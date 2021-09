Hagen

Die Sommerakademie auf Rügen zieht jedes Jahr Teilnehmer aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich an, die Beliebtheit und besondere Atmosphäre ist legendär und bekannt. In zehn intensiven Tagen werden Kurse in den Bereichen Fotografie, Malerei, Bildhauen, Zeichnen, Schreiben, Keramik und Philosophie angeboten. Ab und an kommt dann aber doch die ein oder andere Überraschung zutage. So war bei der aktuellen Sommerakademie auf dem Uhlenhof in Hagen auch eine spannende Prominente dabei.

Wer verbirgt sich hinter dem Namen Gretchen Klotz

Nein, sie habe nicht gewusst, wer sich hinter dem Namen Gretchen Klotz eigentlich verbirgt, beteuert Akademie-Chefin Sabine Korneli. „Als Gretchen im Malkurs dann erzählte, dass sie Autorin ist, hat es die Kursleiterin genauer wissen wollen und gegoogelt“, erzählt sie. „Dann kam sie zu uns und sagte nur: ,Wisst ihr eigentlich, dass das die Frau von Rudi Dutschke ist?‘“ Sehr freundlich, aber auch zurückhaltend und still sei Gretchen bei den Kursen gewesen.

Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als es eine abendliche Gesprächsrunde mit der 79-Jährigen gab, bei der die neugierig gewordenen Akademieteilnehmer ihr Fragen zum spannenden Lebenslauf der Studentenaktivisten und Frauenrechtlerin stellen konnten. Denn Gretchen Klotz ist weit mehr als „die Frau von“, sondern war selbst maßgeblich an den Entwicklungen der Studentenbewegung der 1960er-Jahre in Berlin beteiligt.

Gretchen Dutschke-Klotz in ihrer Wohnung. Quelle: Gregor Fischer (dpa)

Gretchen Klotz ist Frauenrechtlerin der ersten Stunde

„Ihre Antworten waren zum Teil überraschend“, berichtet Korneli. „Sie hat zum Beispiel erzählt, dass die Kommune 1, die ja vielen heute als alternative Lebensform vor allem für die Ausschweifungen bekannt ist, durchaus anders gedacht war.“ Eigentlich hätte es sich um die theoretische Erarbeitung und praktische Umsetzung von Idealen gehandelt, die beispielsweise die Frauen bei der Kinderbetreuung und dem Studium unterstützt hätten. „Es ging ihr viel um Gleichberechtigung, das hat man gemerkt“, berichtet Kursteilnehmerin Stefanie Jost aus Berlin. „Und man hat auch gemerkt, dass sie sich eher den Bewegungen zugehörig fühlt, als einer Partei, die Bewegung Fridays for Future fand sie das Thema der Stunde.“

Obwohl der Besuch der politischen Autorin die Teilnehmer und Dozenten der Sommerakademie sichtlich berührt hat - Extrawürstchen gab es nicht. Die Bilder von Klotz hängen einhellig neben denen anderer Künstler. Jede einzelne Arbeit hat hier ihre Entstehungsgeschichte, die von allen anderen Kursteilnehmer begleitet wurde. Auch das macht einen Teil der Magie der Sommerakademie aus.

Erst die Figur „Letzko“ literarisch erfunden, dann in Stein gemeißelt

Stefanie Jost aus dem Fotografiekurs ist zum Beispiel begeistert von der bildhauerischen Arbeit von Hans-Georg Holtkötter aus München. Der 78-Jährige hat mit „Letzko“ einer erdachten Figur aus dem Literaturkurs im Vorjahr ein figürliches Gesicht gegeben. „Ich bin schon das dritte Jahr dabei“, sagt er und ergänzt kess mit einem Zwinkern, sieht man ja auch ganz deutlich an der Formensprache.“

Andrea Mennichen hingegen hat in den vergangenen Tagen regelrecht zum Befreiungsschlag beim Bildhauen angesetzt. „Ich bin sonst immer so energisch und streng geregelt“, erzählt die ehemalige Lehrerin. „Bis zuletzt habe ich meine Eltern gepflegt. Nun sind sie gestorben. Ich suche neue Wege.“ Den Stein, aus dem ihre Skulptur entstand, habe sie „sprechen“ lassen, einfach mal nicht führen, sondern frei schlagen. „Dann hatte ich einen Durchbruch. Aber dann auch wieder ein Abbruch“, sagt sie und lacht. „Es ist wie das Leben. Man schlägt sich so durch.“

Finale der Sommerakademie auf Rügen: Andrea Mennichen mit ihrer Arbeit inklusive „Durchbruch“ und „Abbruch“ Quelle: Anne Ziebarth

Sabine Korneli berichtet von einer Verwandlung des Dorfes

Zufrieden sehen alle Teilnehmer bei der großen Schlusspräsentation aus, auch der künstlerische Leiter Thomas K. Müller und die Dozenten schauen stolz, etwas erschöpft und zufrieden. Einige sind am Dienstag allerdings bereits wieder abgereist, so auch Gretchen Klotz. Bei den anderen ist nun auch wieder Aufbruchsstimmung angesagt in Hagen, etwas Melancholie liegt in der Luft. „Im nächsten Jahr geht es weiter“, so die Organisatoren. „Die Verwandlung des Hofes zu sehen ist immer beeindruckend. Die Teilnehmer und Dozenten wohnen alle im Ort, abends gibt es immer Diskussionen oder Filme“, beschreibt Sabine Korneli, die zusätzlich auch noch die Verköstigung der 40 Teilnehmer übernimmt. „Das ist schon eine sehr intensive Zeit.“

Stefanie Jost nickt. „Man öffnet sich alleine schon durch die Kunst, die man ja vor aller Augen fertigt“, erzählt die Archivarin aus Berlin. „Man öffnet sich auch Menschen gegenüber, mit denen man sonst vielleicht keine Zeit verbringen würde. Und hier geht es eben nicht darum, was du beruflich machst oder wie viel Geld hast du. Sondern nur um den Moment und das Schaffen.“

Von Anne Ziebarth