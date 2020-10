Ummanz

Großes Jubiläum auf der Insel Ummanz: Erna Blaschke ist 100 Jahre alt geworden. Die Jubilarin wurde am 20. Oktober geboren und lebt in Waase. Bürgermeister Holger Kliewe ( CDU) sowie Gabi und Klaus Heenemann vom Verein Traditionelles Brauchtum Ummanz zählten zu den ersten Gratulanten, die die Frau an ihrem Geburtstag begrüßen konnte.

Eine große Schokoladentorte gab es vom Verein und der Bürgermeister überreichte ein handgefertigtes Ummanzer Unikat, eine Keramikschale aus der Töpferwerkstatt von Susan Schmorell aus Wusse.

Anzeige

Gleichzeitig ernannte er seine älteste Einwohnerin zur Ehrenbürgerin der Gemeinde. Eine Urkunde bestätigt diesen feierlichen Akt. Diese wurde ihr als erste Hundertjährige in der Gemeinde Ummanz, mit den besten Wünschen für die Zukunft, überreicht.

Von OZ