Rügen

Ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende. Wie aus dem Nichts verließ Titelheld Alexander Koll im Januar die Störtebeker-Festspiele. Mehrere hundert Gäste kamen noch im März zum Wohltätigskeitsball in Binz zusammen. Die Tourismusgesellschaft Kap Arkona hat einen neuen Geschäftsführer. Seit Jahresbeginn beherrscht aber auch die Corona-Pandemie das Geschehen auf der Insel. Kurzum, es war eine turbulente erste Jahreshälfte für die Rüganer. Ein Rückblick in Bildern.

Januar

Das fliegende Baby: In der Nacht vom 16. auf den 17. Januar erblickte Charlotte Luna Marie Zehner das Licht der Welt – Wochen zu früh. Voraus gegangen war ihrer Geburt ein Flug mit dem Hubschrauber ins Klinikum Greifswald. Denn ihre Familie wohnt auf der Insel Hiddensee.

Charlotte Luna Marie Zehner kam am 17. Januar im Greifswalder Klinikum zur Welt, nachdem Mama Yvonne bereits am 7. Januar mit geplatzter Fruchtblase in der 33. Schwangerschaftswoche per Helikopter von Hiddensee in das Greifswalder Klinikum gebracht wurde. Quelle: privat/Ralf Zehner

In die Diskussion um einen möglichen Wiederaufbau des Putbusser Stadtschlosses kommt wieder Bewegung. Der Förderverein Fürstliches Schloß zu Putbus hat viel Zuspruch erhalten. Der ehemals herrschaftliche Sitz der Fürsten von Putbus auf Rügen wurde 1962 gesprengt. Der Wiederaufbau würde rund 60 Millionen Euro kosten.

Im Schlosspark aufgestellte Schilder zeigen Ansichten des einstigen Schlosses. Quelle: Chris Herold

Februar

Insulaner wollen Nonnensee-Parkplatz nicht aufgeben: Hunderte Unterschriften wurden gegen die Sperrung des Parkplatzes am Nonnensee gesammelt. Im Februar hatte sich die Bürgerinitiative bei mehreren Demonstrationen Gehör verschafft und ihren Unmut kundgetan.

Heide und Gerit Freuck, Birgit Schröder und Gesine Jahn demonstrieren dafür, dass sie vom altbewährten Parkplatz wieder auf den Spaziergang um den Nonnensee aufbrechen können. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Im Bergener Stadtteil Rotensee entsteht ein neues Einkaufszentrum: Zwischen der Ruschwitz- und Ro­tenseestraße wird für rund acht Millionen Euro ein neues Einkaufszen­trum gebaut. Die Neueröffnung ist im Herbst 2021 vorgesehen.

So ungefähr wird das neue Einkaufszentrum aussehen, das ab Herbst 2020 in Rotensee entsteht. Quelle: Entwurf: SALLER GEWERBEBAU

März

Die Insel Rügen im Lockdown. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Insulaner zuhause bleiben. Die Mitglieder der Bergener Feuerwehr begaben sich zeitnah in Isolation, um einsatzfähig zu bleiben. Diese Nachricht erreichte auch Kanzlerin Angela Merkel. Sie rief bei Wehrführer André Muswieck an, um sich zu bedanken. Der dachte an einen Telefonspaß und legte wieder auf.

Acht Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bergen haben sich für 14 Tage in ihrem Gerätehaus isoliert, um einen Kontakt mit dem Corona-Virus zu vermeiden. Im Schulungsraum haben sie die Campingliegen aufgebaut. Quelle: André Muswieck

Moritz Stephan ist der neue Klaus Störtebeker in Ralswiek. Der 30-Jährige aus Dresden kennt das Freilichttheater auf Rügen bereits aus Kindertagen.

Moritz Stephan "Klaus Störtebeker" Quelle: Maria Gielow Störtebeker Festspiele GmbH & Co. KG

April

Aus nach 111 Jahren: Die schwedische Fährreederei Stena Line schließt eine der ältesten Fährverbindungen Europas. Die 1909 gegründete „Königslinie“ zwischen Sassnitz auf Rügen und dem schwedischen Trelleborg wurde im April dauerhaft eingestellt.

Die schwedische Fährreederei Stena Line schließt eine der ältesten Fährverbindungen Europas. Quelle: Thomas Häntzschel / nordlicht

Corona-Krise auf Rügen: Der Binzer Chor „ Min Hart Chor“ dreht Video mit viel Herz: Weil sich die Chormitglieder gerade auch nicht treffen können, haben sie jeweils zu Hause eine Version des Liedes „Liebe kann uns retten“ von Roland Kaiser einzeln eingesungen. Herausgekommen ist ein gemeinsames Gesangswerk, mit dem sie an die Kraft der Liebe appellieren wollen.

Chor "Min Hart Chor" Quelle: Chor "Min Hart Chor"

Mai

Darauf haben die Hoteliers sehnsüchtig gewartet: Seit Mitte Mai dürfen sie endlich wieder Urlauber aus MV empfangen, ab dem 25. Mai dann aus ganz Deutschland.

Steffi Bittner, Empfangschefin Hotel Hanseatic Rügen & Villen Quelle: Hotel hanseatic

Der Ribnitzer Verein „Initiative Chance für Kinder“ und der Jugendring Rügen stellen 40 Pakete mit Lebensmitteln und Stiften bereit. Das Team und lokale Partner packen Pakete für notleidende Familien in Vorpommern. Im Mai hatte das Projekt die Insel Rügen erreicht.

Nico und Andrea packen beim Jugendring Rügen in Bergen Pakete für notleidende Familien in der Corona-Krise. Damit unterstützen sie die Aktion des Vereins „Initiative Chance für Kinder“ aus Ribnitz-Damgarten. Quelle: Verein „Initiative Chance für Kinder“

Juni

Schlangen vor einigen Rügener Restaurants: Seitdem der Einreisestopp aufgehoben wurde, ist die Insel proppevoll mit Urlaubern aus dem gesamten Bundesgebiet – und viele wollen auch essen gehen. Für die Gastronomen bedeutet dies: kochen mit Mund- und Nasenschutz, Tische abwischen im Akkord, Engpässe bei Lieferanten.

Josephin Schwichtenberg, Geschäftsführerin Restaurant "Altes Postamt" Sellin Quelle: Gerit Herold

„Wir gehen als der Corona-Jahrgang in die Geschichte ein“: Wegen der Pandemie verteilte sich die Zeugnisvergabe in diesem Jahr über eine Woche. Feiern fanden in reduzierter Form und bei begrenzter Personenzahl statt.

Die Binzer Schüler Lilli-Sophie Böhme und Justin Köhler bedankten sich im Kurhaus bei Klassenlehrer Jörg Pätz. Quelle: Uwe Driest

