Bergen

Minutenlang kreiste am Freitag gegen 12.45 Uhr ein Rettungshubschrauber über der Stadt Bergen. Auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt waren im Einsatz. Es handelte sich um einen medizinischen Einsatz in der Wohnsiedlung im Camper Weg, wie ein Sprecher der Integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen mitteilte. Es ging darum, einen Patienten so schnell wie möglich in eine Spezialklinik zu bringen, deshalb wurde der Hubschrauber nachgeordert.

Leute am Boden sahen, wie der Hubschrauber mehrere Anläufe zum Landen nahm, wieder aufstieg, eine weitere Runde zu drehen. Nach mehreren Versuchen drehte der Hubschrauber gänzlich ab. „Das sah für die Leute am Boden fälschlicherweise so aus. Sie haben eine andere Sichtweise auf den Hubschrauber. Fakt ist aber, dass er den Patienten aufgenommen hatte, bevor er weitergeflogen ist“, sagt der Sprecher.

Feuerwehrleute halfen beim Tragen

Der Pilot hatte die Aufgabe, so dicht wie möglich am Einsatzort in diesem Wohngebiet zu landen. „Viele Dinge spielen dabei eine Rolle, etwa wie groß der Landeplatz ist und dass niemand durch die Landung gefährdet wird. Der Pilot musste in Eigenregie handeln. Er hatte dafür gesorgt, dass der Rettungsdienst keinen weiten Anfahrtsweg hat“, so der Sprecher.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bergen wurden zu diesem Einsatz gerufen, um den Rettungsdienst als Tragehilfe zu unterstützen.

Von mo