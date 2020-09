Prora

Christina Sitte zog 2016 zeitgleich mit ihren Eltern nach Rügen. Diese siedelten sich in Sellin an, die Tochter bezog eine Wohnung in einem der inzwischen restaurierten KdF-Blocks in Prora. „Mich als Designerin hat das Projekt sehr interessiert – die Ästhetik der Anlage ist besonders und das Leben direkt am Meer wunderschön“, schwärmt die studierte Kommunikationsdesignerin.

Geboren und aufgewachsen ist die heute 47-Jährige in Halle an der Saale und im Alter von 18 bis 34 Jahren lebte sie in der Schweiz. „ Zürich hat eine hohe Lebensqualität – ich habe dort eine schöne Zeit verbracht“, verrät sie. Seit ihrer Rückkehr nach Deutschland ist sie im Marketing tätig und hat über lange Zeit auch im Pferdesport gearbeitet.

Ihre zwölfjährige Oldenburger Dressurstute „Frida“ zog mit Christina Sitte auf die Insel und beide haben in Sehlen eine nette Stallgemeinschaft gefunden. „Ich fühle mich sehr wohl auf Rügen und genieße die Lebensqualität“, sagt sie.

Von Christa Driest