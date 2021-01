Samtens

Sandra Pantermöller wuchs in Samtens auf und besuchte dort die Schule. Sie machte eine Ausbildung als Restaurantfachfrau und fand in der „Alten Pommernkate“ in Rambin Arbeit in ihrem erlernten Beruf. „Durch die coronabedingten Einschränkungen darf bei uns nur noch der Markt geöffnet haben“, erklärt sie.

Die gebürtige Rüganerin lebt mit ihrem jüngsten Kind, einem vierzehnjährigen Sohn, gemeinsam in Samtens – die 20-jährige Tochter zog bereits nach Stralsund.

Angeln und Wandern sind Leidenschaft

Das Hobby von Sandra Pantermöller ist seit Langem das Angeln im Greifswalder Bodden – sie ist sehr erfolgreich auf Hecht, Zander und Barsch. Eine andere Leidenschaft ist das Wandern auf ihrer Insel.

„Seit Corona habe ich Rügen nochmal neu entdeckt – ich bin viel mehr als sonst in der Natur unterwegs“, verrät die 43-Jährige. „Es ist wirklich großartig hier, besonders im Frühjahr und im Sommer. Wo ich mich am wohlsten fühle, ist am Strand und auf dem Wasser im Angelboot“, fügt sie hinzu.

Von Christa Driest