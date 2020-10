Rügen

Noch hat die große Abreisewelle nicht begonnen. Aber sie wird kommen. Ab 2. November dürfen Hotels keine Übernachtungen zu touristischen Zwecken mehr anbieten.

Während der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV, vor massiven Schäden in der Branche durch den ab Montag geltenden Lockdown warnt, scheinen die Gastronomen auf Rügen aber eher einer kurze Verschnaufpause von der Saison herbeizusehnen. Andere Branchen trifft es härter.

Verständnis bei den Gästen

„Die Regelungen führen natürlich zwangsläufig dazu, dass Gäste abreisen müssen, die über den Tag hinaus einen Aufenthalt gebucht haben“, sagt Thomas Krüger, Direktor des IFA Rügen Hotel & Ferienpark. Größtenteils würden die Gäste sehr verständnisvoll reagieren, berichtet er. Auch er schimpft nicht auf den von Bund und Ländern verhängten Lockdown. Seine persönliche Meinung: „Ohne die Schließung wären in sechs oder acht Wochen Zustände wie in Frankreich zu erwarten.“ Obgleich er auch darüber schimpfende Kollegen bis zu einem gewissen Maß verstehe. „Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, dass der Bund ein großes Rettungspaket geschnürt hat – ein zehn Milliarden schweres. Die Unterstützung muss natürlich funktionieren – auch unbürokratisch“, sagt er.

Thomas Krüger ist keine Spur Unmut anzumerken. „Nach dem Lockdown im Frühjahr hatten wir eine sehr gute Saison, die sich bis zum jetzigen Zeitpunkt verlängert hat. Aufgrund der Reisewarnungen haben viele Leute, die sonst im Herbst ans Mittelmeer geflogen wären, auf Rügen Urlaub gemacht. Wir hätten noch bis Mitte November viele Gäste gehabt“, berichtet Krüger. Der erneute Lockdown nun sei zwar nicht einfach, aber zu überleben, meint er.

Corona hat Touristensaison auf Rügen verlängert

Auch bei den Gaststättenbetreibern scheint der Lockdown nicht für großes Unverständnis zu sorgen. In Sellin sah man sich eher mit der Sorge konfrontiert, die noch zahlreichen Touristen auch bewirten zu können. Denn ist vor Corona-Zeiten die Touristensaison zum November längst beendet gewesen, viele Gaststätten ihre wohlverdienten Betriebsferien in den Monat gelegt haben, weilen jetzt noch zahlreiche Urlauber auf der Insel. „Wir haben gerade erst am Mittwoch mit den Gastronomen aus der Wilhelmstraße zusammengesessen, um zu beraten, wie der Ansturm der Touristen zum Jahresende zu bewältigen ist“, berichtet Sellins Bürgermeister Reinhard Liedtke. „Dabei wurde abgefragt und koordiniert, wer im November auch noch weiterhin geöffnet hat. Das ist ja nun hinfällig.“

Auch die kommunal betriebene Seebrücke, die nicht auf finanzielle Unterstützung hoffen kann, schließt vom 2. November bis 1. Dezember, die gebuchten Hochzeiten mussten gecancelt werden. Dennoch: Das Selliner Wahrzeichen habe mit seiner Gastronomie das Defizit aus dem Frühjahr aufgeholt, so Liedtke. Und: „Weil viele ihre Hochzeiten in diesem Jahr verschoben hatten, erwarten wir im nächsten Jahr einen Rekord“, kündigt Betreibsleiter Wilhelm Wolff an.

Das Runterfahren des Tourismus habe zumindest für geplante Bauarbeiten ein Gutes. So könne die Erneuerung des Bodenbelages auf der Seebrücke in Richtung Tauchgondel sowie der Abriss des Kurhauses am Seebrückenvorplatz ungestört über die Bühne gehen, so der Bürgermeister.

Gastronomen verzeichnen Umsatz-Plus

Eine komfortable Situation, in der sich auch Kay Plümecke, Inhaber des Restaurant „Bibo Ergo Sum – Gastwirtschaft am Markt“ in Bergen sieht. „Wir hätten eh am Samstag den letzten Öffnungstag gehabt, gehen am Montag in die Betriebsferien“, berichtet er. Ursprünglich sind zwei Wochen Verschnaufpause für seine zehn Mitarbeiter vorgesehen gewesen. „Nun werden es vier“, sagt der 50-Jährige. Auch er blickt auf eine sehr gute Saison zurück. „Ich denke, die reine Gastronomie auf Rügen darf sich nicht beschweren. Wir habe unsere Umsätze nach dem Lockdown im Frühjahr nicht nur aufgeholt, sondern überholt und konnten sogar investieren und den Mitarbeitern eine Gehaltserhöhung zahlen. Und über Kurzarbeit in den kommenden vier Wochen müssen wir nicht reden“, sagt er.

Vier Wochen Betriebsferien, das sei kein Problem. „Wenn es aber darüber hinaus geht, wäre das nicht mehr so schön. Nicht zuletzt, weil für den Dezember schon einige Reservierungen vorliegen“, sagt Plümecke.

Ebenso geht es Michael Mackels (38), der das Restaurant „Strandhaus“ in Altefähr betreibt. „Wir hatten ein starkes Jahr. Am Wochenende werde wir wohl noch einmal überrannt werden. Seit der Lockdown verkündet worden ist, haben viele unser Stammgäste noch mal für das Wochenende einen Tisch reserviert“, berichtet der 38-Jährige. Bei allem unternehmerischen Ehrgeiz befürworte er die ab Montag geltenden Restriktionen. „Der Lockdown macht Sinn“, meint er. Auch wenn er Kollegen, beispielsweise jenen in den Großstädten Deutschlands, nicht absprechen möchte, dass dieser für sie erhebliche Folgen haben könnte. Deshalb sein Appell: „Wir müssen alle zusammen solidarisch sein.“

Nicht zuletzt, weil auch er im Dezember sein Restaurant wieder geöffnet wissen möchte. Bis dahin hat er sich etwas einfallen lassen. „Ab dem 11. 11. bieten wir das Gänse-Taxi an. Bedeutet, dass wir auf Bestellung leckeren Gänsebraten zu den Leuten liefern – wenn gewünscht, auch mit einem erlesenen Wein dazu“, wirbt der Gastronom.

Fitnessstudios verärgert über Lockdown

Diana Weikum blickt sorgenvoll in die Zukunft. Quelle: Mathias Otto

Richtig verärgert über den Lockdown ist dagegen Diana Weikum. Gemeinsam mit Kai Burmeister betreibt sie das „RügenFit“ in Bergen. „Bei uns werden Hygienevorschriften penibel eingehalten. Warum wir schließen müssen, erschließt sich mir nicht. Zumal wir ein Haus sind, in dem die Leute etwas für ihre Gesundheit tun, sich stärken können, wir unter anderem auf den Rehasport und Präventionskurse spezialisiert sind“, sagt sie.

Für ihre Branche komme der jetzige Lockdown denkbar ungünstig. „Wir rasseln jetzt in eine Zeit, in der die Kunden zu uns kommen. Im Dezember sieht das schon wieder anders aus“, berichtet sie. Schon der erste Lockdown sei hart für sie gewesen. Für die bevorstehende Zeit hoffe sie, dass die versprochene Unterstützung auch gezahlt werde. „Dann lässt sich die Zeit überleben“, meint Diana Weikum.

Kinobetreiber nutzt Zeit für störungsfreien Umbau

Den Kopf in den Sand stecken würde sie jedoch nicht, sondern die Zeit für Renovierungen nutzen. Ebenso wie es im Kino in Bergen geschieht, wo die alte Bestuhlung gegen moderne Sesselkombinationen ausgetauscht wird. Am Montag beginnen dort die Umbauarbeiten (die OZ berichtete), wie Meinolf Thies, der gemeinsam mit seiner Frau Anja unter anderem dieses Kino betreibt, informiert. „Ursprünglich war das bei laufendem Betrieb geplant. Nun läuft die Renovierung störungsfrei ab“, ringt er dem Lockdown etwas Positives ab.

Das sei auch der einzige Lichtblick. Denn schon die Schließung im Frühjahr habe der Kinobranche zugesetzt. „Dabei hatten wir in MV das Glück, dass dort die Kinos wieder relativ früh öffnen durften. Dafür mussten wir hinnehmen, dass große Kino-Filme in diesem Jahr nicht kamen und somit natürlich auch die Zahl der Kinobesucher geringer war“, berichtet der Kinobetreiber. Die ab Montag geplante Aktion, der Verkauf der alten Kinosessel, werde trotzdem stattfinden, berichtet er. Denn der Umbau laufe und solle Anfang Dezember abgeschlossen sein. „Wenn wir dann wieder eröffnen können, ist alles gut“, gibt er sich optimistisch.

