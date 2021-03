Rügen: Darum werden 90 Bäume an Selliner Steilküste gefällt.

Sellin

Es ist ein riskanter Einsatz: Am instabilen, etwa 30 Meter hohen Steilhang nahe der Selliner Seebrücke werden derzeit im Akkord Bäume gefällt. Bis Ende nächster Woche werden in einem etwa 500 Meter langen Bereich 90 sogenannte Starkbäume entnommen. Es ist die erste Maßnahme, um das Kliff langfristig zu sichern. Mitte November war es 300 Meter von der Seebrücke entfernt zu einem enormen Hangrutsch gekommen, bei dem Erdmassen von einem rund 150 Quadratmeter großen Areal in die Tiefe gestürzt waren und teilweise riesige Bäume mitgerissen hatten. Seither sind Bereiche des Strandzuganges, der Promenade und des Hochuferweges gesperrt.

Spezielle Arbeitstechnik für Hänge entwickelt

Die Baumfällarbeiten führt die Firma Franz Hochleitner aus. Das am Bodensee beheimatete Unternehmen ist auf Forsteinsätze an Steilhängen spezialisiert und deutschlandweit sowie im Ausland tätig. Auch wenn es der erste Einsatz auf Rügen und an einer Steilküste ist, sei er nichts Außergewöhnliches. Trotzdem: „Wir sind uns der Gefahr durchaus bewusst. Es kann immer etwas passieren, man steckt ja nicht drin. Aber wir können mit der Gefahr umgehen, wir sind vom Fach“, erzählt Georg Grafeneggei. „Teamarbeit ist hier alles. Jeder weiß genau, was er macht.“

Zum Team gehören vier Kollegen, die sich alle per Funk untereinander verständigen. Das Unternehmen hat für Forstarbeiten am Steilhang eine spezielle Technik entwickelt und auch die Maschinen dafür aufgerüstet. Georg Grafeneggei sitzt im Bagger, der an der Hangschulter rotiert und die gefällten Bäume aus dem Kliff nach oben zieht. „Der Bagger hat eine Seilwinde, die wir selbst entwickelt und produziert haben.“ Die Bäume werden zuvor nicht einfach wahllos gefällt. Die Spezialisten arbeiten sich gezielt von der Kliffkante bis nach unten zum Hangfuß durch.

Baum wird mit Seil umgezogen

Mit einem Seil werden die gefällten Bäume den Hang hochgezogen. Quelle: Gerit Herold

„Man muss genau schauen, wie man am besten Platz schafft, um die Bäume herauszuziehen. Nach unten könnten wir nicht fällen, da es zu gefährlich ist, weil dort Wege sind“, so Grafeneggei. Richtig knifflig wird es nahe dem Schrägaufzug, weil dort verschiedene bauliche Anlagen sind und der Bagger nicht nahe genug herankommt. Auch körperlich ist die Arbeit eine Herausforderung. „Es ist schon eine Knochenarbeit“, so Grafeneggei.

Immer wieder klettern die Mitarbeiter mit einem gespannten Drahtseil in der Hand, das sie über ihre rechte Schulter mitziehen, den Steilhang hinunter. Das Seil wird um einen markierten Baum befestigt sowie noch ein weiteres. Dann wird die Säge angesetzt. Doch der Baum wird nur angesägt. Nun kommt der Bagger mit seiner Seilwinde zum Einsatz. „Der Baum wird umgezogen“, erklärt Grafeneggei. Mit lautem Krachen kippt der Baum zu Boden und wird anschließend am Seil nach oben gezogen, wo er zersägt und dann abtransportiert wird.

„Am Freitag konnten wir nicht arbeiten, weil es viel zu windig war. Das war viel zu gefährlich“, so Grafeneggei. Die Arbeiter kommen dennoch schneller als gedacht voran. Statt wie geplant zu Ostern werden die Baumfällungen schon Ende nächster Woche beendet sein. Dann könnten auch die gesperrten Wege ober- und unterhalb des Hanges wieder freigegeben werden, denkt Bürgermeister Reinhard Liedtke und freut sich. „Der Landwirtschaftsminister hat Wort gehalten.“ Der hatte kurz nach den Hangrutschungen bei einem Vor-Ort-Termin angekündigt, dass die Sicherungsmaßnahmen an der Selliner Steilküste bis zum Saisonstart realisiert werden sollen und das Land die Gemeinde finanziell unterstützt. Allein die Baumfällungen kosten rund 100 000 Euro.

Rechts ist die Abbruchstelle von Mitte November zu sehen. Quelle: Nico Offermann

Böschung ist zu steil

Land und Gemeinde, die den Steilküstenbereich gepachtet hat, hatten geotechnische Gutachten in Auftrag gegeben, damit Maßnahmen zur Hangstabilisierung erarbeitet werden können. Diese liegen nun vor und wurden diskutiert. Der Gutachter der Gemeinde, Geologieprofessor Johannes Feuerbach, hatte schon vor Jahren gewarnt, dass die Starkbäume und die Last auf dem Hang problematisch seien. Die sehr hohen, etwa 80 Jahre alten Bäume müssten weg, da sie bei Wind stark schwingen. Passiert dies dauerhaft, würden sie umkippen und dabei mit dem gesamten Wurzelwerk aus dem Hang brechen und ihn somit destabilisieren. Zu diesem Schluss kam das Gutachten des Landes allerdings nicht. Die Bäume seien nicht die Ursache für die Rutschungen und auch Sturmtief „Gisela“ habe nicht den Ausschlag gegeben. Die genaue Ursache wird allerdings nicht formuliert. Grundsätzlich sei die Böschung zu steil.

Kontroll- und Warnsystem schaffen

Dennoch haben sich alle Beteiligten darauf geeinigt, dass rund 90 Bäume entnommen werden. Die Gemeindevertretung hat sich in ihrer letzten Sitzung darüber verständigt, welcher vom Land erarbeiteten Variante sie folgen will. Eine sieht dabei eine komplette Waldrodung vor. „Das wollen wir nicht. Nach den jetzigen Fällungen sollen geologische Maßnahmen folgen“, so Liedtke. So könnten Erdnägel quer in den Hang gebohrt werden, um Gitterkonstruktionen zu befestigen, die man aus Bergregionen kennt. Geschätzte Kosten: 400 000 bis 500 000 Euro.

Zudem soll mittels im Hang installierter Messsonden ein Kontroll- und Warnsystem geschaffen werden. So könne im Notfall schneller mit Maßnahmen wie zum Beispiel Absperrungen reagiert werden. Die technischen Möglichkeiten würden jetzt geprüft. Bis Ostern soll der Einbau der Messtechnik erfolgt sein. Eine Aufforstung am Hang sei derzeit nicht vorgesehen. Erst soll geschaut werden, wie sich die Vegetation alleine regeneriere durch den Unterbewuchs, so Liedtke.

Von Gerit Herold