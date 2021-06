Rügen: Die gute Seele des Thiessower Hafens geht

Thiessow

Er ist kein Mann der großen und vielen Worte. Aber er ist ein Fels in der Brandung. Als solcher war Reinhard Horn 40 Jahre lang in der Gemeinde Thiessow unentbehrlich. Nun verlässt „Tuppen“ das Schiff und geht in den Ruhestand. Unter seinem Spitznamen ist der 63-Jährige den meisten Menschen in und um Thiessow wohl eher bekannt. Und als gute Seele des Wirtschaftshofes der Kurverwaltung und ein Mann für alle Fälle.

Bürgermeister kommen und gehen sehen

In vier Jahrzehnten hat der Thiessower sechs Bürgermeister, fünf Kurdirektorinnen und mehr als 25 Kollegen kommen und gehen sehen. „Eines hatten und haben sie alle gemeinsam: sie konnten sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Bei Einwohnern und Kollegen ist und war er stets sehr beliebt, weil er eben immer da und zu allen Schandtaten bereit war“, sagt Tourismusmanagerin Franziska Gustävel.

Sie leitet seit zwei Jahren die Kurverwaltung Mönchgut mit Hauptsitz in Middelhagen. Die Gemeinde Mönchgut war im Jahre 2018 nach der Fusion der ehemals eigenständigen Gemeinden Ostseebad Thiessow, Gager und Middelhagen neu entstanden und ist seit dem letzten Jahr staatlich anerkanntes Ostseebad.

Belieferte zu DDR-Zeiten Campingplätze

Als Reinhard Horn, der aus Lancken-Granitz stammt, am 1. Oktober 1981 seinen ersten Dienst in Thiessow antrat, war noch vieles ganz anders als heute. Und der damals 23-Jährige hätte wohl nicht damit gerechnet, dass er 40 Jahre später noch immer an gleicher Wirkungsstätte tätig ist. Der gelernte Maurer wurde zu DDR-Zeiten als Kraftfahrer bei der Gemeinde eingestellt und fuhr unter anderem Baustoffe für Einheimische. Während der Saison brauchte ihn der „VEB Großhandel Obst-, Gemüse und Speisekartoffeln“, um Verkaufsstellen wie Campingplätze mit frischem Obst und Gemüse zu beliefern.

Als nach der Wende die Bettenanzahl im kleinsten Ostseebad der Insel Rügen sprunghaft anstieg, hatten die Mannen der Technikabteilung mehr zu tun. Nun waren mehr Müll, häufigere und zeitaufwendigere Strandreinigungen sowie die umfangreiche Grünanlagenpflege zu bewältigen. Der Thiessow Hafen brauchte außerdem viel Aufmerksamkeit.

Geldkassette des Lotsenturmes entleert

„Bis heute ist Tuppen scheinbar der einzige Mensch, der jeden Winkel, jedes Kabel und jede Schraube in dem maritimen Kleinod kennt“, so Franziska Gustävel. Ein weiteres Wahrzeichen des Ortes ist der Lotsenturm in Thiessow. Seit seinem Umbau und der Wiedereröffnung im Jahre 2003 sei Reinhard Horn dessen inoffizieller Pate, so Gustävel. Jeden Tag in der Saison sei er zu dem bei Gästen und Insulanern gleichermaßen beliebten Ausflugsziel marschiert, um die Lotsenwache auf- und wieder abzusperren. Fast jeden Abend das gesamte Jahr über habe er in Begleitung seines Hundes auch die Geldkassette des Lotsenturmes entleert.

Seine Stärke ist Gelassenheit

Bei Festen und Veranstaltungen sei Reinhard Horn stets an vorderster Front im Einsatz gewesen. Seine Handgriffe saßen beim Beschildern, Aufbauen, Abbauen und Müll entsorgen. Seine Stärke dabei: Den großen und kleinen Katastrophen mit einer gehörigen Portion Gelassenheit und Tatkraft entgegenstehen.

„Nach so vielen Jahren Betriebszugehörigkeit fällt es natürlich nicht leicht, den geliebten Posten an den Nagel zu hängen, aber nach einer gewissen Gewöhnungszeit wird sich Tuppen sicher freuen, mehr Zeit für Hund, Kinder und Enkel zu haben und mit einem überwiegend lachenden Auge auf seine Zeit beim Wirtschaftshof in Thiessow zurückblicken“, meint Franziska Gustävel. „Wir werden ihn in jedem Fall vermissen und sprechen sicher für alle aktuellen und ehemaligen Wegbegleiter, wenn wir sagen: Danke Tuppen!“

Präsentkorb und Gutschein zum Abschied

Zur Verabschiedung mit gemeinsamer Grillfeier hat der ganze Betrieb gesammelt und neben Blumen und einem Präsentkorb auch Gutscheine für das Strandcafé in Thiessow überreicht, wo der Mönchguter gern isst.

Und was sagt der frischgebackene Rentner nach so vielen Jahren im Dienst von Thiessow zum Abschied? „Wir sehen uns!“ Na dann!

Von OZ