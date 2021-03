Rügen: Darum wird jetzt zwischen Göhren und Gager der Strand aufgespült 

Rügen

Auf Rügen haben in dieser Woche die Bauarbeiten begonnen, die den Sturmflutschutz von Ortslagen südlich von Göhren verbessern sollen. Bis Ende Mai werden an zwei Abschnitten zwischen Göhren und Gager (Strandabschnitt zwischen Lobbe und Thiessow) auf einer Gesamtlänge von rund 2,2 Kilometer am Strand mehr als 200000 Kubikmeter Sand aufgespült, informiert das Umweltministerium des Landes. Bauherr ist das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg. Die Arbeiten werden von der Firma Rohde Nielsen A/S aus Kopenhagen ausgeführt.

„Es handelt sich um eine geplante Wiederholungsaufspü­lung, die immer dann erfolgt, wenn das sogenannte Verschleißteil von Dünen fast abgetragen ist. Die Maß­nahme wird also das in den letzten Jahren am Strand und in den Dünen abgetragene Material ersetzen und damit den Küstenschutz in diesem Abschnitt zuverlässig sichern“, erläutert Umweltminister Dr. Till Backhaus. „Denn Strand und Dünen sind wichtige Elemente des Sturmflutschutzes von Ortslagen an der Küste.“

Der Sand wird aus einer relativ nahen marinen Lager­stätte des Landes vor Koserow auf der Insel Usedom gewonnen. An Bord des Baggerschiffes wird der Sand gesiebt und die Sandqualität wird kontrolliert. Nach der Aufspülung werden die Dünen mit Strandhafer bepflanzt.

Die Maßnahme wird insgesamt rund 2,3 Milionen Euro kosten. An der Finanzierung beteiligt sich der Bund mit 70 Prozent im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“. 30 Prozent der Mittel werden durch das Land aufgebracht.

Von OZ