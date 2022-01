Bergen

Cornelia Kopplin kommt gerade von einem Winterspaziergang im Rugard. „Ich bin gern draußen, auch oft an den Stränden, zum Beispiel in Thiessow“, sagt die 53-Jährige. „Ich habe heute frei.“ Am Dienstag steht sie wieder in der Kult-Eisdiele Bergens, dem Eispalast und verkauft Kaffee, Kakao und natürlich: Eis! Zeit für ein Eis sei eigentlich immer, auch im Januar, findet sie. „Amaretto oder Nuss passen doch auch zum Winter.“

Früher stand hier ein Eiswagen

Und man habe ja auch Heiße Waffeln im Eispalast, beschreibt sie. „Die sind bei diesen Temperaturen eine echte Empfehlung.“ Im Winter hat der Eispalast nicht ganz so viele Sorten wie sonst. „Gurke oder Sanddorn zum Beispiel gibt es nur im Sommer.“ Sie muss es wissen, schließlich arbeitet die gebürtige Rüganerin bereits seit 1994 hier. Schon zu DDR-Zeiten wurde hier Eis verkauft, allerdings damals noch aus einem Eiswagen.

Von Anne Ziebarth