Dirk Kretschmannkam in Stralsund zur Welt und verbrachte die Kindheit in Brandshagen. Dort besuchte er die Schule, bis es zur Ausbildung als Zimmermann wieder nach Stralsund ging. Bis heute arbeitet der 52-Jährige in seinem erlernten Beruf, den er mit großer Leidenschaft ausübt. „Ich liebe das Handwerk und säge, schraube oder bohre richtig gern“, verrät er.

Den Lebensmittelpunkt hat Dirk Kretschmann weiterhin in Brandshagen, aber er hat eine starke Verbindung zu Rügen, da Eltern und Großeltern aus Bergen stammten und er oft auf den Spuren seiner Familie auf der Insel unterwegs ist.

In der Freizeit kocht der Vater von drei Kindern, die bereits flügge sind, liebend gern Fischgerichte oder er brät im Garten Steaks für sich und die Lebensgefährtin. Beide freuen sich darauf, demnächst wieder Reisen zu können und unternehmen Autofahrten, um Abwechslung zu haben. „Aber am allerliebsten laufen wir bei schönem Wetter am Strand in Binz“, meint er.

Von Christa Driest