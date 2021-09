Rügen: Darum heulten die Sirenen in Bergen

Bergen

Großalarm in Bergen: Am Donnerstag heulten gegen 15.30 die Sirenen im Ort. Dreimal, jeweils zwölf Sekunden lang mit zwölf Sekunden Pause dazwischen. „Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-Matern-Straße“, meldete die Integrierte Rettungsleitstelle in Stralsund.

Löschfahrzeuge, ein Drehleiter-Wagen, Polizei und Rettungssanitäter eilten nach Bergen Süd. Viele Feuerwehrleute kamen glücklicherweise an diesem Nachmittag nicht zum Einsatz. Denn der gemeldete Brand entpuppte sich als angebranntes Essen auf einem Herd. „Wir müssen immer mit einer Großlage rechnen, wenn wir gerufen werden, besonders, wenn zusätzlich die Sirenen ertönen“, sagt Bergens Wehrführer André Murswieck. Verletzt wurde niemand, die Einsatzkräfte konnten ihren Einsatz schnell wieder beenden.

Bevölkerung warnen, zusätzliches Personal rekrutieren

Welche Bedeutung hatten diese Sirenentöne? Geht ein Notruf in der Leitstelle ein, werden Einsatzfahrzeuge über sogenannte Funkmeldeempfänger alarmiert – die Rede ist dabei von einer „stillen Alarmierung“, da nur Mitglieder der Feuerwehr benachrichtigt werden. Erschüttert die Region ein schwerwiegenderes Ereignis, werden außerdem die Sirenen angeschaltet, um die Bevölkerung zu warnen, aber auch, um zusätzliches Personal zu rekrutieren.

Feuerwehrleute stehen vor einem Eingang in der Hermann-Matern-Straße Quelle: Mathias Otto

Besondere Vorsicht für die Anwohner ist geboten, wenn die Sirene eine Minute lang ohne Unterbrechung heult – dann liegt ein Katastrophenalarm vor. Erklingt das Horn mit zweimaliger Pause insgesamt 60 Sekunden so wie in diesem Fall, handelt es sich um einen Brandfall, der allein der Feuerwehr gewidmet ist.

Von mo