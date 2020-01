Samtens

Zu den 15. vereinsoffenen Schwimm-Meisterschaften hatte die DLRG-Ortsgruppe Bergen am Sonnabend Kinder und Jugendliche in das Soibelmanns-Sporthotel Samtens eingeladen. Am Vormittag starteten Kinder bis zum Alter von zehn Jahren; bei den Jüngsten Mädchen und Jungen gemeinsam. Am Nachmittag kamen dann die Jugendliche ab 13 Jahren, darunter auch Schwimmer aus Graal-Müritz und Ribnitz-Damgarten, zum Zug. Zu einer Altersklasse gehören dabei alle Teilnehmer, die im angegebenen Kalenderjahr geboren wurden. Jeweils 30 Minuten vor Wettkampfbeginn konnten die Teilnehmer sich einschwimmen.

Wegen der geringen Wassertiefe von nur 1,40 Meter musste auf einen Startsprung verzichtet werden. Der Start erfolgte jeweils aus dem Hang vom Beckenrand. Die Wettkämpfe erfolgten in zwei Dutzend Starts je nach Alter, Distanz und Schwimmstil. Über 25, 50 oder 100 Meter ging es beim Brustschwimmen, in Freistil oder Rückenlage (Grätschschwung oder Rückenkraul). Beim Hindernisschwimmen mussten die Sportler unter einer Sperre in der Bahnmitte hindurch tauchen.

Die drei Erstplatzierten erhielten jeweils Urkunden und Medaillen. Emma-Luisa Koos vom DRK Rügen-Stralsund gewann die 100 Meter Brust, 50 Meter Rücken und die 50 Meter Hindernisschwimmen. Lediglich beim 100-Meter-Brustschwimmen der Jahrgänge 2005 und 2006 musste sie sich mit einer Zeit von 01:46,32 Ivi Strey von der DLRG Samtens (01:43,75) geschlagen geben. Auf dem dritten Platz landete Clara Schwenn von der DLRG Samtens (02:16,98). Ole Müller und Janek Heber aus Bergen lieferten sich in der Altersklasse der 2001 geborenen Schwimmer Duelle in gleich allen vier Disziplinen, die Ole jeweils für sich entscheiden konnte.

Die derzeit 15 jugendlichen Sportlerinnen und Sportler der Insel trainieren immer donnerstags in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr in der Schwimmhalle des Samtenser Sporthotels unter der Leitung der beiden Trainer Jörg Wienberg und Renè Etzerodt von der DLRG-Ortsgruppe.

Von ud