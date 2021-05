Rügen: Corona-Testzentrum eröffnet in Göhren

Göhren

Kostenfreie Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger: ab dem 1. Juni ist dies nun auch im Ostseebad Göhren möglich. In der Nordperdhalle am Ortsteingang in Gerhart-Hauptmann-Straße 1 wird dazu ein Testzentrum eröffnet, in dem sich Insulaner und Gäste durch geschultes Personal der Johanniter-Unfall-Hilfe auf das Coronavirus testen lassen können.

Das Testzentrum ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Auf dem gesamten Gelände sind der Mindestabstand und das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Zum Test ist der Personalausweis mitzubringen. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollte möglichst ein Termin gebucht werden. Möglich ist dies online unter www.johanniter.de/testen-mv oder telefonisch unter 0385/ 20227390.

Im Göhrener Testzentrum steht eine Testkapazität von maximal 800 Tests pro Tag zur Verfügung. Aufgrund der eingeschränkten Parkkapazitäten an der Nordperdhalle und bei der zu erwartenden größeren Anzahl von Testpersonen sollte unbedingt auch der Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Testzentrum in Erwägung gezogen werden, weist die Göhrener Kurverwaltung hin.

Von Gerit Herold