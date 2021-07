Rügen

Mein Mann und ich gehen gern essen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht kochen könnten – wir tun es beide sogar ausgesprochen gern –, aber wir mögen es einfach, uns bekochen zu lassen und zu essen, was bei uns nicht alltäglich auf den Tisch kommt.

Aber es ist nicht so einfach mit uns: Wir sind „anspruchsvolle Esser“, so hätte uns wohl meine Großmutter genannt. Sie sagte auch immer: „Schlecht essen kann man überall.“ Sie war leider nie auf Rügen, meiner Wahlheimat. Hier isst man nämlich meistens sehr lecker.

Buchautorin und Inselexpertin Gaia Born Quelle: privat

Über die Jahre haben mein Mann und ich uns über die Insel gefuttert – und dabei so manche Küchenperle entdeckt, zu der wir immer wieder zurückkehren, wenn es unbedingt mal so richtig lecker sein soll. Hier verraten wir unsere persönlichen fünf Highlights.

1. Kleine Melodie in Sellin

Am Südstrand von Sellin hält ein kleines, aber tapferes Restaurant auch im tiefsten Winter die Stellung: Die Kleine Melodie in Sellin bietet fast ganzjährig wunderbar leckere Gerichte an. Knackige Salate mit fruchtig-frischem Dressing, fangfrischen regionalen Fisch in allerlei Variationen – bei gutem Wetter mit herrlichem Blick direkt aufs Meer. Unser Lieblingsgericht ist das Duett vom Dorsch: Filets natur und in der Eierkruste mit Kartoffelstampf, Dijon-Senfsauce und Gurkensalat. Ein Klassiker, immer grandios lecker. (Südstrandpromenade 3, 18586 Ostseebad Sellin)

Die saisonale und regionale Karte in der „Kleinen Melodie“ am Südstrand von Sellin begeistert zu jeder Jahreszeit. Hier: Dorsch auf Rote-Bete-Stampf an Pfifferlingen. Quelle: Gaia Born

2. Osteria la Torre in Sassnitz

Italienisch essen – hier wird es zum kulinarischen Vergnügen. Schon bei der Tomatensuppe explodieren die Geschmacksnerven, das Hauptgericht – mein geliebtes Risotto – ist so schön angerichtet, dass man es erst gar nicht essen mag und wenn man es dann doch tut, vor Genuss weinen möchte. Ist Ihnen zu übertrieben emotional? Na ja, italienisch eben. Das Flair geht vor allem von Besitzer Alfredo Palumbo aus, er sorgt für seine Gäste! Und so satt man auch sein mag: Das Pannacotta muss einfach noch sein. (Hafenstraße 12J, 18546 Sassnitz)

Ein Augen- und Gaumenschmaus: Das Risotto zerfließt auf der Zunge und hinterlässt reine satte Glückseligkeit. Quelle: Gaia Born

3. Thai Ha, Sellin

Wenn es heiß ist, hilft es, scharf zu essen. Und wo könnte man das besser als beim Thai? Wie gut, dass es in Sellin die immer freundliche Crew des Thai Ha gibt. Hier haben wir noch nie schlecht gegessen. Zugegeben: Wir suchen uns nie etwas aus der „chinesischen Karte“ aus. Die ist für Anfänger.

Wer wirklich gut essen will, versucht sich an den thailändischen oder vietnamesischen Gerichten. Sie sind exquisit komponiert und in ihrer Exotik geradezu umwerfend lecker. Vietnamesische Sommerrollen mit feiner Limettenvinaigrette, thailändisch scharfes Rindercurry – wir sind diesem Essen verfallen und kommen oft. Das können wir uns leisten, denn die Preise sind in asiatischer Bescheidenheit moderat gestaltet. (Hauptstraße 1e, 18586 Sellin)

Wer sich an das scharfe Rindercurry mit Thai-Basilikum herantraut, wird mit zartem Fleisch, knackigem Gemüse und einer exotischen Geschmacksexplosion belohnt Quelle: Gaia Born

4. Der Wilde Schwan, Sagard

Ein echter Geheimtipp weit ab vom Trubel der Seebäder ist dieses Restaurant. Mitten im Nirgendwo – Felder wogen, der Bodden flirrt – liegt der Wilde Schwan. Unsere Kinder verabschieden sich gleich in Richtung Spielplatz und wir genießen den Ausblick auf der Terrasse – und die Ruhe. Das Essen ist überraschend anders, wir bringen Zeit mit, weil alles frisch zubereitet wird. Das Menü wechselt täglich, von Lammrücken bis zu Wolfsbarsch, von Ratatouille bis Johannisbeercreme mit Safran-Ananas – wer genau wissen will, was es gibt, sollte vorher anrufen. Alle anderen lassen sich kulinarisch überraschen, denn lecker wird es auf jeden Fall. (Neuhof 10, 18551 Sagard)

Algensalat an der Ostsee? Aber klar doch, das schmeckt! Das Restaurant „Wilder Schwan“ bietet nicht nur viel Ruhe und einen weiten Blick, sondern auch leckere ausgefallene Küche Quelle: Gaia Born

5. Santorini, Bergen

Frisch gebackenes Brot, traumhaft leckere Antipasti: Bei dem Inselhauptstadt-Griechen Santorini kann man es sich gut gehen lassen. Hier werden alle die glücklich, die nicht auf die Pfunde schauen und Fleisch und Saucen mögen – die Portionen sind so üppig, dass sie meist noch für den folgenden Tag reichen, die Saucen werden in verschwenderischer Menge gereicht und von uns mit dem herrlichen Brot genießerisch aufgetunkt. Gut, für seine Salate wird dieses Restaurant nicht weltberühmt werden. Aber manchmal darf es eben auch deftig sein – und von dem freundlichen Team wird man immer gut gelaunt umsorgt. (Bahnhofstraße 48, 18528 Bergen)

Gefüllte Pilze, ausgebackenes Gemüse und dicke Bohnen in Tomatensauce: Im Santorini versteht man sein Handwerk Quelle: Gaia Born

Von Gaia Born