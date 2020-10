Rügen

Ist von verschwundenen Orten die Rede, verbindet man damit schnell das mystische Inselreich Atlantis oder die an der vorpommerschen Ostseeküste gelegene sagenhafte Stadt Vineta, die wegen des moralischen Verfalls der Bewohner untergegangen sein soll. Während Archäologen aber im Fall von Vineta nur spekulieren können, ob es vor den Inseln Rügen, Usedom oder Wollin gelegen haben könnte, sind ehemalige Siedlungen auf Rügen recht gut erforscht.

„Alle nicht mehr vorhandenen Wohnstätten, wie Burgen, Rittergüter, Vorwerke, Schäfereien, Förstereien, Mühlen, Klöster, Klausen, Kapellen und Kirchen,“ bezeichnete Karl Lenz als Wüstungen. Die erfasste der Autor in seinem 1958 erschienenen Buch „Die Wüstungen der Insel Rügen“, das auch dem Rügener Naturführer Volker Rösing als Grundlage für einen Vortrag an der Volkshochschule diente.

Bergen und Sagard büßten die meisten Ortschaften ein

So sind bis Mitte des 16. Jahrhunderts mindestens 58 Siedlungen auf der Insel „wüst gefallen“. Danach waren es sogar 236. Lenz stützte sich seinerseits auf Forschungen des Geographen Johann Jacob Grümbke (1771 bis 1849) und des Volkskundlers Alfred Haas (1860 bis 1950). Hinzu kommen noch sechs „Vitten“ genannte kleine Siedlungen, die hauptsächlich während der Zeit des Heringsfangs von Fischern, Händlern und Krugwirten bewohnt waren.

Als Quellen dienten ihnen Kirchenarchive und Aufzeichnungen von Pastoren. 1730 erschien die erste umfassende Kirchenchronik der Insel Rügen, in der alle Orte der Insel beschrieben sind. Grümbke zählt 1819 etwa 200 totale Wüstungen, von denen 150 der Lage nach durch Angaben der Kirchen bekannt waren. Neben dem Kirchspiel Sagard sind vor allem um Bergen herum besonders viele Wüstungen verzeichnet. „Kein einziges Kirchspiel auf Rügen hat so viele Ortschaften eingebüßt wie das Bergener“, betonte Grümbke. Das könnte Rösing zufolge durch Abwanderung der Dorfbevölkerung nach Bergen zu erklären sein, weil die Stadt einen leichteren Broterwerb und ein sichereres Leben versprach.

Rügener waren ein „mordisch und zänkisch Volk“

Denn, so urteilte ein Zeitgenosse über die Rügener Bevölkerung: „Es scheint, die Einwohner dieses Landes sind ein mordisch und zänkisch Folck da im ganzen Land Pommern werden kein Jahr so viel vom Adel und anderen erschlagen als allein auf dieser kleinen Insel.“ In der heutigen Wüstung Varsnevitz reichten Lehrer sofort nach ihrer Ankunft wegen der „oft feindseligen Dorfbewohner“ ein Versetzungsgesuch ein, schreibt Boris Hruschka in seiner „Chronik der Schule zu Varsnevitz“. Die Schule in der Gemeinde Kluis war einst auch für die Ortsteile Gagern, Pansevitz, Sczweikvitz und Silenz zuständig.

Der ansonsten friedliche Aufbau Rügens unter schwedischer Herrschaft wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts durch den Nordischen Krieg unterbrochen. Von 1780 bis 1880 fand auf Rügen der größte Wüstungsprozess statt, an dessen Ende 144 Orte total und 45 teilweise verwüstet waren. Obwohl diese Plätze heute landwirtschaftlich genutzt werden, sind noch fast überall sichtbare Spuren einstiger Besiedelung, wie Brunnen, Fundamente oder Gärten, auffindbar.

Wo die Vitte einst war, ist nur noch See

Im Jahr 1783 wohnten von insgesamt 23 431 Einwohnern Rügens 21 254 auf dem Lande, von ihnen wurden 15 028 als „leibeigen“ bezeichnet. Diese Verhältnisse änderten sich auch nach der Abtretung des Gebiets an die Preußen im Jahre 1815 nicht. Als größte geschlossene Besitzung gilt die der Herrschaft Putbus, die 1834 stolze 45 Dörfer und 55 Güter umfasste. Zwischen 1845 und 1875 wanderten von der Insel Rügen 2222 Menschen aus. Allein mehr als 800 in den Jahren nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71.

Neben Oultitz, Mölln-Medow oder Mellnitz verschwand auch Buhlitz bei Karow von der Landkarte. Das einstige Weilerdorf blieb bis in die Fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ein Einzelhof, bevor es einem Truppenübungsplatz weichen musste. Und die Vitte im Kirchspiel Groß Zicker fiel der Sturmflut von 1663 zum Opfer. Ein Zeitzeuge schrieb darüber, dass seinerzeit die See „große Berge 30 bis 40 Schritt wegespühlt“ habe. Das Fischerdörfchen wurde „vom Wasser verdorben, so dass nun lauter See daselbst sey“. Damit hätte Rügen am Ende doch ein eigenes versunkenes Geheimnis, nach dem es sich zu tauchen lohnen könnte.

