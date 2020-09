Sassnitz

Deutschlands größter Amateur-Wettbewerb kann auf mindestens einen weiteren Superlativ verweisen: Nirgends dürfte es mehr Gewinner geben, als beim I.V.E. Ostsee Dance Cup, der am Wochenende in Sassnitz stattfand. Das liegt nicht nur an der Vielzahl von Sonderpokalen, die auch jene der 52 teilnehmenden Gruppen mit nach Hause nehmen konnten, die es nicht unter die drei Erstplatzierten geschafft hatten. Gewinner waren alle irgendwie Beteiligten schon deswegen, weil der wegen der Corona-Pandemie von April auf den September verschobene Contest letztlich überhaupt stattfinden konnte.

Dass das gelang, ist vor allem Ina Briese zu verdanken, die dafür entsprechend gefeiert wurde und und Präsente für Gesundheit, Wohlbefinden und Nerven erhielt. Die Initiatorin hatte gemeinsam mit ihrem Team ein Konzept erarbeitet, das es erlaubte, den Contest in virtueller Form bei reduzierter Publikumszahl durchzuführen. Dafür hatten im Vorfeld der Veranstaltung 52 Tanzgruppen ihre Videos eingesandt, die vor 200 anwesenden Tänzerinnen, Angehörigen und Zuschauern sowie zwei Jurys in der Sporthalle Sassnitz-Dwasieden gezeigt wurden. Darunter befanden sich auch Gruppen aus Litauen und Polen sowie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. In höchsten Tönen schwärmten Zuschauer allein von der Eröffnungsshow. Wurde im Vorjahr eine Laser-Show geboten, ließ sich Ina Briese in diesem Jahr wiederum ein Highlight einfallen. In pink und türkis gekleidete Mädchen tanzten zu der Musik des neuen Cinderella-Films über die in Schwarzlicht getauchte Fläche vor der Leinwand.

Binzer Küstengirlies verteidigen Titel erfolgreich

In insgesamt elf Kategorien starteten die kleinen und großen Sportlerinnen. In zwei Altersklassen maßen sich die Tänzerinnen in den Kategorien Show Dance, Hip-Hop und orientalischer Tanz und für die Jüngsten gab es gesonderte Kategorien. Mit großem Einfallsreichtum setzten die Gruppen Bühnenbilder in Szene, wählten Kostüme aus und konzipierten Choreographien. Manche Acts enthielten zudem Handlungen oder gar Botschaften gegen Mobbing und Diskriminierung. So tanzten im MixDance/Modern Dance der Jugendlichen die acht Mädchen von „Wir sind bunt“ vor einer Regenbogen-Fahne zu Stücken von Michael Jackson gegen Rassismus. Das Rennen machte in dieser Kategorie allerdings „Vertrunge“ aus Litauen vor der Tanzgruppe der Musikschule Stralsund mit dem kraftvollen bis besinnlichen Programm „Meine Stimmung“ und dem polnischen Ensemble Formacja MamaMija, das sein Video am Ostseestrand aufgenommen hatte.

Am Sonnabend fand der virtuelle I.V.E. Dance Contest 2020 in Sassnitz statt. Quelle: Uwe Driest

Am Ende war der Jubel aber auch bei zwei Rügener Teams groß. Die von Ina Briese trainierte Binzer Formation „Küstengirlies“ konnte erfolgreich ihren Titel bei den Junioren verteidigen. Zurecht, wie ein stolzer Binzer Bürgermeister befand. „Unsere Truppe hat eine äußerst synchrone Choreographie mit einem harmonischen Bühnenbild abgestimmt“, so Karsten Schneider. Die Kinder hatten zeitweise digital, einmal wöchentlich vor dem Handy trainiert. „Es sind schwere Zeiten für Kontaktsportarten“, sagt Stefan Tomschin, der die Tanzgruppe medizinisch betreut.

Kreative Choreographie mit Zopf als Propeller

Ohrenbetäubender Jubel schallte auch durch die Sportstätte, als Moderator Maik Juch die Platzierungen in der „Königsklasse“ verlas. In der Kategorie Mix Dance für Erwachsene konnten die Lokalmatadore vom Bergener Ensemble „Remind Reloaded“ Platz zwei erringen, nachdem sie sich im Vorjahr mit dem undankbaren vierten Platz hatte begnügen müssen. Zuvor hatte „Prima Ballerina“ Frenzy Klöckner bereits den Sonderpokal für die kreativsten Dance-Moves entgegennehmen dürfen. Der Show-Act zum Thema „ Computerspiele“ rangierte dabei mit dem denkbar knappen Abstand von sage und schreibe zwei Punkten hinter der Gruppe „Breaking Point“, die mit 419 Punkten die Nase hauchdünn vorn hatte.

Trainerin Nicole Berner (re.) führte die Demminer Gruppe „Breaking Point“ auf Plaz eins in der Königsdisziplin. Quelle: Uwe Driest

Nicole Berner, Trainerin der „Breaking Point“ aus dem Demminer Verein Dancing Angels, hatte sich für die Choreographie die Handlung zu einem kriegerischen Thema einfallen lassen, das Maik Juch ankündigte mit den Worten: „Ein Soldat kämpft nicht, weil er hasst, was vor ihm, sondern weil er liebt, was hinter ihn liegt.“ Einer der wenigen männlichen Akteure tanzte dabei die Rolle eines Piloten, der verabschiedet von mit weißen Taschentüchern nachwinkenden Frauen in einen von den weiblichen Mitgliedern dargestellten Kampfjet steigt. Dessen Propeller mimt eine Tänzerin mit ihrem um den Kopf kreisenden Pferdeschwanz.

Zur Galerie Der Tanz-Wettbewerb musst ein diesem Jahr virtuell ausgetragen werden.

„Wir wurden geradezu erschlagen vom positiven Feedback auf die Veranstaltung“, sagte Ina Briese einen Tag nach der erfolgreichen Veranstaltung. Eigentlich habe sie erwogen, die Veranstaltung im kommenden Jahr ausfallen zu lassen. Nun überlegt sie, ob sie das den mit so großem Eifer trainierenden Kindern und Jugendlichen antun kann oder auch die neue Herausforderung annimmt.

Von Uwe Driest