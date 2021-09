Rügen

Für den Landkreis Vorpommern-Rügen ist die Risikostufe gelb wieder in Sicht. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 49,7 Infektionen auf 100 000 Einwohner berechnet. Nach der bis Ende August geltenden Ampel hätte der Landkreis den grünen Bereich bereits ab einer Inzidenz von 35 verlassen.

Nach der neuen Regelung gehen aber auch die Zahlen der Auslastung von Krankenhäusern und Intensivstationen durch Corona-Patienten in die Risikostufe ein. Weil hier beide Werte unterhalb des Grenzwertes liegen, blieb die Region grün. Dort liegen sie zwar nach wie vor, aber wenn die Inzidenz eine Stufe höher springt, rutscht die Risikogruppe nach. „Das wäre der Fall, wenn eine Inzidenz von 50 überschritten wird und es mindestens drei Tage lang bei diesem Wert bleibt“, teilt Amtsarzt Jörg Heusler mit.

Schüler müssten wieder Masken tragen

Dann würden die weitergehenden Testerfordernisse für Innenbereiche nach der Corona-Landesverordnung für die Bereiche Innengastronomie, körpernahe Dienstleistungen einschließlich Friseure, Theater, Museen und andere Kultureinrichtungen, Indoor-Sport und Freizeitaktivitäten, Veranstaltungen wieder wirksam.

Für den Besuch von Diskotheken, Clubs sowie von Tanzveranstaltungen besteht dann die Pflicht, einen PCR-Test vorzulegen. Die Testerfordernisse gelten nicht für vollständig Geimpfte oder Genesene, für Kinder unter sechs Jahren sowie für regelmäßig getestete Schülerinnen und Schüler im Schulbetrieb. Die müssten jedoch wieder Masken tragen.

Drive-In-Testzentrum am Rügendamm bleibt geöffnet

Wegen des Impffortschritts sind viele Testzentren inzwischen geschlossen. Möglich sind Tests aber nach wie vor in Arztpraxen oder auch touristischen Einrichtungen. „Wir werden unsere Testzentren nicht wieder öffnen“, sagt DRK-Sprecherin Anja Wrzesinski. Aber in Einrichtungen des DRK wie Pflegeheimen, Kitas und Horten werde nach wie vor getestet.

Geöffnet bleibt indes das Drive-in-Corona-Testzentrum an der Mahnkeschen Wiese in Stralsund neben der Zufahrt zur Insel Rügen. Er sei von der Hansestadt gebeten worden, sein Testzentrum weiter offen zu halten, sagt Betreiber Ulf Dohrmann aus Binz. „Das Zelt hatten wir unlängst schon verkleinert, um die Aufführung einer kulturellen Veranstaltung zu ermöglichen, aber das Angebot wollen wir – gerade angesichts der aktuellen Situation – gern weiter vorhalten, für alle Gäste, die es nicht mehr geschafft haben, sich vor ihrem Urlaub in ihrem Heimatort testen zu lassen.“

Mit der Hansestadt und dem Tourismusverband Rügen sei verabredet, das Testzentrum als Drive-in so lange offen zu halten, wie es für Gäste und Einheimische benötigt wird und solange die kostenlosen Bürgertests noch verfügbar sind. Mindestens also bis zum 11. Oktober.

MV liegt bei Impfquote auf Platz 11

Im Landkreis sind 146 Menschen infiziert, die meisten in Stralsund (47) und die wenigsten auf Rügen (14). Die Gesamtzahl Infizierter summiert sich seit März vergangenen Jahres auf 4261, von denen 79 Menschen verstarben. Der beste Schutz vor einer Erkrankung und damit auch vor den medizinisch notwendigen Einschränkungen ist natürlich die Impfung, und hier ist noch viel Luft nach oben.

Bei der bundesweit ohnehin nicht hohen Impfquote liegt Mecklenburg-Vorpommern lediglich auf Platz 11 und damit immerhin noch vor den anderen ostdeutschen Ländern. Bei den Landkreisen in MV liegt der Landkreis Vorpommern Rügen auf Platz drei hinter den Städten Rostock und Schwerin. Zahlen liegen auf Landesebene allerdings nur für die Impfzentren der Landkreise vor. Menschen, die sich bei ihrem Hausarzt impfen ließen, sind darin nicht enthalten.

Mobile Impfteams im Landkreis unterwegs

Das Impfzentrum des DRK im Bergener Medieninformationszentrum MIZ ist zwar geschlossen, aber mobile Impfteams im Landkreis ergänzen seit Ende August die Impfangebote der Hausärzte und des Stralsunder Impfzentrums in den Räumlichkeiten der Ämter und Gemeinden des Landkreises.

Nicht nur durch die Impfangebote vor Ort, sondern auch durch die variablen Impfzeiten in der kommenden Woche soll beispielsweise auch Berufstätigen ein leichterer Zugang zur Corona-Schutzimpfung verschafft werden. Die mobilen Impfteams sind in der kommenden Woche in Grimmen, Altenpleen und Stralsund unterwegs.

