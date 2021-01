Insel Rügen

Eigentlich müsste Michael Schmidt (66) nicht mehr vorgestellt werden. Der gebürtige Schweriner mit mütterlichen Wurzeln in Stettin flimmerte ja schon während seines Volontariats beim DFF über die DDR-Bildschirme. Nur Unterbrochen vom Wehrdienst. Nach dem Journalistik-Studium in Leipzig zog es den nun diplomierten Journalisten wieder in seinen „alten Stall“ beim DFF. Mit „Umschau“-Redaktions-, Korrespondenten und Moderator-Stationen.

1992 stieg er beim NDR als Redakteur und Reporter ein und dann auf zum „Nordmagazin“-Leiter, später Chefreporter - mit vielen Rügen-Abstechern, aber auch um einen Freund zu besuchen. Bekannt geworden ist Michael Schmidt für seine kritischen Reportagen und stimmungsvollen „Hanseblicke“. Seit 2019 macht er als freier Buch- und TV-Autor im Unruhestand nur noch das, wozu er Lust hat.

Von oz