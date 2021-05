Sellin

Der DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund plant eine neue Wohnanlage für pflegebedürftige und alte Menschen im Ostseebad Sellin. Auf einem rund 7000 Quadratmeter großen Grundstück im Seepark sollen eine Pflegeeinrichtung sowie Betreutes Wohnen entstehen. Dazu sollen zwei Gebäudekomplexe auf der Freifläche neben dem Schwimmbad und vor dem Spielschiff in Richtung Bundesstraße 196 errichtet werden.

Gemeindegrundstück wird verkauft oder verpachtet

Die Selliner Gemeindevertretung habe für das Projekt bereits grünes Licht gegeben, teilt Bürgermeister Reinhard Liedtke mit. Noch sei offen, ob das gemeindeeigene Grundstück an das DRK verkauft oder in Erbbaupacht gegeben werde. „Wir haben beide Optionen gegeben“, so Liedtke. Jetzt werde das Baurecht noch einmal geprüft. Bis zum Jahresende soll der entsprechende Vertrag beurkundet werden.

Wann und wie das Bauvorhaben realisiert werden kann, ist aber noch Zukunftsmusik. „Vielleicht in eineinhalb Jahren. Wir sind derzeit noch in der Planungsphase“, erklärt André Waßnick, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes. Neben einem Baugrundgutachten für das mit Teichen bestückte Areal müsse vor allem auch das Finanzierungskonzept noch auf feste Füße gestellt werden. Geschätzte Kosten für das Projekt momentan: rund zehn Millionen Euro.

Ersatzneubau für Binzer DRK-Pflegeheim

Nach jetzigen Vorstellungen soll eine dreieinhalbgeschossige Pflegeeinrichtung gebaut werden. Sie wird einmal der Ersatzneubau für das DRK-Pflegeheim in Binz sein, das dann in den Nachbarort umzieht. Schon seit mehreren Jahren ist das DRK auf der Suche nach einem neuen Standort für die Einrichtung mit ihren 98 Bewohnern. Das Binzer Gebäude in der Mukraner Straße, das das DRK 1994 bezogen hatte und das vorher ein FDGB-Ferienheim war, sei alt und werde mittelfristig nicht mehr den Anforderungen entsprechen können, so Waßnick.

Die erste Idee war, innerhalb von Binz einen alternativen Standort zu finden. Dabei war vor vier Jahren das Areal am sogenannten MZO-Gelände zwischen Binz und Mukran im Fokus. Doch Gemeinde und DRK fanden am Ende nicht zueinander. Was nach einem Auszug der Heimbewohner mit dem Gebäude geschehen soll, ist derzeit noch offen.

20 Quartiere für Betreutes Wohnen

„Wir freuen uns, dass uns Sellin bei unseren Planungen entgegenkommt, die Lage und die Anbindung im Seepark sind sehr gut“, so Waßnick. Neben der Pflegeeinrichtung soll in einem zweiten Gebäude Betreutes Wohnen möglich werden. Dafür könnten rund 20 Quartiere eingerichtet werden. Es soll insgesamt ein moderner Wohnkomplex werden mit Bereichen für gemeinschaftliche Aktivitäten und individuellen Rückzugsmöglichkeiten für die Bewohner.

Sellin war schon einmal Standort für ein Pflegeheim des DRK. Bis zum Jahre 2013 waren im Haus „Lorelei“ in der August-Bebel-Straße Heimbewohner untergebracht. Seinerzeit hatten die Rotkreuzler dann ihre neue Wohnanlage in Lauterbach eröffnet. Im Mai 2013 waren die Senioren des Selliner DRK-Pflegeheimes mit seinen 45 Plätzen in die neue Wohnanlage in Lauterbach mit 68 Plätzen umgezogen, ebenso die Bewohner aus dem Sassnitzer DRK-Heim, das das Rote Kreuz in der Hafenstadt an der Straße der Jugend betrieben und geschlossen hatte. Zum 1. Januar 2015 hatte das DRK das Sassnitzer Seniorenzentrum in der Mukraner Straße mit 80 Heimplätzen von der AWO übernommen.

DRK ist größter Arbeitgeber auf Rügen

Das Selliner Pflegeheim wurde nach dem Auszug der Bewohner geschlossen. Das DRK, das im Jahre 1994 mit dem damaligen Landkreis Rügen als Eigentümer einen Erbbaupachtvertrag über 99 Jahre geschlossen hatte, hatte seinerzeit noch mit einer Weiternutzung der Immobilie geliebäugelt. Diese Pläne hatten sich dann aber zerschlagen. Die Villa wurde versteigert. Dort baut jetzt ein Investor rund 20 Mietwohnungen.

Der DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund betreibt auf der Insel Rügen sechs Pflegeeinrichtungen in Bergen, Sassnitz, Binz, Gingst, Glowe und Lauterbach mit insgesamt 464 Betten und ist Träger von fünf Kindertagesstätten. Zudem hat das DRK Sozialstationen in Bergen, Sassnitz, Baabe und Garz und ist mit 900 fest angestellten Mitarbeitern der größte Arbeitgeber auf Rügen. Zusätzlich sind rund 200 Mitarbeiter in der Werkstatt für behinderte Menschen in einer Anstellung.

Von Gerit Herold