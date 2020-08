Rügen

Beim OZ-Eisdielentest suchen wir die beste Eisdiele in Mecklenburg-Vorpommern 2020. Nachdem uns Leser mehr als 700 Vorschläge gemacht haben, ging es in der ersten Runde um die beste Eisdiele auf der Insel Rügen. Elf Vorschläge hatten OZ-Leser eingereicht und das Resultat steht nun fest.

Gewinner ist das Gasthaus Fähr-Eck in Trent, das die Konkurrenz in diesem Jahr deutlich auf die Plätze verweisen konnte. Fast ein Drittel (29 %) der abgegebenen Stimmen gingen an das Traditionshaus, in dem schon seit 50 Jahren Speiseeis hergestellt wird. Auf Platz zwei folgte die Eis-Manufaktur auf der Insel Hiddensee (14 Prozent) und Bronze erhält der Eishafen von Schaprode (12%). Kopf an Kopf schließen sich die Gelateria Sirolo in Juliusruh (10,2%) und Manus Schlemmereck in Samtens (9,5%) an.

„Wir verzichten wir auf Verzierungen“

Fähr-Eck-Inhaber Ralf Supke freut sich darüber, dass die Kunden seine Bemühungen zu schätzen wissen und ihm auch bei der Abstimmung die Treue hielten. Das sei nicht selbstverständlich, denn obwohl der Volksmund meint, das Auge esse mit, verkaufen Supke und sein Team das Eis ausschließlich kugelweise. „Wir verzichten wir auf Verzierungen und Arrangements, weil wir das auch zeitlich gar nicht schaffen könnten“, sagt der Chef.

Die Eis-Manufaktur am Sommerpalast von Vitte auf Hiddensee bietet auf ihrer Terrasse unter schattigen Bäumen selbstgemachtes Speiseeis in bis zu 20 Sorten. In der Eismanufaktur im Hafen von Schaprode begrüßt Nadin Zimmermann ihre Gäste „mit feinster Eisqualität, täglich frisch und handgefertigt, 100 Prozent natürlich und frei von künstlichen Zusatzstoffen“. Der Lokalsieger der Insel Rügen geht nun in den Landes-Wettbewerb und Insulaner dürfen Daumen und Tasten für die Abstimmung drücken.

Von Uwe Driest