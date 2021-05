Rügen

Das „Alte Postamt“ in der Selliner Wilhelmstraße bereitet sich auf den 23. Mai vor. Dann fällt für das Restaurant von Josephin Schwichtenberg der langersehnte Startschuss für die diesjährige Saison. Es gebe bereits einige Anfragen für Pfingstsonntag und -montag. Mit einem Ansturm rechnet man aber dennoch nicht. Nach der Wiedereröffnung am Pfingstsonntag bleibt das Restaurant auch weiter offen, damit der Betrieb wieder in Fahrt kommt, bis im Juni die Touristen wieder auf die Insel kommen.

Bis dahin werde noch nicht die volle Karte angeboten, aber trotzdem ein breites Angebot bereitgestellt. Man habe sich mit allen Waren gut eingedeckt. Jetzt wurde auch das Wildschweinfleisch geliefert, womit die Burger frisch zubereitet werden. Geöffnet werden die Terrasse sowie das Restaurant von 16.30 Uhr bis 22 Uhr. Neu: Auf der Außenfläche steht jetzt an jedem Tisch ein Strandkorb, damit die Gäste hinsichtlich des Abstandes mehr für sich sein können.

Öffnungszeiten erst einmal austesten

Auch im Restaurant „Kleinbahnhof Sellin“ wird mit den Hufen gescharrt. Dort öffnen sich auch am Pfingstsonntag ab 12 Uhr wieder die Pforten. Wie es dann genau mit den Öffnungszeiten weitergeht, will Inhaber Jirka Tröger erst hinsichtlich Nachfrage, Personal und Corona-Auflagen austesten. Eigentlich gibt es drinnen 70 Plätze, hinzu kommen 70 auf der Terrasse. Wer die Gaumenfreuden im Eisenbahnerflair genießen will: Reservierungen unter Telefon: 038 303 / 87 971

Lecker Essen mit tollem Meerblick bietet die „Kleine Melodie“ am Südstrand des Ostseebades. Dort freut sich Familie Bülow aus Sellin, ab Pfingstsonntag wieder Gäste begrüßen zu können. Das Restaurant hat dann täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet und bietet von 11.30 bis 20 Uhr warme Küche an, der Biergarten bewirtet täglich von 10 bis 17 Uhr. Es gibt von 11.30 bis 15 Uhr Mittagstische. Tische sind online zu bestellen: www.kleinemelodie.net.

Rügens Sternekoch Ralf Haug und sein Team vom „freustil“ in Binz verwöhnen die Gäste wieder ab Pfingstsonntag. Das Restaurant im Hotel „Vier Jahreszeiten“ in der Zeppelinstraße 8 hat von 12 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 22 Uhr geöffnet.

Nur wenn das Wetter mitspielt

Einen Testlauf will der Waldbiergarten am Jagdschloss Granitz zu Pfingsten starten. Wenn das Wetter mitspielt, soll es hier am Pfingstsonntag und -montag Bratwurst, Bockwurst, Eintopf und Getränke für die Wanderer und Ausflügler geben. Geöffnet ist dann von 10 bis 18 Uhr.

Das Ristorante „Del Mare“ in der Baaber Strandstraße 11 bietet ab Pfingstsonntag um 11 Uhr wieder italienische Köstlichkeiten an. Auch hier ist – wie überall – ein negativer Corona-Test für den Besuch in den Restauranträumen notwendig. Die Betreiber bitten die Gäste, sich die Luca-App für die Erfassung ihrer Kontaktdaten aufs Handy zu laden.

Spargelernte auf Ummanz hat begonnen

Spargelliebhaber können auf Ummanz auf ihre Kosten kommen. Dort hat bei Bauer Lange in Lieschow gerade die Spargelernte begonnen. Das königliche Gemüse kommt ganz frisch auf die Teller und in die Schüsseln. Am 23. Mai gibt es ab 11 Uhr Spargelsuppe und leckere Spargelgerichte. Alles kann aber auch mitgenommen werden. Der Hofladen, in dem das Gemüse gekauft werden kann, öffnet bereits um 9 Uhr.

Die Alte Schule Gagern öffnet am Pfingstsonntag von 17 bis 21 Uhr. In Ralswiek können Hungrige und Durstige am 23. und 24. Mai von 12 bis 21 Uhr im Restaurant „Zum Störti“ ankern. „Es gibt eine Pfingstkarte mit tollen Schlemmereien“, kündigt Anna Theresa Hick an.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Torsten Bähr ist zusammen mit seinen Kollegen vom Restaurant „Zum Störti“ in Ralswiek startklar für Pfingstsonntag. Quelle: Maria Gielow

Das Restaurant mit Bowlingbahn „Ostseewind“ am Nordstrand im Ostseebad Göhren öffnet am 23. Mai um 11.30 Uhr. Bis 20.30 Uhr können die Gäste dann – bis auf den Ruhetag am Dienstag – täglich drinnen und draußen speisen. Telefonische Anmeldung für die Innenplätze unter 038 308 / 910 86.

Schlemmen kann man ab Pfingstsonntag auch wieder im „Himmelreich Rügen“ an der B 196 in Zirkow. Dort ist dann auch nach Pfingsten immer von 12 bis 21 Uhr geöffnet, und zwar mittwochs bis sonntags. Telefon: 038 393 / 66 36 75 für weitere Infos und Reservierung.

„Ab Pfingstsonntag, den 23. Mai, pünktlich ab 12 Uhr laufen unsere Hähne wieder und wir können euch mit frisch gezapftem Bier und leckerem Essen verwöhnen“, kündigt auch das „Braugasthaus Dolden Mädel“ in Binz, Schillerstraße 6, an. Die Küche hat dann täglich von 12 bis 21.30 Uhr geöffnet. „Gerne könne die Gäste länger sitzen bleiben“, so Betriebsleiterin Doreen Schütt.

Um 12 Uhr werden am Pfingstsonntag auch im Restaurant „Daheim“ in Lohme wieder die Türen für die Gäste aufgeschlossen. Geöffnet ist auch am folgenden Montag bis 23 Uhr. Und dann in der Woche immer von 17 bis 22 Uhr, am Wochenende von 12 bis 22 Uhr. Reservierungen per Mail an burwitzrestaurant@t-online.de oder per Telefon unter 038 302 / 93 52.

Großteil in Göhren öffnet erst im Juni

Viele gastronomische Einrichtungen bleiben aber vorerst noch geschlossen und warten auf den 14. Juni, wenn wieder Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet auf die Insel kommen dürfen. So auch das „Tennisstübchen“ am Göhrener Nordstrand. „Ein Großteil in Göhren wird im Mai noch nicht öffnen. Der Trend geht eher dahin, dass viele am 12. Juni aufmachen, damit wir uns warmlaufen“, weiß Inhaberin Antje Lipp. „Uns bringt es einfach nichts, wenn keine Urlauber da sind.“ Zudem gebe es auch noch viele offene Fragen, welche Auflagen hinsichtlich der Tests und ihrer Kontrolle sowie der Mindestabstände in der Innengastronomie erfüllt werden müssen.

„Noch lohnt es sich nicht“, sagt auch Willi Wolff, Leiter der Selliner Seebrücke. Lediglich zwei Hochzeiten auf dem Rügener Wahrzeichen würden über Pfingsten betreut. „Und wir haben unseren Fischpavillon und unseren Bratwurststand auf“, so Wolff. Am 7. Juni werde eine Seite der Seebrücken-Gastronomie wieder geöffnet, ab dem 14. Juni dann auch die andere Seite.

Auch im „Blockhaus Glückswinkel“ in der Selliner Wilhelmstraße bleiben die Schotten Pfingsten noch dicht. „Das hat aber private Gründe. Wir sind fleißig dabei, alles vorzubereiten. Ich denke, Anfang Juni geht es los“, erklärt Eric Krause. Gestartet werde draußen und später dann auch drinnen. „Es macht erst Sinn, komplett aufzumachen, wenn wir nicht mehr vom Tagesgeschäft abhängig sind. Das Risiko, Ware wegzuschmeißen, ist einfach zu groß, wenn nur Gäste aus MV kommen dürfen“, so Krause. Das habe sich im letzten Jahr schon gezeigt. „Deshalb erst einmal kleines, überschaubares Programm“, so Krause.

Von Gerit Herold