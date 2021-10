Sellin

Lange bevor es überhaupt losgeht, gibt es bereits viele Anfragen von Interessenten: Denn die denkmalgeschützte Villa „Lorelei“ in Sellin auf rügen soll saniert und zu einem Wohnhaus umgebaut werden. 19 Wohnungen zur Dauermiete mit Größen von 50 bis 60 Quadratmetern sollen in dem historischen Gebäude in der August-Bebel-Straße bis zum Herbst kommenden Jahres entstehen. Im Dachgeschoss werden die Wohneinheiten etwas großzügiger ausfallen. Dann wird nach jahrelangem Leerstand wieder Leben in das 1909 erbaute Haus einziehen.

Zudem wird neben der Villa eine Tiefgarage errichtet, auf die zwei weitere Häuser in gestaffelten Höhen mit insgesamt 19 Eigentumswohnungen gebaut werden.

So soll das Ensemble mit sanierter Villa „Lorelei“ und den beiden neuen Häusern daneben einmal aussehen. Quelle: Architekturbüro Dirk Ulrich

Investor hat Villa vor zwei Jahren erworben

Bauherr des Projektes ist der Unternehmer Christoph Löer aus Berlin. Er hatte das Haus „Lorelei“ vor zwei Jahren erworben. Der vorherige Besitzer wiederum hatte es im Jahre 2014 ersteigert und ähnliche Pläne.

Der neue Investor wollte schon immer ein denkmalgeschütztes Gebäude erwerben und sanieren, erklärt sein Vertreter Josef Rahmann aus Münster. „Er hat sich gegen den allgemeinen Trend für Dauerwohnen entschieden, um den Leuten vor Ort ein Angebot unterbreiten können.“ Der neue Eigentümer wolle das Haus sanieren, behalten und selbst vermieten. Wie hoch die Mieten einmal sein werden und die Baukosten sind, darüber könne derzeit noch keine seriöse Auskunft gegeben werden, da noch nicht abzusehen ist, wie sich der Markt entwickle und sich mögliche Material-Lieferengpässe auswirken können. „Erst wenn die wesentlichen Ausschreibungen erfolgt sind, können wir etwas sagen“, so Rahmann.

Steine hatten sogenanntes Reichsformat

In Kürze soll der Innenausbau losgehen. Dabei werde das ganze Gebäude im Inneren erneuert – in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. „Die Kubatur und auch die alten Holzbalkendecken bleiben komplett erhalten“, sagt Architekt Dirk Ulrich aus Binz. „Die Besonderheit ist, in die in der Entstehungsphase verwendete alte Technologie reinzudenken. Zum Beispiel hatten die Steine sogenanntes Reichsformat, waren also größer“, so Ulrich.

Das Gebäude soll einmal wie zur Zeit seiner Erbauung erstrahlen, was auch Wunsch des Bauherren sei. Die bordeauxrote Farbe an der Fassade wird also verschwinden, ebenso die Kunststofffenster. Auch der alte Aufzugschacht, der nicht zum Denkmalschutz gehört, wird entfernt und dafür an anderer Stelle ein neuer eingebaut.

Je zur Hälfte für Dauerwohnen und Ferienquartiere

In dieser Lücke entstehen zwei neue Häuser, das kleine Nebengebäude wird noch abgerissen. Quelle: Gerit Herold

Bereits verschwunden sind die beiden kleinen Nebengebäude für Lager und Wäscherei aus DDR-Zeiten auf dem Grundstück, das letzte wird noch folgen. In der Flucht und parallel zur Bebel-Straße werden die beiden neuen Häuser errichtet, für die bereits ein Bauantrag gestellt wurde. In den beiden in den Geschossen unterschiedlichen Gebäuden, die stufenweise kleiner werden, sollen 19 Eigentumswohnungen entstehen. Diese werden über eine Projektgesellschaft vermarktet und sollen je zur Hälfte für Dauerwohnen und Ferienquartiere genutzt werden. Die Einfahrt für die Tiefgarage mit 38 Stellplätzen darunter wird von der Bebel-Straße aus sein.

Ein paar Meter hinter der „Lorelei“ stehen bereits zwei kleine neue Häuser. Diese werden privat genutzt. „Ich bin nach Sellin gezogen. In dem einen Haus wohne ich“, verrät Josef Rahmann.

Vorher war es ein Pflegeheim des DRK

Das Haus „Lorelei“ steht seit fast zehn Jahren leer. Vorher war es ein Pflegeheim des DRK. Bis zum Jahre 2013 waren hier 45 Heimbewohner untergebracht. Sie zogen dann in die neue Wohnanlage in Lauterbach. Das DRK, das im Jahre 1994 mit dem damaligen Landkreis Rügen als Eigentümer des Hauses einen Erbbaupachtvertrag über 99 Jahre geschlossen hatte, liebäugelte seinerzeit noch mit einer Weiternutzung der Immobilie. Diese Pläne hatten sich dann aber zerschlagen.

Im Jahre 2014 hatte der Kreis die Immobilie dann versteigern lassen, die mit 445 000 Euro aufgerufen wurde und für die der Auktionator schließlich bei 788 000 Euro den Zuschlag gab.

Von Gerit Herold