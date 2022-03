Rügen: Corona-Demo und Mahnwache für Opfer der Pandemie

Bergen

Wie in den vergangenen Wochen fanden auch am Montag in Bergen Mahnwache und Kundgebung zum Thema „Corona“ und darüber hinaus statt. Gut zwei Dutzend Teilnehmer hatten sich zur Mahnwache vor der Bergener Marienkirche getroffen, um der landesweit 1857 Opfer der Pandemie zu gedenken. „Vor sechs Wochen waren es noch etwa 1300. Das heißt, die Krankheit ist noch immer unter uns“, sagte Bergens Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke). „Ich glaube, wir haben alle Sorgen auch wegen des Krieges“, so Kassner. Daher habe die Mahnwache inzwischen eine weitere Ausrichtung erfahren, schlug sie die Brücke zu Russlands Überfall auf die Ukraine. „Ich bin selbst völlig fassungslos, weil ich nie gedacht hätte, dass Putin einen Krieg beginnt. Wir wissen von dem Leid der Menschen dort, weil wir gute Verbindungen in die Ukraine haben und es sind immer die einfachen Menschen, die das größte Leid ertragen müssen.“ Zugleich sei sie überwältigt von der Hilfsbereitschaft, die aus allen Teilen der Bevölkerung geleistet würde. Im Foyer der Kirche boten zwei ukrainische Frauen selbst gebackene Friedenstauben gegen Spende an. Dort ist aktuell auch eine Ausstellung zum Thema „Neofaschismus“ zu sehen, die im Rahmen der Wochen gegen Rassismus hängt. Pastorin Friedrike Tauscher lud anschließend zur Friedensandacht. Informationen zur Hilfe für die Ukraine gibt es auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-vr.de.

An der Kundgebung auf dem Markt der Stadt nahmen etwa 200 Menschen teil. „Kinder sind Zukunft – sofortige Beendigung aller Maßnahmen von Impfpflicht, Maskenpflicht und Gifttestung“, forderte ein Transparent. Anmelder Norbert Thürk vermisste die Unterstützung seiner Aktion durch die Bürgermeisterin. „Die hat wohl nichts für Kinder übrig.“, so Thürk. Unter anderem berichtete der Redner von streikenden Lkw-Fahrern, die unter steigenden Spritpreisen leiden, was von „den Medien“ verschwiegen würde. „Wir werden von Leuten regiert, die Schulabbrecher sind“, meinte Thürk. Ein Mnn, der sich als Ernst aus Lauterbach vorstellte, wendete sich an „Freunde des Friedens“ und wusste, dass die „Qualitätsmedien“ die Schuld an den Benzinpreisen oder dem Ukraine-Krieg den Ungeimpften zuweisen würden. „Auch 1933 sah nur, wer sehen wollte“, so der Redner. Eine junge Frau sang zwei Lieder für alle Menschen, die weder Zuhause noch Essen und Trinken hätten.

Von ud