Lieschow

„Orion“, „Centauer“, „Saturn“, „Panter-Disko“, „Musik Box“, „Power Disko“, „Waterplay“, „Taifun-Disko“, „Amor“, „Future“, „Kristall“, „5 Karat“, „Erosion“, „Power Station“, „Fire Disko“ – Namen, die heute Schall und Rauch sind. Zu DDR-Zeiten waren sie die Aushängeschilder von Rügens Diskotheken und die DJs die Götter der Tanzszene. Sie vergnügten Tausende Urlauber und Insulaner und sorgten mit Rügener Bands für Andrang auf dem Tanzparkett in Ferienheimen, Hotels, HO-Gaststätten und Dorfkneipen. Nach 30 Jahren sahen sich rund 40 Diskotheker und Musiker bei Bauer Lange in Lieschow wieder.

Vor Corona sei das Interesse eher mau gewesen, aber jetzt sei aus dem kleinen Stammtisch plötzlich ein einmaliges Treffen geworden, freute sich Gastgeber Thomas Lange. Der 55-Jährige war einst selbst Discjockey. Um diesen Titel tragen und vor Publikum auflegen zu dürfen, musste man zu DDR-Zeiten ein Ticket haben. Ohne „Pappe“ lief nichts. Sie war der Ausweis als „staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter“. Dafür mussten die Anwärter eine Ausbildung absolvieren und sich alle zwei Jahre prüfen lassen. „Und auch politisch gefestigt sein“, schmunzelt Uwe Krakow. Es waren Kenntnisse in Marxismus-Leninismus gefragt.

Der 70-Jährige ist so etwas wie der Vater aller Rügener Diskotheker. Er hatte 1973 seine erste Auftrittsgenehmigung und als einziger auch einen Berufsausweis. Der Binzer war Abteilungsleiter für Veranstaltungswesen bei der HO und organisierte 6500 Auftritte im Jahr.

58 DJs gab es auf Rügen

58 DJs gab es auf Rügen, davon gerade einmal drei Frauen: Ulla aus Prora, Edita aus Bergen und Marina aus Sagard. Binz mit allein 17 Diskotheken sei eine Hochburg gewesen. Denn Binz war Sitz der HO (Handelsorganisation), die 73 Tanzgaststätten auf Rügen und Hiddensee hatte. Fünf- bis siebenmal in der Woche wurde zum Tanz aufgelegt. Es war immer und überall „volles Haus“. Eintritt: 1,60 Mark. Nur in der beliebten Binzer „Hafenbar“ brauchte man meist ein Scheinchen extra für den Türsteher.

Zur Galerie DJ-Treffen auf Rügen: „Pappe“ und Alterspräsidenten

Mit der Wende verschwanden die Diskotheken schlagartig. „Es waren schöne Zeiten“, ist beim Treffen immer wieder zu hören. Viele Erinnerungen kamen hoch und amüsante Geschichten zum Vorschein. Besonders beliebte und berüchtigte Tanztempel waren „Hafenbar“, „Taverne“, „Goldbroiler“, „Fass“ und „Goldener Löwe“ in Binz, „Bräustübl“ in Sellin, „Inselparadies“ in Baabe, „Deutsches Haus“ und „Jägerhütte“ in Putbus, „Pavillon“ in Dranske, „Stubnitz-Kino“, „Sassnitzer Hof“ und „Schacht“ in Sassnitz. Letzter war bekannt für Handgreiflichkeiten. Die Nummer 1 war 1973 die „Disco X“ im Gesellschaftshaus in der Bergener Arndtstraße.

Spätestens um 23.30 Uhr Schluss

Und wie hielt man es mit der 60-40-Regelung, dass 60 Prozent Ostmugge und 40 Prozent Westmusik gespielt werden musste? „Wir haben uns immer daran gehalten, 60 Prozent schnelle Titel und 40 Prozent langsame“, lacht Uwe Krakow.

Hans-Peter Schmidt (65) und Ramon Leuthäuser (58) waren öfter im Walter-Ulbricht-Heim in der früheren NVA-Großkaserne in Prora im Einsatz. Dort brachten die Offiziere, die dort Urlaub machten, die Westmusik auf Kassetten selbst mit. „Wir sollten nichts aus dem Osten spielen“, grinst Leuthäuser. Es wurde auch bis zum frühen Morgen durchgetanzt, obwohl staatlich geregelt war, dass spätestens um 23.30 Uhr Schluss war. Ausnahmen mit 0.30 Uhr waren die Vorabende zum 1. Mai, DDR-Geburtstag am 7. Oktober oder Hochzeiten.

So kreativ wie bei ihren Namen waren die Diskotheker auch bei den Konzeptionen, die jeder vorlegen musste. Bernd Gögge (60) aus Bergen hat seine von 1986 noch, mit der seine Diskothek „Plank-Ton“ in der HO-Gaststätte „Rugard“ eine Hochzeitsgesellschaft unter dem Motto „Tanz ins Glück“ wie gefordert „niveauvoll musikalisch-kulturell“ bespaßte: von Tusch bis zu mehreren Spielrunden.

West-Kassetten im Intershop gekauft

An eine Hochzeit in der einer Fischerkneipe in Lobbe Ende der 80er Jahre hat Ramon Leuthäuser noch sehr gute Erinnerungen. Da der Bräutigam aus dem Westen kam, gab es die Gage zur Hälfte in D-Mark. Doch weil der Sohn eines Armee-Oberstleutnants sich nicht traute, dafür im Binzer Intershop die heiß begehrten West-Kassetten zu kaufen, fuhr er in dieser geheimen Mission zur Oma nach Sachsen.

Unter den Diskothekern habe es einen großen Zusammenhalt gegeben. Sie halfen sich, wenn der Verstärker ausfiel oder die Technik – meist Marke Eigenbau – transportiert werden musste und bei der Beschaffung der West-Titel. Denn auf Rügen war es mit dem Empfang von Westsendern aussichtslos.

Neben der Liebe zur Musik und Techniktüftelei war es auch gut verdientes Geld – im Schnitt 100 Mark am Abend zu zweit – was die jungen Männer reizte. Und natürlich, der King des Abends zu sein. „Es war nicht immer Sturm, wenn der Strandkorb wackelte“, weiß Hans-Peter Schmidt.

„Ich finde es gut, dass alle nach der Wende ihren Weg gegangen sind. Wir haben alle schon ein bisschen Unternehmertum in uns gehabt“, meint Uwe Kasten (61). Der Lohmer hatte kurz vor der Wende eine Berufserlaubnis und bis 1993 in Glowe die Disco „Flair“.

100 Musiker auf der Insel

Neben den DJs gab es auch rund 100 Musiker auf Rügen. Einer von ihnen ist Udo Seelenbinder, der ab 1978 die legendäre „Semper Formation“ mitprägte. „Ab Mitte der 80er Jahre haben wir mit den DJs zusammengearbeitet, das war richtig gut“. Auch Bassgitarrist Wolfgang Richter (73), einst „Ton Combo Bergen“ und heute bei „RÜGfall“, sowie Wolfgang Böttcher (66) aus Sehlen, einst „Nordland“ und „Vineta“ und heute „Holiday Party Express“, waren zum Treffen gekommen.

Den Teilnehmern ließ Wolfgang Lippert herzliche Grüße ausrichten mit der Einladung für die Fernsehsendung „Damals war’s“. Dabei stellt „Lippi“ jeweils ein Jahr vor, das die Zuschauer erraten sollen. Die Tipps der Rügener DJs für den oder die meist gespielten Titel jenes Jahres sollen dann eingeblendet werden.

Von Gerit Herold