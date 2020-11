Rügen: Diese Super-Luxus-Yacht lag vor Sassnitz auf Reede

Sassnitz

Einen besonderen Leckerbissen machten Yachtspotter am Sonnabend vor Sassnitz aus. Schnell tauchten in den Sozialen Netzwerken Bilder der Luxusyacht „Nord“ auf, die der Hafenstadt einen Besuch abgestattet hatte. Atemberaubende 500 Millionen Euro soll der Eigner für das 142 Meter lange Luxusgefährt überwiesen haben, das die Bremer Lürssen-Werft erst Mitte dieses Jahres vom Stapel ließ.

40 Besatzungsmitglieder kümmern sich darauf um das Wohl und die Sicherheit von bis zu 36 Gästen, die in den 20 Kabinen unterkommen können. Die Luxusyacht ist mit Null-Geschwindigkeits-Stabilisatoren ausgestattet, die vor Anker arbeiten und den Komfort an Bord erhöhen, wenn die Yacht stillsteht, insbesondere in rauen Gewässern.

Kino, Swimmingpool, Fitnessraum , Bar – alles an Bord

Die „Nord“ verfügt zudem über einen sogenannten Verdrängungsstahlrumpf und einen Aluminiumaufbau mit Teakdecks. „Ein großzügiger Terrassenbereiche bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, darunter Bar, Whirlpool und Beach Club im Freien“, lobt sich die Werft. Auch Fitnessraum, Spa, Sauna, Swimmingpool und Kino sorgen für Zerstreuung.

Wem die Geschwindigkeit der Yacht von bis zu 33 Stundenkilometern nicht ausreicht, der kann sich vom bordeigenen Hubschrauber ans Ziel fliegen lassen oder sich die Unterwasserbeleuchtung aus der Luft ansehen. Auffällig sei auch das von dem italienischen Design-Studio Nuvolari-Lenard verantwortete außergewöhnlich Design, meint Werft-Sprecher Oliver Grün. „Eine nie zuvor gesehenen Bogenführung hat dem Schiff ein grundlegend individuelles Erscheinungsbild verliehen.“

Die Superyacht "Nord" soll 500 Millionen Euro gekostet haben. Quelle: dpa

Eigner ist ein russischer Oligopolist

Diesen kaum vorstellbaren Luxus kommentierten Insulaner teilweise mit Ironie. „Oh, mein Beiboot ist wohl abgegangen“, schrieb Rebecca Klose auf Facebook. „Der Butler meiner Putzfrau ist bei uns zu Besuch“, witzelte Dieter Fritz und für Björn Marquardt war es „das passende Geschenk zum 50. Geburtstag“. Bernd Mönch vermutete „Trump auf der Flucht, in Sassnitz vermutet ihn garantiert niemand.“

Dem widersprach Iris Poth wohl in Hinblick auf den Konflikt um die Pipeline Nordstream 2: „In Sassnitz würde er sofort versenkt!“ Eva Santau machte darauf aufmerksam, dass Tagestourismus auch für Milliardäre verboten sei und Rainer Feit dachte über soziale Ungerechtigkeiten nach. 690 Millionen Menschen würden weltweit an Hunger leiden und der Weltgesundheitsorganisation würden 2,5 Milliarden Euro fehlen, um dem zu begegnen.

„Statt dieser Investition zum Vergnügen einer Einzelperson hätte damit sehr viel getan werden können. Über hundert Millionen Menschen könnte man also etwa mit diesem Geld sättigen.“

Blick auf das Achterdeck mit Swimmingpool und Partydeck: Die Superyacht "Nord" Quelle: dpa

Gebaut wurde die „Nord“ zunächst unter dem Projektnamen „Opus“ für den russischen Unternehmer Alexei Mordashov (55), Generaldirektor der Severstal-Gruppe. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzte dessen Vermögen vor zwei Jahren auf über 20 Milliarden US-Dollar. Damit wäre er der viertreichste Russe.

Das 1875 durch Friedrich Lürssen gegründete Familienunternehmen war zunächst für seine Renn-Ruderboote bekannt geworden und baute bereits 1886 das erste Motorboot der Welt. 1911 gewann die Lürssen-Daimler mit ihrem 102 PS starken Motor in Monaco die inoffizielle Weltmeisterschaft und 1939 stellte Gert Lürssen auf der Unterweser in einem dieselangetriebenen Schnellboot mit 68 Stundenkilometern einen weiteren Geschwindigkeitsweltrekord auf.

Nach dem Erwerb mehrerer Werften kam 2013 auch die Peene-Werft in Wolgast dazu. 2015 lieferte Lürssen die mit 180,65 Metern längste Yacht der Welt aus. Ein Jahr darauf folgte die mit fast 16 000 Tonnen größte je gebaute Motoryacht.

Die „Nord“, die am Tag zuvor noch mit einem darauf geparkten Hubschrauber in der Lübecker Bucht gelegen haben soll, hatte ihre Sassnitzer Reede am Sonntag bereits wieder verlassen.

Von Uwe Driest