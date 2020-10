Bergen

Bergen soll das Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH) behalten. Dafür kämpft unter anderem Stadtvertreterin Kristine Kasten ( SPD), die mit einem Antrag Schwung in die Sache bringen möchte. Sollte die Zustimmung der Stadtvertreter am Mittwoch erfolgen, ist eine Förderung in Höhe von 320 000 Euro für die nächsten acht Jahre möglich.

Zuvor lag das Projekt in Verbindung mit dem Nachbarschaftszentrum (NBZ) in den Händen der Arbeiterwohlfahrt ( Awo). Das NBZ war ein Programm, das von der Stadt gefördert wurde. Von dieser Fördersumme haben sie das MGH kofinanziert. Im Budget vom NBZ waren die 10 000 Euro enthalten. Mittlerweile hat die Stadt Bergen die Verträge mit dem bisherigen Träger des Nachbarschaftszentrums, der Arbeiterwohlfahrt, gekündigt und neu ausgeschrieben. Das Rennen machte der Internationale Bund (IB). Die Awo möchte trotzdem das MGH fortführen.

10 000 Euro pro Jahr

Drei Punkte sind Kristine Kasten wichtig. Sie formuliert es so: „Das Mehrgenerationenhaus ist in die kommunalen Aktivitäten zur Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger einzubinden.“ Ebenfalls in die kommunalen Planungen „zur Gestaltung des demografischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung im Wirkungsgebiet“. 10 000 Euro soll die Stadt dafür jährlich zahlen.

Dieses Thema stand bereits auf der Tagesordnung der vergangenen Sitzung, Kristine Kasten zog ihren Antrag aber zurück. „Ich wollte nicht, dass dieser Antrag abgelehnt wird. Denn wenn es so gewesen wäre, hätte es für dieses Projekt auch künftig keine Chance gegeben“, sagte sie. Stattdessen landete dieses Thema nun im Sozialausschuss, um dann erneut in der Stadtvertretung zur Abstimmung zu kommen.

Hohe Planungssicherheit

„Das Projekt zu erhalten, ist mein Ansinnen, weil es nämlich ein sehr gutes Projekt ist. Entscheidend sind die ersten beiden Punkte in meinem Antrag. Das Projekt soll nicht alleine im luftleeren Raum existieren. Es soll Möglichkeiten bieten, in der Stadtentwicklung das Zusammenleben einzubinden“, sagte sie. Für dieses Jahr seien durch den Haushalt durch Spenden- und Sponsorengelder die 10 000 Euro bereitgestellt.

Die zweite Periode, wenn die Stadtvertreter dafür sind, findet ab 2021 statt. Der Haushalt der Stadt ist noch in Erarbeitung. „Hier ist aufgeführt worden, dass für jedes Jahr bei diesem Projekt die Stadt Bergen 10 000 Euro bereitstellen müsste. Das heißt, dass zusätzlich als Förderung vom Bundesministerium 40 000 Euro kommen“, so Kristine Kasten.

Generationenübergreifender Ansatz Mehrgenerationenhäuser sind Begegnungsorte, an denen das Miteinander der Generationen aktiv gelebt wird. Sie bieten Raum für gemeinsame Aktivitäten und schaffen ein nachbarschaftliches Miteinander in der Kommune. Diese Häuser stehen allen Menschen offen – unabhängig von Alter oder Herkunft. Jede und jeder ist willkommen. Der generationenübergreifende Ansatz gibt den Häusern ihren Namen und ist Alleinstellungsmerkmal: Jüngere helfen Älteren und umgekehrt. Projekte dieser Art gibt es nahezu überall in Deutschland. Bundesweit nehmen rund 540 Häuser am Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus teil.

Unterstützung bekam sie von vielen Seiten. Für Eva-Maria Schwerin (Linke) ist es elementar, dass es erstmals in der Programmgeschichte eine hohe Planungssicherheit gibt. „Denn die Projekte werden nun über eine Laufzeit von acht Jahren gefördert. Es ist eine Sicherheit für alle, die etwas aufbauen wollen. Im Beschluss steht: Wenn die Verträge nicht eingehalten werden, kann man sie immer kündigen. Aber letztendlich, wenn man die Arbeit richtig macht, geht sie über die Laufzeit, wie sie drinsteht“, sagte sie.

Viele Fragen bleiben offen

Werbung für das MGH machte auch Sandra Köster ( CDU). Wichtig ist, dass wir als Kommune signalisieren, dass wir dieses Programm haben möchten. Wenn wir es wollen, haben wir ein gutes Projekt neben dem IB für Bergen geschaffen“, sagte sie. Eine Vorabstimmung auf ihren Wunsch ergab aber bei drei Ja-, fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung nicht den gewünschten Erfolg.

Viele Fragen blieben bei Kristine Kasten danach offen. „Ich hätte gerne gewusst: In welchen Punkten gibt es Bauchschmerzen? Ich habe es damals schon nicht verstanden. Ging es um die 10 000 Euro, die man in Bergen fast aus der Portokasse zahlen könnte? Geht es darum, dass ich den Antrag gestellt habe? Ging es darum, weil wir mit der Awo nichts mehr zu tun haben wollen?“

„Es gibt Klärungsbedarf“

Es gibt noch Klärungsbedarf. „Ich habe inzwischen einige Sachen in Erfahrung bringen können. Ich möchte mir persönlich über diese Dinge auch im Klaren sein. Und ich möchte eine Entscheidung treffen, die auch der Stadt nicht schadet“, sagte Ausschussvorsitzende Martina Siebeneicher (Bergener Bündnis).

Licht ins Dunkel könnte Enrico Scharsach von der Awo bringen. Er wollte vor der Sitzung der Stadtvertreter am Mittwoch, 21. Oktober (17.30 Uhr, Sporthalle der Regionalen Schule „Am Rugard“), alle Fraktionen einladen und dieses Projekt noch einmal erläutern.

