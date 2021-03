Bergen

Auf der Insel gibt es mittlerweile drei Teststationen, bei denen man sich mit Schnelltests auf eine Corona-Infektionen testen lassen kann. Neu hinzugekommen ist die Teststation des Instituts für medizinische Diagnostik (IMD) aus Greifswald in der Calandstraße 4. Am Standort Bergen wurden bislang nur PCR-Tests durchgeführt, zwischen 9 und 13 Uhr sind hier wochentags Schnelltests möglich. Ein Test pro Woche ist für alle kostenfrei, eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 03838/391213 ist hier wegen starker Nachfrage aber unbedingt notwendig.

Zwei Apotheken und eine Teststation für die gesamte Insel

Weiterhin werden in der Rugard-Apotheke in Bergen und in der Baltic-Apotheke Schnelltests angeboten. Auch hier nur noch mit telefonischer Anmeldung, denn es gibt bereits Wartezeiten. „Für diese Wochen haben wir gar keine Termine mehr frei“, sagt eine Mitarbeiterin der Rugard-Apotheke.

„Auch die nächste Woche ist schon sehr voll. Dabei haben wir die Schnelltestzeiten auf 10 bis 18 Uhr verlängert“ Gleiche Situation in der Baltic-Apotheke. „Diese Woche sind wir bereits voll, nach Ostern wollen wir unser Terminvergabe auf einen online-Betrieb umstellen.“ Auch die Verfügbarkeit von Corona-Selbststests geht zurück. In der Baltic-Apotheke wartet man bereits auf Nachschub.

Vorbereitung eines Corona-Tests in der Rugard-Apotheke Quelle: Anne Ziebarth

Gemeinden versuchen weitere Schnelltest-Zentren zu etablieren

Im Gegensatz zum Festland ist Rügen mit drei Schnelltestmöglichkeiten deutlich unterrepräsentiert. Der Landkreis will das ändern „Wir sind zusammen mit den Ämtern und Kommunen gerade in enger Abstimmung, wie wir ganz zeitnah gemeinsam die weißen Flecken abdecken können“, so Kreissprecherin Dörte Lange.

In Binz hatte sich die Gemeinde bereits vor einigen Wochen entschlossen, die Pläne für ein eigenes Schnelltestzentrum voranzutreiben und hatte Tests bestellt. Eine Öffnung ist zum Saisonstart zu Pfingsten geplant. Auch in Bergen laufen Gespräche wie und wo man weitere Testmöglichkeiten in der Stadt einrichten kann.

Von Anne Ziebarth