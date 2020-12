Rügen

Kaum durften Hotels nach dem Lockdown in der ersten Jahreshälfte wieder öffnen und Ferienhausbesitzer ihre Objekte vermieten, strömten die Leute aus ganz Deutschland auf die Insel.

Vor allem an den heißen Wochenenden waren Rügens Strände gut gefüllt. Bis November war die Insel durch Touristen gut gefüllt – dann kam der zweite Lockdown. Die zweite Jahreshälfte in Bildern.

Anzeige

Hier geht es zu Teil eins des Jahresrückblicks.

Juli

Im Kampf gegen zu viel Fischfang haben Greenpeace-Aktivisten riesige Granitblöcke im Meeresschutzgebiet Adlergrund östlich von Rügen versenkt. Damit wollen die Umweltschützer verhindern, dass Fischer mit Grundschleppnetzen den Meeresboden „durchpflügen“ – auch wenn dies legal sei, wie die Organisation meldete.

Greenpeace versenkte Felsen im Meeresschutzgebiet Adlergrund östlich von Rügen. Quelle: Gregor Fischer/Greenpeace

Bunte Strandmuscheln, dazwischen der Windschutz in Regenbogenfarben und gefüllte Strandkörbe zeichnen das Bild im Juli von Rügens Stränden. Die Abstandsregelungen im Sand wurden mancherorts wie in Göhren oder Binz durch Kurtaxen-Kontrolleure oder auch einen eigens engagierten Sicherheitsdienst überwacht.

Alexa Aulebach hat am Selliner Strand ihre Freude über den Rügen-Urlaub im Sand festgehalten. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

August

Beatrice Egli hat die Waldbühne Rügen gerockt: Die ehemalige Gewinnerin von „ Deutschland sucht den Superstar“ unterhielt in Bergen 400 Fans mit ihren Liedern und rasanten Tanzeinlagen.

Beatrice Egli begeisterte ihre Anhänger in der Waldbühne Rügen. Quelle: Uwe Driest

Hurra! Wir gehen jetzt in die Schule: Trotz Einschränkungen durch das Coronavirus haben die Schulen auf der Insel Rügen den großen Tag für die Mädchen und Jungen so schön wie möglich gestaltet.

Die erste Stunde. Klassenlehrerin Dana Stach führte die Mädchen und Jungen in ihren neuen Klassenraum. Quelle: Mathias Otto

September

Sie sind jung, motiviert und Rettungsschwimmer von ganzem Herzen – und seit diesem Jahr auch die stillen Helden von Göhren. Annalena Schaible, Dennis Nickel, Patrick Jungblut, Martin Kotzian und Fabian Downar haben bei zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Einsätzen zwei Menschen vor dem Ertrinken gerettet.

Drei der fünf Rettungsschwimmer, die am Montag in Göhren zwei Menschen vor dem Ertrinken in der Ostsee gerettet haben (v.l.): Dennis Nickel, Annalena Schaible und Patrick Jungblut. Quelle: Gerit Herold

Die neue Schnellfähre nach Ystad in Südschweden hatte Mitte September den Hafen Sassnitz-Mukran zu ihrer Jungfernfahrt verlassen. Der Hochgeschwindigkeits-Katamaran der Flensburger Reederei FRS ersetzt die Fähre der Reederei Stena Line, die im Frühjahr die Route geschlossen hatte.

Die Schnellfähre „Skane Jet“ der Flensburger Reederei FRS kam im September im Hafen Sassnitz-Mukran aus Südschweden an. Die Insel Rügen ist seit dem 17. September wieder durch eine Fährlinie mit Schweden verbunden. Quelle: Stefan Sauer/Dpa

Oktober

Surfer wollen Schließung von Spots vermeiden: Eine Folge des boomenden Inlandstourismus’ ist der zunehmende Druck auf die Natur der Insel. Einheimische Sportler schlossen sich nun in einer Interessengemeinschaft zusammen. Politik und Verwaltung haben den Konflikt noch nicht auf der Agenda.

Der Zeltplatz der Surfoase Mönchgut in Thiessow ist wegen seines günstig am Wind gelegenen Standorts auch bei Wind- und Kitesurfern beliebt. Quelle: Uwe Driest

Sturmtief Gisela spült sensationellen Bernstein an Rügens Küste: Vor mehr als zehn Jahren hat einen Sassnitzer das Bernstein-Sammel-Fieber gepackt. Jetzt machte er den Fund seines Lebens.

Diesen sensationellen Fund macht ein Sassnitzer am Strand von Binz. Quelle: Anja Krüger

November

Nachdem auf der Insel Rügen der Ausbruch der Geflügelpest vom Typ H5N8 in einer privaten Tierhaltung festgestellt worden war, war kurze Zeit später auch der erste gewerbliche Landwirtschaftsbetrieb im Landkreis betroffen. In der Putenmastanlage des Rügener Landhandels in Rothenkirchen mussten 16 100 Tiere getötet werden.

Jetzt musste auch für einen großen Putenmastbestand auf der Insel Rügen der Ausbruch der Geflügelpest vom Subtyp H5N8 amtlich festgestellt werden. In der Putenmastanlage werden derzeit 16.100 Tiere gemästet. Aufgrund des Ausbruchs der Geflügelpest muss der Putenbestand beräumt und anschließend gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Quelle: Uwe Driest

Ganz in der Nähe der Seebrücke in Sellin auf Rügen ist es zu einem Hangrutsch gekommen. Erdmassen von einem rund 150 Quadratmeter großen Areal rutschten unterhalb des Hochuferweges in die Tiefe und rissen riesige Bäume mit. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand.

Nahe der Selliner Seebrücke ist am Sonnabend ein circa 150 Quadratmeter großer Bereich des Hangs abgerutscht. Quelle: Nico Offermann

Dezember

Mario Jaeckel ist seit über elf Jahren Franchise-Unternehmer von insgesamt fünf McDonald's-Filialen in Vorpommern-Rügen. Den Standort auf Rügen schließt er zum Jahresende - notgedrungen. Quelle: Anja Krüger

McDonald’s in Teschenhagen schließt: Nicht nur Liebhaber der Burger und Co. schockiert die Nachricht, dass es auf der gesamten Insel Rügen ab dem 31. Dezember kein Fast Food mehr aus den Restaurants mit dem goldenen M gibt.

Am Morgen des Heiligabend 2020 ist in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Lietzow ein Feuer ausgebrochen. Quelle: Maik Trettin

Großer Schock für 13 Personen, die am 24. Dezember ihre Wohnungen verlassen mussten: An diesem Tag schlugen Flammen aus einem Mehrfamilienhaus in Lietzow. Es ist nicht abgebrannt, aber derzeit nicht bewohnbar. Die Betroffenen sind an den Feiertagen bei Familien, Nachbarn und Freunden untergekommen.

Von Mathias Otto