Bergen

Glühwein, weihnachtliche Leckereien und Fahrgeschäfte – das macht einen Weihnachtsmarkt aus. Trotz der verschärften Lage in der Corona-Pandemie konnte am Freitag der Markt in Bergen öffnen. Die ersten neugierigen Besucher kamen pünktlich um 15 Uhr zum Veranstaltungsplatz neben dem Rathaus. Bis Sonntag wird die vom Klosterhof verlegte Veranstaltung für die Besucher öffnen.

Vorweihnachtliche Stimmung kam bei Kathrin Thesenvitz (35) und Sohn Leon (4) aus Silenz auf. „Wir sind glücklich, dass der Markt stattfinden kann. Besonders für die Kinder ist es schön, wenn sie etwas erleben können“, sagt sie.

Dies gilt an den drei Tagen beachten: Eintreten darf nur derjenige, der vorweisen kann, dass er genesen oder geimpft ist und zudem einen aktuellen negativen Test vorlegt, der nicht älter als 24 Stunden ist. Dazu wird es am Eingang eine Kontrolle geben. Ein Sicherheitsdienst wird auf dem Gelände präsent sein, der auf die Einhaltung der Regeln achtet.

Testzentrum verlängert Öffnungszeiten

Laut Landkreis Vorpommern-Rügen muss im Außenbereich die Maske aufbleiben, besonders an Orten, wo es schwer ist, die Mindestabstände von 1,5 Metern einzuhalten. Dazu zählen unter anderem Weihnachtsmärkte. Ausnahmeregelungen gelten weiter nur für bestimmte Personengruppen. Dazu zählen Kinder unter 7 Jahren (Zugang ohne Test), Kinder von 7 bis 17 (durch Schultestung/Schülerausweis), aus medizinischen Gründen nicht impfbare Menschen (tagesaktueller Test nötig) sowie für Schwangere (mit tagesaktuellem Test).

„Wer sich beispielsweise Freitagabend um 17 Uhr testen lässt, hat mit dem Nachweis die Möglichkeit, den Markt auch am Sonnabend ohne einen weiteren Test bis 17 Uhr zu besuchen“, sagte Bürgermeisterin Anja Ratzke. Sie dankte am Eröffnungstag der Rugard-Apotheke, die ihre Testzeiten am Wochenende ausgeweitet hat. Am Sonnabend können sich die Bürger in der Zeit von 9 bis 19 Uhr testen lassen, am Sonntag ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt in Bergen hat am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Mathias Otto