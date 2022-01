Rügen: Die Jahreswechsel ähneln sich 

01.01.2022, Hamburg: Mitarbeiter der Stadtreinigung laufen am frühen Morgen den Jungfernstieg entlang. Die Silvesternacht in Hamburg verlief aufgrund von Corona deutlich ruhiger als sonst. Allerdings waren Tausende in der Innenstadt unterwegs - trotz Ansammlungsverbots. Die Polizei erteilte einige Platzverweise. Foto: Jonas Walzberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Jonas Walzberg