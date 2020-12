Rügen

Der November hatte viel zu bieten. Der Herbst neigt sich dem Ende, der Winter drängt sich allmählich auf, die Tage werden kürzer. Die Lichter in den Straßen und Gassen auf Rügen haben uns den Weg gewiesen. An manchen Tagen kroch der Nebel über die Felder. Es gab viele Gelegenheiten, Licht und Schatten, die dieser Monat reichlich zu bieten hatte, auf Fotos festzuhalten.

Das zeigt sich auch in den Bildern der OZ-Leser, die im vergangenen Monat an der Fotoaktion der Rügener Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG teilgenommen haben. Viele Fotos rund um das Motto „Licht und Schatten“ erreichten die Redaktion.

Anzeige

„Ein Spiel aus Licht und Schatten“

So etwa Corinna Schaak, die mit ihrer Kamera in den Morgenstunden an einer Bucht der Ostsee zwischen den Halbinseln Wittow und Jasmund der Insel Rügen unterwegs war. „Ein besonderes warmes Licht schenkt uns die kalte Jahreszeit in den frühen Morgenstunden“, schrieb sie dazu, zusammen mit dem Lebensmotto: „Wende dich der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.“ „Ein Spiel aus Licht und Schatten konnte ich im November vor ein paar Jahren an der Tromper Wiek sehen und fotografisch festhalten. Auch wenn es schon eine Zeit lang her ist, so trifft es doch das Motto sehr“, so Corinna Schaak.

Zur Galerie Wie schön der November mit Licht und Schatten sein kann, zeigten die Leser der OSTSEE-ZEITUNG mit ihren Bildern. Unter dem Motto „Licht und Schatten“ nahmen sie an der Aktion teil.

Silke Stephan war mit dem Fahrrad auf Ummanz unterwegs, als sie einen Schatten von sich und ihrem Fahrrad auf einem mit Kreide bemalten Radweg entdeckte. „Bei einer Radtour rund um Ummanz habe ich auf dem neuen Radweg zwischen Wusse und Waase Malereien entdeckt und diese durch mein Schattenspiel ergänzt.“

Sonnenaufgang, Sonnenuntergang

Mario Frost war mit seiner Kamera am Kap Arkona unterwegs und fotografierte dort den Sonnenuntergang. „Eigentlich ein Muss, wenn man auf der Insel Rügen Urlaub macht. Aber auch wenn man hier wohnt, immer wieder ein schönes Erlebnis, um für einen Moment den Alltag zu vergessen“, schrieb er dazu.

Einen Pilz im Sonnenaufgang entdeckte Kerstin Karl. „Ich bin gern in den Morgenstunden unterwegs, um das Licht der aufgehenden Sonne einzufangen. So war es auch an diesem Morgen. Fast hätte ich dieses Fotomodell übersehen. Der Pilz zeigte sich doch sehr kooperativ und von seiner besten Seite“, so Kerstin Karl.

Neues Motto: „Besinnliches Rügen “

Nun kommt ein neuer Monat für die Fotografen. Der Dezember steht vor allem für die besinnliche Vorweihnachtszeit, die auf den Höhepunkt des Jahres hinarbeitet – das Weihnachtsfest. Oder auch die Woche danach, wenn viele Familien beisammen sind und das alte Jahr ausklingen lassen.

OZ-Fotoaktion: So können Sie Ihre Bilder einsenden Mitmachen lohnt sich – und ist ganz einfach: Bitte das Foto hier hochladen. In die Überschrift „Besinnliches Rügen“ eintragen. Zudem benötigen wir Angaben zum Motiv, zum Beispiel, was es zeigt, wie und wo es entstanden ist und vielleicht auch, welche Idee dahintersteckt. Weiter sind die Namen der Einsender wichtig sowie eine Adresse. Auch eine Telefonnummer ist hilfreich. Damit ist die elfte Suche nach schönen Motiven der Insel und ihrer Menschen eröffnet. Wir sind gespannt, welche Einfälle unsere Leser haben werden, und freuen uns auf die Bilder.

Ob es nun Aufnahmen vom gemeinsamen Plätzchenbacken, beim Schmücken des Weihnachtsbaumes, beim Zusammensein in der Adventszeit oder beim Spazierengehen sind – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Aufgabe lässt reichlich Gestaltungsfreiraum, so dass wir auf die kreativen Einsendungen der Leser gespannt sind.

Mitmachen und gewinnen

Auch in diesem Monat vergeben wir wieder drei OZ-Kaffeetassen an die Einsender. In diesen Tagen benachrichtigen wir auch die Gewinner aus dem Monat Juni. Ende Dezember soll die Fotoaktion einen bunten Überblick über die Insel Rügen abbilden. Jeden Monat veröffentlichen wir die Bilder des jeweiligen Mottos online in einer Bildergalerie. Zum Jahresende geben die Motive einen besonderen Rückblick auf das Jahr 2020. Die Redaktion wird anschließend zwölf repräsentative Bilder auswählen, aus denen dann der Hauptgewinner gekürt werden soll.

Lesen Sie auch

Dabei haben die ausgewählten Fotografen ein Mitspracherecht. Sie dürfen einem anderen Teilnehmerbild ihre Stimme geben, die die halbe Wertung ausmacht. In einer OZ-Abstimmung bekommen auch die Leser das Wahlrecht, das dann ebenfalls mit 50 Prozent in die Auswertung einfließt.

Hauptpreis: ein Wochenende im Travel-Charme-Kurhaus Binz

Das Travel-Charme-Kurhaus Binz stellt für den Jahresgewinner ein Wochenende im Hotel zur Verfügung. Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstücksbüfett und Nutzung der Bade- und Saunalandschaft des Puria-Spa. Der Gutschein kann nach Anfrage und Verfügbarkeit eingelöst werden. Auch an die anderen Fotografen der zwölf besten Fotos des Jahres 2020 werden weitere Sachpreise vergeben.

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto