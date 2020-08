Beren

Reinhard Winter wurde in Berlin geboren und verbrachte die Kindheit in Schwerin und Thüringen. 1962 kam er mit der Familie nach Rügen und machte sein Abitur. „Ich wurde Berufssoldat und war von 1964 bis 1979 als Offizier bei der NVA.“ Er nahm in Berlin ein Jurastudium auf, kehrte als Justitiar nach Rügen zurück und war ab 1987 als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Bergen tätig.

Mediator und Streitschlichter

Der 76-Jährige hat zahlreiche weitere Ausbildungen durchlaufen, eine davon im Master-Studiengang Mediation an der Europa Universität in Frankfurt (Oder). Seit 20 Jahren ist Reinhard Winter als Mediator bzw. Streitschlichter für Bürger und Betriebe tätig. „Ich habe als spiritueller Heiler, Hynotiseur, psychologischer Berater und Coach eine eigene Praxis in der Inselhauptstadt“, verrät er. Der Vater von vier Kindern wohnt mit seiner Lebensgefährtin in Bergen und sagt von sich: „Ich fühle mich als Insulaner – für mich gibt es hier nichts Fremdes, alles ist Heimat.“

Von Christa Driest