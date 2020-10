Binz

So viele blank geputzte, in der Sonne glänzende Chromleisten, wie sie am Wochenende auf der Binzer Promenade zu sehen waren, gibt es nicht allzu häufig auf Rügen zu bestaunen. Die 19. Rügen-Classics-Rallye oder besser die sehr noblen Oldtimer machten es möglich, dass auf den Alleenstraßen der Insel liebevoll gepflegte Automobile aus vieler Herren Länder unterwegs waren.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es dann aber doch auf der diesjährigen Rügen-Classics-Tour, die ja eigentlich traditionell zum Himmelfahrtstag über die Bühne geht, denn es waren coronabedingt nur 44 Teilnehmer dabei. „Ja, in diesem Jahr ist natürlich alles anders, aber wir wollten diese schöne alljährliche Tradition nicht ausfallen lassen“, sagte Tour-Moderator und Rügen-Classics-Ehrenpräsident Gerhard Zander, der übrigens ein Cousin von Entertainer Frank Zander ist.

Der groß gewachsene Hamburger mit der Lockenpracht ist ein Urgestein der Tour und moderierte wie ein wandelndes Autolexikon das Geschehen am Start-Ziel-Punkt. Zu jedem blank gewienerten vorbeifahrenden Oldtimer kamen, wie aus der Pistole geschossen, die wichtigsten technischen Daten zu jedem Fahrzeug aus den Lautsprecherboxen, damit alle Schaulustigen sämtliche Infos zu den anrollenden Schätzen auch mitbekommen konnten.

Saporoshez und Tschapka

Unter den Oldtimern waren wie jedes Jahr diverse Raritäten dabei, so unter anderem auch von einem Rüganer Automobil-Fan: Der Binzer Unternehmer Roger Pieniak kam mit einem amerikanischem Ford V 8 Convertible Salon 8 auf die Flaniermeile des Ostseebades. Das 1937 gebaute Fahrzeug steuerte Pieniak mit einem Lenkrad auf der rechten Seite des großräumigen Viertürers mit faltbarem Verdeck.

Den Vogel des Auto-Korsos auf der Binzer Flaniermeile schoss jedoch der Wittenberger Joachim Richter mit seinem 1970 produziertem Saporoshez ab, und zwar deshalb, weil der humorvolle Kaufmann aus Sachsen-Anhalt als Kopfputz eine sowjetische Pelz-Tschapka trug. Lautes Gelächter erzeugte der Saporoshez-Fan mit diesem Look bei den vielen neugierigen Passanten, die am Wegesrand der Binzer Hauptgeschäftsstraße standen.

Kein Zwischenfall

„Ich habe mir Mitte der 90er Jahre gleich drei Saporoshez-Exemplare zum Ausschlachten als Ersatzteillager gekauft, um nötige Ersatzteile für Reparaturen zu haben, worüber sich viele Freunde damals lustig gemacht haben“, beschrieb der Mann aus der Luther-Stadt seine bereits seit einem Vierteljahrhundert anhaltende Leidenschaft für diese sowjetische Automobil-Legende.

Alle teilnehmenden Oldtimer sind übrigens ohne Zwischenfälle über die Rügener Alleen gefahren. Des Lobes voll für die Strecken der Rallye war Tourleiter Hartmut Kowen, als er meinte: „Wir haben bewusst die glatt asphaltierten Hauptstraßen gemieden, weil wir das Feeling der Entstehungszeit vieler unserer Fahrzeuge erleben wollten“. Seit 2004 hat Hartmut Kowen, der mittlerweile immerhin 78 Lenzen zählt, bei der Organisation und Streckenabsicherung alles im Griff. „Ich bin immer noch als EDV- und Eventmanager beruflich unterwegs“, meinte der Hamburger nicht ohne Stolz.

„Ab 70 ist Schluss“

Gerade einmal zwei Jahre jünger ist sein Kollege und Moderator Gerhard Zander, der ebenso immer noch, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Achse ist. Mit seinem Sohn betreibt er an der Alster ein Büro für Kfz-Gutachten. In jüngeren Jahren war der Hamburger als Motorrad-Rennfahrer weltweit unterwegs und beherbergt in seinem Keller knapp 1750 Pokale und Trophäen. „Ein paar Rippen- und Knochenbrüche habe ich durch, aber ansonsten sind mir ernsthafte Unfälle erspart geblieben“, so der rüstige Senior, der seinen Altersgenossen empfiehlt: „Ab 70 sollte man sich nicht mehr auf eine Maschine setzen, um durch die Gegend zu heizen – das ist einfach zu gefährlich“.

Bis 70 haben die beiden relativ frisch pensionierten Rügener Eheleute Sabine und Uwe Ruppert aus Gingst noch etwas Zeit. Mit ihrer 1931 erbauten glänzenden Harley-Davidson, die über ein Boot, so wird der Beiwagen des Gefährts bezeichnet, verfügt, tuckern die beiden Gingster seit Jahrzehnten gemütlich über die Insel und sind bei fast jeder Rügen-Classic-Tour bisher dabei gewesen.

