Putbus

Wie schon zuvor Naturschützer, hat nun auch die CDU-Fraktion in Putbus Zweifel daran, warum kürzlich prächtige Bäume im Schlosspark gefällt worden sind. Sie wollte mit einem Antrag die Verwaltung beauftragen, an der Stelle der gefällten Rot- und Weißbuche Ersatzpflanzungen nach denkmalpflegerischer Vorgabe vorzunehmen. Die Baumstümpfe sollen entfernt werden. Danach sollen Fachleute das Wurzelwerk inspizieren, um bisherige Zweifel auszuräumen.

Auch mit dem Hinweis, dass möglicherweise zu überstürzt vorgegangen wurde. Künftig soll bei Fällungen von Bäumen und Großgehölzen im Schlosspark bei nicht eindeutigen Merkmalen mit besonderer Vorsicht umgegangen werden. In Notfällen soll zudem der ehemalige Baumsachverständige Gerhard Prill einbezogen werden. Diese Unterstützung durch ihn hatten die Stadtvertreter in der vorherigen Wahlperiode beschlossen.

Die aktuellen Fällungen der Weißbuchen und insbesondere der Rotbuchen hätten laut Antrag für viel Aufsehen in der Stadt gesorgt. Da die Baumstümpfe mit ihren Wurzeln entfernt werden müssen, würde es Sinn machen, sich die Wurzel genauer anzusehen. Die Baumgutachterin der Stadt soll zwar kein Gutachten erstellen, aber mündlich bestätigen, dass die Fällungen korrekt vonstattengingen.

„Standsicherheit nicht mehr gegeben“

Mitte April musste diese Weißbuche aus dem Schlosspark entfernt werden. Der Baum war von einem Wurzelschwamm befallen und schließlich umgestürzt. Dieser Baum stand im Bereich zwischen Orangerie und Theater unmittelbar neben einer stattlichen Rotbuche, die Mitarbeiter der beauftragten Firma „Pommern Natura“ ebenfalls umlegten. Das aber sei keinesfalls nötig gewesen, behaupten Kritiker der Maßnahme.

Nachdem die Weißbuche gefallen war, sei der Befall mit dem Riesenporling durch Sachverständige festgestellt und durch das Biosphärenreservatsamt bestätigt worden. „Die Fällung war zwingend notwendig zur Herstellung der Verkehrssicherheit und zur Gefahrenbeseitigung. Auch wenn der Baum von außen gesund aussah, war die Standsicherheit durch den Riesenporling nicht mehr gegeben“, sagte damals Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos).

Hier stehen etwa die Aussagen von Gerhard Prill gegenüber. Anders als die Weißbuche sei die Rotbuche nicht von dem Pilz befallen und ihre Standfestigkeit nicht beeinträchtigt gewesen. „Die Buche war kerngesund und einer der stabilsten Bäume im Park“, sagte er im April.

„Möchten nicht die Arbeit der Stadt infrage stellen“

Brisant sei das Thema auch heute noch, wie Julia Präkel (CDU) in der jüngsten Sitzung der Stadtvertreter am Montag mitteilte. „Im Nachgang der Fällungen gab es von Bürgern Zweifel, ob die eine Buche hätte gefällt werden müssen“, sagte sie. Wenn die Wurzeln des Baumes freiliegen, ließe sich besser begutachten, ob dieser hätte gefällt werden müssen. Aber: „Wir möchten nicht, dass für die Stadt extra Kosten entstehen. Es geht auch nicht darum, die Arbeit der Stadt infrage zu stellen, sondern die Zweifel, die von den Bürgern an uns herangetragen wurden, auszuräumen.“

Baumliebhaber bezweifeln die Notwendigkeit der Fällung der Buche aus den Gründerjahren der Stadt. Der Sachverständige Gernot Hübner, "Rosendoktor" Gerhard Prill (li) und Henry Gurski vom Förderverein der Stadt (hinten) machten sich ein Bild von der Fällung. Quelle: ud

Ihre Fraktion hatte sich Informationen von Fachleuten eingeholt. „Wenn die Wurzel herausgenommen werden muss und es wirklich einen kompletten Bodenaustausch geben müsste, dann wären wir zwischen 6000 und 8000 Euro. Dies wäre aber ein Gesamtpaket mit Bodenaustausch, Neupflanzungen und Baumpflege“, so Julia Präkel.

„Baumstümpfe lieber verrotten lassen“

„Ich bedauere, dass der Baum gefällt worden ist. Aber ich habe auch Bauchschmerzen damit, diese Größenordnung von Geld auszugeben, um die Baumstämme auszubaggern und zu sehen, wer nun recht hatte“, sagt Stadtvertreter Dr. Horst Korn (parteilos). Aus seiner Sicht sollte das Geld für andere Baumpflanzungen aufgespart werden. „Ich würde die Baumstümpfe lieber verrotten lassen und lieber drei Meter daneben die gleiche oder eine andere Art neu pflanzen“, sagte er. So sahen es auch viele andere Stadtvertreter.

Baumliebhaber bezweifeln die Notwendigkeit der Fällung der Buche aus den Gründerjahren der Stadt. Quelle: Stadt Putbus

Beatrix Wilke machte in diesem Zusammenhang auf das Projekt von Roswitha Hilden aufmerksam, die Baumpaten für den Schlosspark Putbus sucht – eine Initiative des Fördervereins Residenzstadt und Schlosspark Putbus. „Es werde für die gefällten Bäume definitiv Ersatzpflanzungen geben. Wenn ein entsprechender Platz gefunden wurde, können wir es sicher gemeinsam mit dieser Initiative durchführen“, sagt sie.

Der Antrag der CDU-Fraktion wurde von den Putbusser Stadtvertretern mehrheitlich abgelehnt.

Von Mathias Otto