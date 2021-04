Rügen: Das sind die schönsten Sonnenuntergänge unserer Leser

Insel Rügen

Es wird Frühling und so langsam sind die Temperaturen auch ansprechend genug sich einem der schönsten Phänomene Rügens zu widmen. Den spektakulären Sonnenuntergängen – am liebsten am Strand.

Sonnenuntergänge am Meer lassen sich daher am Besten an den Westküsten der Insel erleben. Sei es am Weststrand in Thiessow, aber auch in Dranske, Wiek oder – ebenfalls ein Traum: auf der Halbinsel Ummanz oder von Altefähr aus. Man merkt: Für jeden ist etwas dabei.

Bildergalerie: Das sind die schönsten Sonnen-Fotos unserer Leser

Zur Galerie Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab

Nicht vergessen werden sollen hier auch die Sonnenaufgänge. Zwar für Frühaufsteher, dafür aber in der Stimmung und oft auch Einsamkeit genau schön wie die Sonnenuntergänge. Schöne Sonnenaufgänge kann man entlang der Ostküste fotografieren, also zum Beispiel in Prora, Binz, Göhren oder Lobbe, aber auch von der Hafenstadt Sassnitz aus.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier gehts zur Abstimmung:

Wir wollten von unseren Lesern wissen, wo Sie ihre schönsten Sonnenauf- und untergänge fotografiert haben. Aus den Einsendungen haben wir 12 ausgesucht, aus denen Sie online Ihren Favoriten wählen können.

Die besten drei Sonnenuntergänge werden prämiert, auch der schönste Sonnenaufgang bekommt einen Sonderpreis. Einfach auf die Seite gehen und das schönste Foto auswählen. Einsendeschluss ist der 30. April. Eine Abstimmung per E-mail ist leider nicht möglich.

Von Anne Ziebarth