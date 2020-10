Rügen: Das ist von der einst größten Strandkorbfabrik Preußens geblieben

Bergen

Nachdem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gepflasterte Straßen für bessere Anbindungen auf der Insel Rügen sorgten, veränderte sich auch das übrige gesellschaftliche Leben in Bergen und rege Bautätigkeit trat ein.

Bergen wächst

So wurde 1899 das im schönen Park gelegene Landratsamt modernisiert. Gleiches erfuhr 1903 das Amtsgericht und dazu kam neu der Gefängnistrakt. 1885 entstand auf dem Markt das Denkmal in Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg. Der Rugard bekam 1877 einen Gedenkturm für den sehr verehrten Patrioten Ernst Moritz Arndt. Weitere Denkmäler entstanden in Bergen.

Die Stadt selbst dehnte sich zunehmend gen Westen aus, unter anderem im Zuge des Anschlusses Bergens an die Großbahn 1883. In der Gingster Straße, der späteren Bahnhofstraße, entstanden Villen Bergener Bürger. Auch um den Verbindungsdamm, der heutigen Ringstraße, siedelten sich vermehrt Bürger an und bauten ihre Häuser. Bedeutungsvoll war das 1912 erbaute Guttemplerlogenhaus mit einem großen Saal für Veranstaltungen. Bereits 1858 gründete sich der Vorschußverein, der sich 1908 zur Rügenschen Bank neu benannte. Wichtig war die 1803 gegründete Kaufmannskompanie für den Handel in Bergen. Ab 1903 gab es in Bergen den Wohnungsbauverein. Dieser hatte sich zur Pflicht gemacht, die Wohnungsnot vor Ort zu lindern. In zehn Jahren des Bestehens entstanden elf Wohnhäuser mit 44 Wohnungen.

Bauunternehmen werden gegründet, der Handel boomt

1924 beging die Lederfabrik der Familie Gootz ihr 100-jähriges Bestehen. Zahlreiche Bauunternehmen entwickelten sich in Bergen, wie die Kunststeinfabrik Seifert, die Bauunternehmen Wollmann und Carl Jasmund und der Brunnenbauer Albert Brandenburg. Ein wichtiger Meilenstein war das Elektrizitäts- und Wasserwerk an der Putbusser Chaussee. Damit wurde die Wasserversorgung erheblich verbessert. Stromleitungen wurden über Masten verlegt und viele Haushalte bekamen eine elektrische Stromversorgung. Bürgersteige wurden neu angelegt, um nicht mehr durch das nach Regen aufgeweichte Erdreich gehen zu müssen.

Eine Vielzahl kleiner Handwerksbetriebe, wie die Damenschneiderei Rudolf Peters, der Betrieb für Fahrräder, Musikinstrumente und Nähmaschinen von Carl Flohr und die Kürschnerei Emil Klemm, deckten den Bedarf der Bürger und Gäste. Handelsgeschäfte, wie das Spezialgeschäft für Wäsche von Otto Plötz, das Glas- und Porzellangeschäft von Richard Stahnke, die Herrenmoden von Max Lucht und die Bierhandlung des Wilhelm Pahnke, sorgten für die Versorgung. Gasthäuser mit Logis, wie Hotel Mecklenburger Hof mit Lichtspieltheater, das Restaurant Schützenhaus, und das Hotel Preußischer Hof bewirteten und verwöhnten die Gäste.

Strandkorbfabrik Wolle expandiert

Korbmachermeister Ernst Wolle Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Die Verlagsbuchhandlung von Walter Krohß belebte das geistige Leben in Bergen. Walter Krohß gab auch die begehrten „Rügenschen Heimatkalender“ heraus, warb für Rügensches Schrifttum, für gute Literatur sowie Klassiker, Bilderbücher, Jugendschriften, Kochbücher und Gesangbücher. Das ist nur ein Minimalausschnitt des Bergener Lebens zu dieser Zeit. In dieser Zeit des aufblühenden Wohlstandes der Stadt Bergen konnte die Familie Wolle wohl zuversichtlich ihre Firmenentwicklung vorantreiben.

Vater und Sohn wurden sich einig, ein neues Grundstück zu erwerben. Das wurde dann in der Bahnhofstraße gefunden. Die Baufirma Christoph Jasmund wurde mit dem Bau eines neuen Wohn- und Geschäftshauses beauftragt. Baubeginn war der 7. September 1908. Bereits im Herbst 1909 war das für Bergen prägende Haus fertiggestellt.

Nun begann eine neue Ära für die Wolles mit einer neuen Firmenphilosophie. Am 13. Mai 1909 erwarb Sohn Ernst den Meistertitel im Korbmacherhandwerk mit Auszeichnung. Als junger Meister übernahm er die Geschäftsführung. Besonderes Augenmerk wurde auf die Herstellung von Strandkörben gelegt und die Verbesserung des Gebrauchsmusterschutzes. Kataloge wurden erarbeitet und die Badeorte bereist, um den Absatz zu erhöhen. Wieder ein Augenmerk wurde auf Stralsund geworfen, dort bald ein Haus in der Heilgeiststraße erworben und eine Filiale eingerichtet. Die Verantwortung für Stralsund übernahm nun Sohn Ernst Wolle allein.

Wolle-Frauen waren eine wichtige Stütze

Hilfreich waren die beiden Schwestern Lina und Lisbeth. Schwester Lina kümmerte sich um Haus und Hof in Bergen während die jüngere Schwester Lisbeth ihre Aufgabe in Stralsund sah. So war die Firma Gottfried Wolle während des Ersten Weltkrieges von 1914 bis 1918 in guten Händen. Sohn Ernst Wolle wurde zum Kriegsdienst eingezogen und kehrte 1918 ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz in die Heimat zurück, während Bergen 206 tote Bürger zu beklagen hatte.

Nach 1918 kam es auch bei Wolles zu Veränderungen. Schwester Liesbeth heiratete und übernahm das Stralsunder Geschäft. Vater und Sohn Wolle einigten sich, dass Vater Gottfried Wolle mit Erreichen des 70. Lebensjahres die Firma in Bergen an Sohn Ernst übergab. Aber Vater Wolle verstarb bereits mit 69 Jahren am 21. März 1921.

Nunmehr führte Ernst Wolle die Korbmacherei weiter und erweiterte diese. Es wurden Weidenplantagen angelegt und die Produkte der Korbmacherei Wolle auf Ausstellungen gezeigt. Für die handwerklichen Leistungen wurde das Haus Wolle auf der Pommerschen Handwerkerausstellung im September 1921 mit der Ehrenurkunde und dem Prädikat „Auszeichnung“ geehrt. Am 16. August 1925 gab es sogar das Prädikat „Höchste Auszeichnung“ auf der Handwerkerausstellung in Stralsund.

Am 10. November 1926 heiratete Ernst Wolle Erna (geb. 31. Mai 1891), eine geborene Klickow. In dieser Ehe kamen zwei Töchter und ein Sohn zur Welt. Der Sohn erlernte ebenfalls in der Tradition der Familie Wolle das Korbmacherhandwerk.

Zweiter Weltkrieg : Strandkorbfabrik wird zum Rüstungsbetrieb

Grabstelle der Familie Wolle auf dem Alten Friedhof zu Bergen auf Rügen. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Der Zweite Weltkrieg von 1939 bis 1945 veränderte auch den Geschäftsbetrieb der Korbmacherei Wolle. Die Firma wurde zum Rüstungsbetrieb umstrukturiert. Nun wurden Munitionskörbe gefertigt.

Noch in Kriegszeiten, am 2. Januar 1945, beging die Firma Wolle ihr 100-jähriges Bestehen. Dazu steht in der Jubiläumsschrift: „Nur wenn ein Arbeitswille und ein Arbeitsziel in einer Gemeinschaft lebt, kann es vorwärts gehen und an treuen Helfern, in denen dieser Gedanke lebte, hat es der Firma Wolle in der Arbeit nie gefehlt.“ Hervorgehoben wurden dann die treuen Mitarbeiter Fritz Gebert, Ignatz Tobischka und Albert Sievers.

Besondere Würdigung verdienen die Wolle-Frauen, die am Aufbau der Firma stets mitwirkten. Großmutter Wolle überlebte ihren Mann 15 Jahre und verstarb 85-jährig am 18. Juni 1936. Die Tochter Lina starb vor der Mutter und hatte bis zur Heirat ihren Bruder umsorgt. Noch im Krieg führte Erna Wolle die Geschicke der Firma und der Familie.

Damit enden die Aufzeichnungen vom 30. Dezember 1944.

Das ist geblieben

Das Zunftzeichen der Korbmacher im Gehweg der Bahnhofstraße. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Ich, Uwe Hinz, selbst kenne das Wolle’sche Haus in der Bahnhofstraße noch aus meiner Kindheit. In das helle freundliche Geschäft bin ich manchmal gegangen und es gab dort die Tiere der ganzen Welt gefertigt aus Drahtgerippe und Hartgips. Eine freundliche korpulente Frau Wolle stand hinter dem Ladentisch. Schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite gab es noch längere Zeit die Korbmacherei im kleinen Stil. In späterer DDR-Zeit war im Wolle’schen die „Schatulle“ mit kunstgewerblichen Produkten.

Heute ist das Haus in der Bahnhofstraße saniert, hat jedoch seinen Charakter als öffentliches Geschäft verloren. Markant ragt der Turm mit der Haube über die Dächer dieser einst so traditionsreichen Straße und man kann den einstigen Charme noch erahnen. Geht man die Stufen des Haupteingangs empor, fällt die massive Tür mit den Glaseinsätzen des Jugendstils auf. Über der Tür trägt eine mythologisch anmutende urige Gestalt die Last des Turmes.

Jugendstilelemente am Wolleschen Haus in der Bahnhofstraße. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Nicht mehr erkennbar ist das Wirken von Generationen von Korbmachern in diesem Haus, ein Handwerk, welches wohl beinahe so alt ist wie die Geschichte der Menschheit.

Einzige Erinnerung für das Wirken der Korbmacher in Bergen ist das 2008 in den Gehweg der Bahnhofstraße eingelegte Zunftzeichen als ehrbares Gedenken dieser Handwerkerzunft. Sieben weitere Zunftzeichen erzählen vom Fleiß und Engagement des Bergener Handwerks.

Von Uwe Hinz