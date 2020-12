Sellin

Der Tourismus im Südosten der Insel Rügen stellt sich neu auf: Die Gemeinden Sellin, Göhren, Baabe und Mönchgut wollen die Region mit der neuen Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz ( IMG) künftig gemeinsam vermarkten. Alle vier Gemeinden sind Gesellschafter dieser kommunalen Vereinigung. Neue Projekte für das kommende Jahr wurden bereits angeschoben, informierte Amtsvorsteher und Bürgermeister von Sellin, Reinhard Liedtke.

Langfristiges Ziel: Eine Kurkarte für alle

So werden alle vier Gemeinden eine gleiche Kurtaxsatzung haben – mit unterschiedlichen Höhen der Kurabgabe. Langfristiges Ziel: eine Abgabe und eine Kurkarte für alle. Es sei ein großer Erfolg, dass alle vier Gemeinden, abgesehen von Abweichungen in der Höhe der Kurabgabe und in einigen Befreiungen, nun ein gleiches Satzungsgerüst aufweisen. Damit sei der Weg geebnet, eines Tages im gesamten Bereich eine einzige gemeinsame Satzung auszuweisen und eine Gästekarte für die Region auszugeben.

Schwimmbad und Museen stemmen

Zu den Vorhaben, die die Gemeinden nun gemeinsamen stemmen wollen, zählen das Ahoi-Schwimmbad und die Museen in den Gemeinden. Das Schwimmbad in Sellin wird über eine kommunale Betreibergesellschaft der vier Gemeinden betrieben. Kurkarteninhaber erhalten im Ahoi Rabatt, Einwohner bezahlen den halben Eintrittspreis.

Über eine ähnliche gemeinsame Betreiberstruktur sollen auch einmal das Museum Seefahrerhaus in Sellin, das Schulmuseum, Hallenhaus und Breedehus in Middelhagen sowie das Heimatmuseum, Haus Damp und Rookhus geführt werden. Dazu gab es gestern einen gemeinsamen Besichtigungstermin mit Bürgermeistern und Kurchefs in den musealen Einrichtungen.

Schiffe bringen Gäste zum Rügenmarkt

Die neue Kurabgabenregelung soll den Gästen ein Mehr an Leistungen bringen. So können erstmals alle Gäste kostenlos mit der Weißen Flotte von Sellin und Baabe in Richtung Thiessow oder Lauterbach schippern. Eine Schiffslinie zum Thiessower Hafen wird etabliert, die die Besucher zum Rügenmarkt und wieder zurück bringt.

Das Angebot für den fahrpreislosen ÖPNV, das es seit Jahren ganzjährig von Sellin bis ins Mönchguter Hinterland gibt, wird bis Karls Erdbeerhof ausgeweitet. Mit den Angeboten sollen die Pkw-Verkehrsströme minimiert werden. Außerdem erkennen alle vier Gemeinden die Leistungen der Kurkarte untereinander an, so dass der Gast das Gefühl hat, sich in einer Urlaubsregion Mönchgut-Granitz zu erholen.

Kurkarte ab Januar in Sellin : 3,50 Euro

Mit der neuen Kurkartensatzung ändern sich die Abgaben. In Sellin zahlen Erwachsene ab dem 1. Januar 2021 in der Hauptsaison 3,50 Euro pro Tag und 2,80 Euro in der Nebensaison. Bisher sind es 2,80 beziehungsweise 1,80 Euro. Zu den genannten Leistungen der Kurkarte kommen im Ostseebad neu auch die ganzjährige Fahrt mit der Selliner Bäderbahn sowie neue Veranstaltungsformate hinzu, von denen auch die Selliner mit ihrer Einwohnerkarte profitieren würden.

In Göhren wird ab nächstem Jahr für die Kurkarte in der Hauptsaison 2,85 Euro (vorher 2,70 Euro) und in der Nebensaison 2,10 Euro (vorher 2 Euro) gezahlt. In Baabe verändert sich die Kurabgabehöhe um 5 Cent in der Hauptsaison mit nun 2,35 Euro. In der Nebensaison sind weiterhin 1,80 Euro fällig. Die Gemeinde Mönchgut erarbeitet noch die Satzung.

Nachfolger der Tourismuszentrale Rügen

Die neue Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz ist aus der kommunalen Tourismuszentrale Rügen (TZR) als Inselvermarkter hervorgegangen. Früherer Gesellschafter waren die Gemeinden Binz, Sellin, Baabe, Göhren, Sassnitz und Putbus. Seit 2016 wurde das Selliner Schwimmbad von der Ahoi Rügen Bade- und Erlebniswelt GmbH betrieben, die eine 100-prozentige Tochter der Tourismuszentrale Rügen (TZR) war.

Weil sie das kommunale TZR-Modell wegen ausbleibendem Zuwachs von weiteren Gemeinde-Mitgliedern als gescheitert ansahen, stiegen die Binzer im letzten Jahr aus. Danach klinkten sich auch die Städte Putbus und Sassnitz aus. Sellin, Baabe und Göhren wandelten die TZR schließlich in die IMG um, der dann auch die Gemeinde Mönchgut beitrat. Berechnet wurden die Gesellschafteranteile nach den Übernachtungen aller Unterkünfte in den jeweiligen Gemeinden im vergangenen Jahr. Sellin trägt die Gesellschaft beispielsweise mit 31,69 Prozent mit und steuert jährlich 490 000 Euro bei.

Zusammenarbeit mit weiteren Gemeinden

Mit der neuen Konstellation sei erstmalig eine gemeinsame Gesellschaft für den Südosten Rügens gebildet worden. Die Geschicke der Gesellschaft regeln die vier Tourismusdirektorinnen und Tourismusdirektoren der Gemeinden. Über eine weitere Zusammenarbeit mit Lancken-Granitz und Zirkow soll noch entschieden werden.

Von Gerit Herold