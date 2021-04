Rügen

Das Romantik Roewers Privathotel im Ostseebad Sellin ist im letzten Jahr nach 2017 erneut mit Fünf-Sternen-Superior ausgezeichnet worden und ist das einzige Hotel in Mecklenburg-Vorpommern mit dieser höchsten Klassifizierung durch den Landesverband MV des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Andere Häuser auf der Insel Rügen sind dagegen von diesem Trend abgerückt.

Nach Auskunft des Dehoga MV schmücken sich derzeit sechs Häuser im Land mit fünf Sternen und eines mit fünf Sternen plus. Auf Rügen sind das neben dem Roewers noch das Grand Hotel in Binz, das fünf Sterne ziert.

Kurhaus Binz gab 2012 Sterne ab

Das Kurhaus Binz hatte bereits im Jahre 2012 seine fünf Sterne abgegeben und war aus der Klassifizierung des Dehoga ausgestiegen. Das traditionsreiche Haus der Travel Charme Gruppe begründet seinen Schritt damit, dass sich die Luxusherberge für ein größeres Publikum öffnen und Schwellenangst abbauen wolle. Vor allem jüngere Gäste sollten angelockt werden.

Im Jahre 2014 trennte sich auch das Cliff Hotel Rügen in Sellin von seinen fünf Sternen. Man habe sich gegen eine erneute Klassifizierung entschieden und dafür, das Cliff als fröhliches, familienfreundliches und für alle Gäste außerhalb jeglicher Klassifizierung zugängliches „Resort und Spa“ zu positionieren, erklärt Hoteldirektor Peter Schwarz. „Die fünf Sterne haben uns zu sehr in eine 'Luxusecke' gedrückt“.

Der Anteil der Fünf-Sterne-Gäste sei auf Rügen auch zu gering, um das große Haus damit zu füllen. Zudem deckten sich die immer wieder vorzunehmenden Investitionen im Sinne der Klassifizierung nach Vorstellungen des Dehoga nicht mit der Art von Investitionen, die Familie Lohbeck als Eigentümer gern durchführen wollte. Seit der Übernahme des Hotels im Jahre 2007 seien erhebliche Investitionen getätigt worden, so Schwarz. Einen guten Kontakt zur Dehoga pflege das Haus aber trotzdem.

Preis-Leistungsverhältnis ist fair und transparent

„Eine Alternative wäre die Klassifizierung mit vier Sterne Superior gewesen. Wir haben uns dann entschieden, es mal ohne Sterne zu probieren und das funktioniert sehr gut. Hin und wieder haben wir Fragen von Gästen nach der Sternekategorie. Aber unser Preis-Leistungsverhältnis ist fair und transparent, wir versprechen nichts, was wir nicht halten können oder was ein Gast auf Grund der Sterne erwarten möchte.“

Dies trage man so nach außen, dass sich neue Gäste schnell eine Leistungsübersicht auch ohne die Sternchen auf der Homepage verschaffen könnten. „Und wir haben keine Gäste mehr im Haus, die auf Knien durchs Bad krabbeln und mit dem Zollstock die Raumgröße ausmessen. Das Arbeiten ist so sehr angenehm, unsere Gäste sind zufrieden und wir erfolgreich“, so Schwarz.

Ceres-Hotel plant Neuausrichtung

Um seine fünf Sterne zu behalten, müsste sich das prominente Ceres-Hotel im Ostseebad Binz laut Dehoga jetzt nachqualifizieren lassen. Dies sei momentan gar nicht möglich, weil sich das Haus gerade im Umbau befindet und Baustelle ist, erklärt Oliver Koeppen, stellvertretender Hoteldirektor und Marketingchef. Die Sterne bewusst abgeben wolle man nicht, eine Neuausrichtung werde angestrebt. „Das Hotel wird noch hochwertiger. Wir arbeiten an einer neuen Markenbotschaft“, kündigt Koeppen am. Am 1. Juni soll das Hotel von Moritz Lau-Engehausen dann wieder eröffnen.

Birte Löhr ist Generaldirektorin der drei großen Binzer Häuser Grand Hotel sowie Arkona und Rugard Strandhotels. Sie ist überrascht, dass das Grand Hotel nun das einzige im Ostseebad mit fünf Sternen ist. Aber auch in der eigenen Hotelgruppe gab es vor Jahren ein Umdenken. Denn einst prangten auch am Rugard Strandhotel fünf Sterne, die es nicht mehr gibt.

Zwei Fünf-Sterne-Häuser waren zu viel

„Als wir im Jahre 2006 das ehemalige Kempinski übernahmen und zum Grand Hotel umwandelten, machte es keinen Sinn mehr. Zwei Fünf-Sterne-Häuser sind zu viel, wir wollten uns nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Deshalb haben wir auf den halben Stern im Rugard verzichtet und stapeln tief", so Löhr.

Die „Zwillingshäuser“ Rugard mit 231 Zimmern und Arkona mit 196 Zimmern haben jeweils vier Sterne plus. Gerade die Zimmer, die im Grand Hotel größer und mit der Anzahl von 127 auch deutlich weniger sind, hätten bei der Entscheidung zur Klassifizierung eine wesentliche Rolle gespielt. „Die Zielgruppe für die Fünf-Sterne-Hotellerie ist ein kleiner Markt“, meint auch Birte Löhr.

„Das breite Publikum schaut nach vier Sternen.“ Von einer Dehoga-Klassifizierung würde sie aber nicht abweichen, weil dies einheitliche Richtlinien in Europa seien, an denen sich die Gäste gern orientieren würden. „Der Gast liebt verlässliche Standards“, weiß die Hotelchefin.

Klassifizierung ist kostenpflichtig

Eine Hotelklassifikation in Deutschland wird seit dem Jahr 1996 von dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband durchgeführt. Die Klassifizierung ist kostenpflichtig, erfolgt auf freiwilliger Basis und bleibt drei Jahre gültig. Die Skala reicht von 1-Stern bis 5-Sterne. Das Zusatzprädikat „Superior“ zeichnet Betriebe aus, die ein deutliches Mehr an Dienstleistung und Servicequalität bieten, als in dieser Qualitätskategorie gefordert und üblich ist.

Von Gerit Herold