vergeht bis zu deren Fertigstellung wieder so viel Zeit, dass wir wahrscheinlich bis zur nächsten Saison immer noch keine Treppe für die Einheimischen und Touristen haben“, legt die 35-jährige Präkel den Finger in die Wunde und mahnt an. „Unsere Fraktion verlangt vom Landrat, dass er zukünftig Beschlüsse der ehrenamtlichen Kreistagsmitglieder schneller umsetzt.“

Kostenschätzungen für mögliche Abstiege im November erwartet

Laut Kerth sollen Ergebnisse der etwa 18 000 Euro teuren Studie im November dieses Jahres vorliegen. Erarbeitet werde sie vom Geologen Prof. Dr. Johannes Feuerbach. Er solle geotechnische Untersuchungen von möglichen Abstiegen inklusive der Kostenschätzungen für die Bauvorhaben vornehmen. Die Treppe am Königsstuhl ist nach einem Hangrutsch seit 2016 gesperrt. Ein Abstieg an diesem Wahrzeichen der Insel soll 1795 erstmals erwähnt worden sein.

Von Chris Herold