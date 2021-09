Rügen

Auf einem Gemeindefest dem kurzweiligen Programm lauschen, zu den Songs von Loona tanzen oder doch lieber lachen im Theater? An diesem Wochenende ist auf der Insel Rügen einiges los! Ob Musik, Kunst oder Sport: Es ist für jeden etwas dabei.

Ausstellung

In Kooperation mit dem Prora-Zentrum, der Landeszentrale für politische Bildung MV und dem Stadtmuseum Bergen auf Rügen zeigen die Arolsen Archives (Freitag von 11 bis 16 Uhr, Sonnabend ab 10 Uhr) die Open-Air Wanderausstellung „#StolenMemory“ auf dem Bergener Marktplatz. Im Mittelpunkt stehen der letzte Besitz von KZ-Inhaftierten und die Frage, wie es heute noch gelingt, diese sogenannten Effekten an Familien der Opfer zurückzugeben. Zu sehen ist die Ausstellung in einem aufklappbaren Übersee-Container auf dem Marktplatz in Bergen. Effekten sind persönliche Gegenstände, die Häftlinge bei ihrer Ankunft in den Konzentrationslagern von den Nationalsozialisten abgenommen wurden. Oft waren es Eheringe, Uhren, Füller oder Brieftaschen mit Fotos. Der Eintritt ist frei.

Gemeindefest

Nach einer gefühlten Ewigkeit wird am Sonnabend in Lancken-Granitz wieder gefeiert. Die Kommune, die freiwillige Feuerwehr sowie deren Förderverein laden auf den gemeindlichen Sportplatz zum Gemeindefest ein. Los geht es um 14 Uhr. Für ein kurzweiliges Programm ist gesorgt. Um die Kinder beispielsweise kümmert sich Clown Maxxx mit Hüpfburg, einem Show-Programm und einer Glitzer-Tattoo-Station. Von 14.30 Uhr an spielen die Ostseefanfaren auf und um 15 Uhr wird das neue Löschfahrzeug an die Kameraden der Feuerwehr übergeben. Gegen 16.30 Uhr zeigt die Johanniter-Rettungshundestaffel, was sie leisten kann und von 19 Uhr an legt DJ Alex Stuth von der Ostseewelle auf und sorgt für Stimmung. Weitere Höhepunkte des Abends sind eine Lasershow (21 Uhr) sowie ein Feuerwerk, das um Mitternacht gezündet wird.

Sportfest

Erstmalig richtet der TSV Göhren am 11. September ab 14 Uhr ein Sportfest für die ganze Familie aus. Kleine und große Gäste können dabei an verschiedenen Stationen am Kurpavillon ihre Kräfte messen. Außerdem werden interessante Einblicke in die einzigartige Mönchguter Pflanzenwelt geboten, verbunden mit Tipps für die eigene Küche zu Hause.

Schützenfest

Das 56. Provinzial-Schützenfest des Vorpommersche Provinzial-Schützenbundes von 1848 findet am Sonnabend bei der Schützengilde Sehlen statt. Höhepunkt neben dem Königs- und Löffelschießen ist um 15 Uhr der Marsch von der Bergener Königsstraße bis zum Marktplatz, mit anschließender Königsproklamation durch die Bürgermeisterin.

Party

In der Waldbühne Rügen findet am Sonnabend ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) die „90er-2000er Waldbühnenparty“ statt. „Lasst uns eines der größten 90er 2000er Party im Norden schmeißen, zusammen mit den Party Kanonen Christian Rentz von Ostseewelle Hitradio MV, Basti Retzlaff und unserem Special-Guest Loona“, so die Veranstalter. Das Ticket kostet 15 Euro (www.waldbuehne-ruegen.de).

Konzert

Die Stadtinformation in Bergen auf Rügen veranstaltet am Sonnabend ein Konzert mit der Band „Bad Penny“ im Klosterhof. Lyrisch schöne Klangarrangements, in denen oft die Sehnsucht nach dem Meer mitschwingt – die nordisch keltischen Folkrocker wollen das Publikum durch ihre Leidenschaft zu ihrer Musik und ihre ansteckende Natürlichkeit begeistern. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, für den „Austritt“ freuen sich die Musiker und die Stadtinformation über einen Obolus in der Höhe, was den Gästen das Konzert wert war.

Wassertreten

Klappt es diesmal? Nach einigen Jahren versucht Rügen zum zweiten Mal, die Rekordmarke der Insel Usedom im Wassertreten in der Ostsee zu knacken. Dies wird der Höhepunkt der Göhrener Gesundheitstage (bis 19. September), die nach 2019 zum zweiten Mal in dem Kneippkurort stattfinden. Am Sonntag wird um 13 Uhr Wirtschaftsminister Harry Glawe als Schirmherr zusammen mit dem Göhrener Bürgermeister und der Bernsteinkönigin den Startschuss für den Rekordversuch im Wassertreten geben. Die Latte liegt hoch, aber nicht unerreichbar. Rund 1500 Teilnehmer sind nötig, um den Usedomern den Titel abzujagen.

Kabarett

Lachen ist doch immer noch die beste Medizin – und wo ist das befreiender als live im Kabarett. Getreu diesem Motto lädt der Putbuser Theaterförderverein gemeinsam mit dem Theater vom 12. September bis zum 9. Oktober zur Rügener Kabarett-Regatta ins Theater Putbus ein. Los geht es mit „Fußnoten sind keine Reflexzonen“ Anne Folger am Sonntag um 18 Uhr. Als gewählter Publikumsliebling der Rügener Kabarett-Regatta 2020 eröffnet Anne Folger die 25. Kabarett-Regatta. Kartentelefon: 038301/80 83 30.

