Rügen: Das ist mit dem Fischrestaurant im Hafen Thiessow geplant

In dem kleinen Fischerei- und Seglerhafen in Thiessow ist es ruhig geworden. Der temporäre Rügen-Markt hat Ende Oktober die Zelte für dieses Jahr abgebaut, die Skipper haben sich verabschiedet. Die Boote der Fischereigenossenschaft „Leuchtfeuer“ prägen das Hafenbild. Noch.

Das Fischrestaurant „Zum Hafen“, in dem Gaby Rückert seit Jahrzehnten ihre legendären Konzerte gab, haben die Fischer vor knapp einem Jahr verkauft. Besitzer des Gebäudes und von einem Drittel der Hafenfläche ist seither der Gastronom Torsten Jelinski, der auch die Mönchguter Fischerklause in Thiessow betreibt. Bisher hat er das beliebte Hafenlokal aber noch nicht wieder geöffnet. „Unser Fischrestaurant ist ab sofort aus betrieblichen Gründen geschlossen“, steht auf einem Zettel an der Eingangstür. Drinnen stapeln sich Tische, Stühle, Sonnenschirme und Gerätschaften.

„Konnte wegen der Corona nicht so loslegen, wie ich wollte.“

Gastronom Torsten Jelinski. Quelle: CHEROLD

„Ich konnte wegen der Corona-Situation nicht so loslegen, wie ich wollte und muss auch jetzt erst abwarten. Aber wir wollen das Restaurant auf jeden Fall weiterführen und bald wieder öffnen, und es soll auch ein Fischrestaurant bleiben“, erklärt Torsten Jelinski, der sich gerade wieder in Kirgisistan aufhält. Seit Jahren schon bemüht er sich in dem zentralasiatischen Land, Studierende für Ferienjobs nach Rügen zu holen.

Denn der Saisonkräftemangel macht dem Gastrogewerbe schwer zu schaffen. Auch Torsten Jelinski. Vor allem deshalb und weil die Zeit vom Kauf der Gaststätte im Januar bis zum Saisonbeginn zu kurz war, blieben die Türen der Hafenkneipe verschlossen. Er öffnete lediglich zu den Rügen-Markttagen einen Fischimbiss-Wagen vor dem Restaurant.

Gaststätte bekommt einen neuen Namen

Bevor es in der nächsten Saison mit einem Neustart losgehen soll, wird die Gaststätte im Inneren umgebaut, neu dekoriert und bekommt einen neuen Namen. Der stehe zwar schon fest, werde aber noch nicht verraten, lacht Torsten Jelinski verschmitzt beim Videoanruf am Telefon. Aber: Er habe einen prominenten Fisch am Haken. Beim Innenausbau werde ihm nämlich „Baumeister Willi“ alias Matthias Wilke helfen. Er wurde durch die TV-Mitarbeit bei Sternekoch Frank Rosin („Rosins Restaurants“) bekannt, wo er weniger gut laufende Restaurants optisch wieder auf Kurs brachte. „Er ist ein Freund von mir und hat seine Hilfe zugesichert“, freut sich Jelinski, der wie „Willi“ aus Brandenburg stammt.

Arbeitet mit drei heimischen Fischern zusammen

Ein Schickimicki-Schuppen werde die Fischgaststätte aber auf keinen Fall, winkt er ab. Er setze auf Fisch und arbeite dazu seit Jahren mit drei heimischen Fischern eng zusammen. Und auch mit den Betreiberinnen des Rügen-Marktes sei er gut vernetzt. Um ab der nächsten Saison den Betrieb mit 50 bis 60 Innenplätzen sowie 80 Terrassenplätzen aufnehmen zu können, rechnet Torsten Jelinski mit bis zu zehn Mitarbeitern.

Schon renoviert ist die 120 Quadratmeter große Wohnung, die sich mit im Gebäude befindet und in der die frühere Betreiberin bis zu ihrem Tod lebte. Für das Wohnquartier am Wasser habe es sehr viele Interessenten gegeben. Es ist keine Ferienwohnung, sondern bereits fest vermietet und werde dieser Tage bezogen. „Der Thiessower Hafen wird immer ein Anziehungspunkt für Besucher sein“, ist sich Torsten Jelinski sicher.

Der Fischerei- und Seglerhafen wurde vor 20 Jahren für 3, 2 Millionen Euro ausgebaut. Quelle: Gerit Herold

110 Boote lagen die Woche im Hafen

Die zurückliegende Hafen-Saison in Thiessow sei eine gute gewesen, heißt es aus der Kurverwaltung der Gemeinde als Betreiber.

„110 Boote lagen die Woche im Hafen. „2100 Boote waren es insgesamt von der Tourismusöffnung bis Ende Oktober“, informiert Tourismusmanagerin Franziska Gustävel. In diesem Jahr sei noch die „Weiße Flotte“ hinzugekommen. Dass es auf dem Hafengelände lebendig zugeht, dafür sorgt neben dem Spielplatz und dem Grillhäuschen von Anfang Mai bis Ende Oktober der viel besuchte Rügen-Markt.

Um die Geschicke des Hafens kümmere sich ein einheimisches Ehepaar, nachdem der vorherige Hafenmeister Mitte 2020 kurzfristig hingeworfen hatte. Das neue Duo mache einen hervorragenden Job und teile sich die Arbeit auf: Sie macht das Büro und er koordiniert den Ablauf und kümmert sich auch um die nötigen Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten im Hafenmeistergebäude.

Die Bausubstanz des Sanitär- und Hafenmeistergebäudes ist mittlerweile marode. Quelle: Gerit Herold

Duschen im Sanitärgebäude mussten bereits gesperrt werden

„Mittlerweile sind wir zufrieden mit dem Betrieb des Hafens, es ist natürlich noch einiges zu tun“, weiß Gustävel. Denn der vor 20 Jahren für 3, 2 Millionen Euro ausgebaute Hafen zeigt massive Kratzer im Lack. So gibt es im Sanitär- und Hafenmeistergebäude inzwischen etliche Mängel. Duschen mussten bereits gesperrt werden.

„Es besteht durchaus Gefahr, dass noch mehr gesperrt werden muss“, räumt Franziska Gustävel ein. Weil die Bausubstanz des eingeschossigen Gebäudes marode und die Ausstattung im Inneren in die Jahre gekommen sei, sieht die Gemeinde dringenden Handlungsbedarf. Im nächsten Jahr soll das Hafengebäude in Angriff genommen werden.

Sanierung oder Abriss des Hafengebäudes noch offen

Abriss und Neubau oder Sanierung? Dazu gibt es derzeit noch keine Antwort, weil man noch nicht in die Planungen eingestiegen sei, so Gustävel. „Wir müssen natürlich noch viele Gespräche führen.“

