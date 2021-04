Insel Rügen

In diesem Jahr erlebt Rügen das zweite Osterfest in Folge ohne Osterfeuermeile, ohne Touristen, ohne Gastronomie und ohne Konzerte. Touristische Reisen aus anderen Bundesländern sind verboten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich explizit gegen Reisen im Land ausgesprochen.

Was also tun, wenn man mit der Familie ein coronakonformes Osterwochenende verleben möchte? Wir haben einen kleinen Überblick zusammengestellt, was Gäste trotzdem unternehmen können und womit sie rechnen müssen. Wichtig: Ohne Mund-Nasen-Bedeckung sind nur Aktivitäten draußen machbar, am besten also immer eine dabei haben. Die Angaben sind vorbehaltlich aktueller Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Was hat geöffnet / Was hat zu?

In der Hafenstadt Sassnitz sind zwar die Museen geschlossen. Die Hauptattraktionen wie die Mole und der Hafen befinden sich aber ohnehin draußen und sind zugänglich. Auch ein Bummel durch die Altstadt ist möglich.

Das Gebäude des Nationalpark-Zentrums Königsstuhl ist geschlossen, aber Wanderungen zum Königsstuhl durch den Nationalpark sind auch über Ostern möglich. Der Parkplatz in Hagen ist geöffnet, es fahren aber keine Pendelbusse. Die Linie 23 ab Sassnitz ist eine Alternative.

Der Park in Putbus mit Wildgehege ist für Besucher geöffnet und ist mitten in der Bärlauchsaison auch ein Erlebnis für die Nase. Kleinere Mengen des aromatischen Krautes können für den Hausgebrauch mitgenommen werden. Die Orangerie ist über Ostern geöffnet, hier können sich Besucher die Ausstellung „Wertwenden“ ansehen. (Donnerstag bis Samstag 11-16 Uhr, Sonntag 13-16 Uhr, Montag geschlossen).

Wenn der Bärlauch blüht, breitet sich ein weißer Teppich im Putbuser Park aus. Quelle: Uwe Driest

An der Binzer Bucht wird man in diesem Jahr auf die berühmte Osterfeuermeile verzichten müssen, die Seebrücke, der Strand und die Granitz sind aber zugänglich und bieten Platz für Spaziergänge. Auch ein Ausflug nach Prora lohnt sich immer. Im Dokumentationszentrum Prora läuft ab 1. April die Sonderausstellung „Schicksal Treuhand – Treuhand Schicksal“, ein Ausstellungsprojekt der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Öffnungszeiten: Donnerstag 10 bis 17 Uhr, sonst 10 bis 18 Uhr. Auch das Prora-Zentrum hat im April montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet – auch Ostern. Geführte Rundgänge auf dem Gelände des Blockes 5 im Norden Proras finden im April jeweils Dienstag und Donnerstag um 10 und 14 Uhr statt. Ebenso geöffnet ist die Galileo Wissenswelt in Prora (im April täglich 11 bis 17 Uhr). Auch die Kunstmeile Binz kann Besucher empfangen (Zugang mit Luca-App), die tonicum-Keramik am 1. und 3. April, jeweils von 11-17 Uhr. Die Galerie Narrenkeramik ist am Ostersamstag zwischen 11-13 Uhr geöffnet 

Kurplatz in Binz. Hier gilt Maskenpflicht! Quelle: Stefan Sauer

Der Baumwipfelpfad in Prora bleibt vorerst geschlossen. Es gibt aber eine hübsche Alternative: Gleich fünf Spaziergänge mit multimedialer Unterstützung bietet das Naturerbe Zentrum Rügen am Baumwipfelpfad an. Dazu die App „Naturerbe“ herunterladen, Route aussuchen und los geht es. Die Wege sind gut beschildert, aber nicht zahm, zwischendurch warten Pfähle mit QR-Codes auf die ganze Familie. Dort gibt es weitere Informationen.

Das Jagdschloss Granitz hat von Dienstag bis Sonntag 10-16 Uhr geöffnet. Die Tickets können vor Ort erworben werden. Liegt der Inzidenzwert für den Landkreis Vorpommern-Rügen über 50, ist eine telefonische Terminbuchung notwendig. Es gelten reduzierte Eintrittspreise. Die Besucherzahlen sind begrenzt, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht.

Das Karls Erlebnisdorf in Zirkow ist teilweise geöffnet. Nach Angabe der Pressesprecherin hat der Bauernmarkt auch an den Osterfeiertagen zwischen 8 und 19 Uhr geöffnet. Die Außenspielplätze sind für die Kinder bespielbar, aber die Fahrgeschäfte bleiben zu.

Die Schmalspurbahn „Rasender Roland“ verkehrt täglich nach Fahrplan. In den Zügen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Die Fähre nach Hiddensee fährt zu Ostern nach einem „Sonderfahrplan Ostern“, der auf der Internetseite www.reederei-hiddensee.de einzusehen ist. Es bestehen begrenzte Kapazitäten, auch hier gilt: Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht.

Der Rasende Roland auf dem Weg von Putbus nach Göhren Quelle: Ann-Christin Schneider

Bergen: Das Stadtmuseum bleibt über das Osterwochenende geschlossen, auch der Ernst-Moritz-Arndt-Turm ist zu, aber auch in der Inselhauptstadt kann man den Frühling genießen. Beispielsweise bei einem Spaziergang durch den Stadtwald Rugard mit anschließendem Eis auf den neu errichteten Bänken am Markt oder Stopps an kleinen Spielplätzen, z. B. in der Wasserstraße. 

In Sellin hat das Museum „Seefahrerhaus“ derzeit geschlossen, aber die Attraktionen des Ortes liegen ja zum großen Teil auch draußen. Die markante Seebrücke oder die Wanderwege an der Steilküste (derzeit mit kleinem Umweg) lassen sich auch so erleben.

Die neue Swantewit-Statue am Kap Arkona Quelle: Andreas Heinemann

Am Kap Arkona ist der neue Leuchtturm am Donnerstag geöffnet, über das Osterwochenende sind alle Türme, also auch der Peilturm, geschlossen. Aber auch hier gibt es ein attraktives Outdoor-Angebot, das man auf dem weitläufigen Gelände nutzen kann. Der Parkplatz in Putgarten ist geöffnet, am Kap können Besucher unter anderem die neue Statue des slawischen Gottes Swantewit bewundern, die auf die Besucher blickt.

Gibt es eine gastronomische Versorgung vor Ort?

Die Gastronomie bleibt auch über Ostern überall auf der Insel Rügen geschlossen. Bäckereien oder Imbissstände sind geöffnet, also steht einem Picknick nichts im Wege. In Sassnitz kann man auch derzeit Fischbrötchen vom Kutter kaufen. Auch auf der Seebrücke Sellin hat die Gastronomie ihren Fischbrötchen-Pavillon geöffnet. Einschränkungen sind wegen Änderungen der Corona-Regeln aber möglich.

An der Seebrücke Sellin ist der Fisch-Pavillon zum Außer-Haus-Verkauf geöffnet Quelle: Stefan Sauer

Planen die Behörden Kontrollen, ob die Corona-Regeln eingehalten werden?

Grundsätzlich fordert die Landesregierung auf, auf Reisen innerhalb des Landes zu verzichten. Gäste aus anderen Bundesländern, die zu touristischen Zwecken anreisen, dürfen nicht einreisen. Die Polizei wird die Einreise an den Landesgrenzen kontrollieren. Für die Insel Rügen ist allerdings keine feste Kontrolle am Inseleingang geplant. Mobile Polizeiteams werden aber unterwegs sein und das Geschehen im Blick behalten. Mehrere Stichproben sind geplant.

Gibt es Sperrungen bestimmter Bereiche?

Sperrungen gibt es nach derzeitigem Stand nicht auf der Insel Rügen. Zu beachten ist aber, dass in bestimmten touristisch genutzten Bereichen eine Maskenpflicht gilt. So etwa in den Fußgängerzonen von Binz, Göhren, Baabe und Sellin. Es gilt in jedem Fall die Corona-Verordnung der Landesregierung und gesunder Menschenverstand. Menschenansammlungen meiden, Kontaktbeschränkungen beachten, Abstand halten, Handhygiene und Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Molenlauf in Sassnitz – Die Route startet an der Windpromenade Quelle: Tourist Service Sassnitz

Gibt es ein corona-konformes Angebot in den Orten? Was sagen die Kurverwaltungen und Tourismusmanager zur Situation?

In Sassnitz hofft man auf die Vernunft der Gäste. Es gibt allerdings ein schönes Angebot für Rügens Sportler, das diese individuell und mit Abstand nutzen können. „Wir haben die Route des Molenlaufs aufs Pflaster gemalt“, beschreibt Mareike Dorn von der Touristinfo. „Der rund 5 Kilometer lange Rundkurs startet an der Treppe der Windpromenade und führt durch die Altstadt und über die Mole.“

In Bergen gibt es einen Tipp für Rügener Ausflügler: Der Nonnensee vor den Toren der Stadt bietet mit Aussichtstürmen und einer Strecke von knapp fünf Kilometern eine gute Gelegenheit für einen Spaziergang. Fahrzeuge kann man bequem auf dem neuen Parkplatz abstellen. Bitte kein Risiko eingehen: Wenn viele Menschen dort unterwegs sind, bitte Alternativrouten suchen. Schöne Routen für Spaziergänge gibt es beispielsweise auch in Lietzow, oder in Westrügen, auf Ummanz etwa, oder in Gingst.

„Die Menschen, die dürfen, dürfen gerne kommen“, heißt es aus der Tourismusgesellschaft Kap Arkona. „Wir haben das Glück, dass wir viel Platz haben. Aber natürlich müssen wir auf die Vernunft der Menschen bauen. Ohne die geht es nicht.“

Von Anne Ziebarth