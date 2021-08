Rügen: Das ist am Wochenende auf der Insel los!

Insel Rügen

An einem entspannten Abend am Hafen bei Live Musik aufs Wasser schauen oder doch lieber bei einem spannenden Wettkampf mitfiebern? An diesem Wochenende ist auf der Insel Rügen einiges los! Ob Musik, Kunst oder Sport: Es ist für jeden etwas dabei.

Wer an diesem Wochenende etwas auf Rügen unternehmen möchte, hat Glück – denn es finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Wer ausgelassen ins Wochenende starten möchte, sollte sich das Programm „Ein bunter Tag im Park“ an der Kurbühne im Ostseebad Baabe nicht entgehen lassen. Am Freitag, dem 20.8., beginnt das „Warm-up“ für den bunten Tag im Park. Start ist um 17 Uhr mit der Pop/Rock-Band „Strandheizung“ aus Erfurt, die mit deutschsprachiger Singer/Songwriter-Musik den Abend begleiten wird. Die Veranstaltung endet am Freitag um 22 Uhr, doch bereits am Samstag, dem 21. August, geht es munter weiter. Kinderanimation und Konzerte stehen auf dem Plan für einen ereignisreichen Tag.

Zum Start des Wochenendes findet sich auch für Theaterbegeisterte ein spannendes Event. Am Freitagabend um 19 Uhr beginnt das Stück „Ein Stück vom Himmel oder wenn ich erst ewig bin“. Geschrieben wurde es von Johannes Gärtner. Das Schauspiel wird mit Bildern und Klängen der Romantik, wie Cello, Violine, Flöte und Klavier, begleitet und bietet somit auch Unterhaltung für Kunst- und Musikliebhaber. „Ein Stück vom Himmel oder wenn ich erst ewig bin“ ist am 20. August in der St.-Johannes-Kirche in Schaprode anzuschauen.

Wer den Samstagabend in Ruhe ausklingen lassen möchte, ist am Hafen von Seedorf genau richtig. Die Open-Air-Veranstaltung mit Live-Musik startet um 19 Uhr und endet um 21 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Am Samstag steigt das Poseritzer Sommerfest 2021. Ab 15 Uhr gibt es Musik und Unterhaltung am Festplatz mit Kinderschminken, Spielen, einer Hüpfburg und weiteren Aktionen bis 20 Uhr. Ab 18 Uhr legt DJ Torsten Frank auf und sorgt mit Musik nonstop für gute Stimmung. Um 20 Uhr beginnt das Sommerfest mit Musik, Show und Tanz und danach um 23 Uhr folgt eine Lasershow. Anschließend kann bis 1 Uhr weiter getanzt und gefeiert werden.

Am Wochenende können Kunstinteressierte im Rahmen der „Kunst:Offen“-Wochen in Thesenvitz im Atelier „Mein kleines Atelier“ Kunststücke bestaunen. Von 10 bis 18 Uhr öffnet Kathrin Thesenvitz ihr Atelier und gibt einen Einblick in ihre Kunst. Neben Aquarellbildern sind auch Acryl- und Ölbilder von Motiven aus der Umgebung in der Ausstellung zu betrachten. Ebenfalls offene Türen für Besucher haben das Atelier Northing auf Hiddensee, die Galerie „Kunst im Küsterhaus“, das Atelier „Galerie“, „PhoTon“, das Rügen Atelier Al Kuhl, das Zweigwerk, das Atelier eins, das Rügenporzellan und Bücherladen, das Pferdetheater und das Atelier Kolberg.

Wer zum Ende des Wochenendes Lust auf außergewöhnliche Musik hat, sollte am Sonntagabend in Thiessow am Strand das Konzert des schwedischen Musikers Stefan Johansson besuchen. Sein vielfältiges Musikprogramm reicht von Folk, Rock, Singer/Songwriting bis hin zu Pop. Mit seinem Programm und gleichnamiger CD – „65°“ – besucht er in diesem Sommer und Herbst Deutschland.

Von Elisa Jäger