Bergen

Wegen eines mutmaßlichen Corona-Verstoßes waren am Donnerstagabend Polizisten des Bergener Hauptreviers im Real-Mark in Bergen im Einsatz. Wie sich herausstellte, war dieser Einsatz völlig unnötig.

Es ist 17.30 Uhr am Donnerstagabend. Ein Mann betritt den Real-Markt in der Ringstraße – ohne Mund-Nase-Schutz. Eine Mitarbeiterin des Marktes spricht den Herrn darauf an, weist ihn auf die Maskenpflicht in dem Supermarkt hin. Der Kunde dagegen verweist auf ein Attest, das ihn von der Maskenpflicht befreit. Vorzeigen würde er es aber nur Polizisten, erklärt er der Frau.

Anzeige

Polizei muss hinzukommen

Mit Argumenten kommt sie bei der Diskussion schließlich nicht weiter und verständigt die Polizei. Den Beamten zeigt der vorher uneinsichtige Mann, bei dem es sich um einen 44-Jährigen aus Schleswig-Holstein handelt, dann tatsächlich ein entsprechendes Attest.

Für Mario Ullrich, Leiter des Bergener Hauptreviers, ist das Verhalten des Mannes völlig unverständlich. „Abgesehen von dem unnötigen Einsatz der Kollegen, in diesen brisanten Zeiten möchte ich die Menschen um mehr Umsicht bitten“, sagt er. Rück- und Weitsicht sowie ein gutes Miteinander würde er sich wünschen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Berliner Familie zu Gast auf Rügen

Dies hätte auch in einem anderen Fall dazu beigetragen, ein Missverständnis schnell aus dem Weg zu räumen. Hätte der Hinweisgeber die Leute angesprochen, die er bei der Polizei anschwärzen wollte. Eine vierköpfige Familie hatte sich für die Ferienzeit in der vergangenen Woche im Amtsbereich West-Rügen eine Ferienwohnung angemietet. Der Hinweisgeber vermutete einen Verstoß gegen die Corona-Landesverordnung.

Nach dieser hätte die Berliner Familie nicht nach MV reisen dürfen. Es sei denn, sie kann für alle Personen negative Corona-Testergebnisse vorweisen. Und genau diese wurden den Polizisten vorgelegt, die die Familie auf den Hinweis hin aufgesucht hatten.

Von Anja Krüger